Zapraszamy na prezentację uczestników Sceny Literackiej!

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na prezentację tekstów rozwijanych podczas warsztatów Sceny literackiej.To wieczór, podczas którego pokażemy, nad czym pracujemy na warsztatach. W naszej grupie spotykają się osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem - są tu i ci, którzy dopiero zaczynają, i tacy, którzy piszą od lat. I dobrze, bo to połączenie działa na korzyść: jedni wnoszą świeżość i odwagę, drudzy - warsztat i dystans. Amatorzy z pasją często okazują się bardzo świadomymi autorami.

Na warsztatach czytamy swoje teksty, rozmawiamy, poprawiamy i sprawdzamy, co działa, a co jeszcze wymaga pracy. Efekty tej wspólnej pracy będzie można usłyszeć na scenie. Będzie przede wszystkim poezja, choć możliwe, że pojawią się też krótkie formy prozatorskie - trwają jeszcze ostatnie szlify.

Wieczór uzupełni muzyka na żywo, na gitarze zagra Natalia Jurczyńska. To dobra okazja, żeby zajrzeć do środka Sceny literackiej, poznać uczestników i zobaczyć, co powstaje podczas naszych spotkań.

 

26 marca, godz. 17:00

Mała Scena

Bilety: symboliczna złotówka

 

Zapraszamy!

 

Kamila Tuszyńska

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

