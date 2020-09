Zasłuchani w tangu. EOK, Tango Attack & Artur Gadowski

Fot. EOK

Do tanga trzeba dwojga… a dokładniej Artura Gadowskiego i Hadriana Tabęckiego. Wokalista zespołu IRA na co dzień żyje światem rocka, Hadrian dzieli czas między komponowanie, aranżowanie i koncertowanie. Połączyli jednak siły, aby nawiązać do złotej ery polskiego tanga – dwudziestolecia międzywojennego.

Efektem jest płyta „TanGado” z takimi utworami, jak „Ta ostatnia niedziela” czy „Chryzantemy złociste”, których wysłuchamy już 25 października w szkole muzycznej. Do tego współczesne tanga polskich twórców i towarzysząca artystom Elbląska Orkiestra Kameralna – będzie się działo! Z jednej strony, artyści odwołają się do tradycji – salę koncertową wypełnią tangowe szlagiery sprzed stu lat. Wówczas polskie tango przeżywało nie tyle rozkwit, co eksplozję arcydzieł, a w całym okresie międzywojennym nad Wisłą powstało ponad 2000 utworów reprezentujących ten gatunek. W związku z tym, w październikowy wieczór wysłuchamy kompozycji spod pióra Jerzego Petersburskiego czy Zbigniewa Maciejowskiego. Z drugiej, poznamy oblicze współczesnego polskiego tanga – spod smyczków popłyną utwory przygotowane m.in. przez Pawła Kukiza, Romana Kołakowskiego i Witolda Cisło. Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 25.10.2020, niedziela, 18:00 Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Artur Gadowski – wokalista Tango Attack Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. Utwory z płyty „TanGado”, m.in. „Chryzantemy złociste”, „Ta ostatnia niedziela”, „Tango notturno”. Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu Bilety: 60 zł (normalny), 50 zł (ulgowy) Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Metal Expert Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Tomasz Czapla, Elbląska Orkiestra Kameralna