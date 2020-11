Zaśpiewali o awanturach i zdradach

Zespół Religion, to nowy muzyczny projekt z Elbląga, jego pomysłodawcą i liderem jest Łukasz Gesek. Zespół to mieszanka muzyczna: rock i pop. Ich teksty poruszają ważne problemy. Właśnie wydali kolejny teledysk, który mówi o awanturach domowych, pijaństwie, zdradach, kłótniach, ale również o przebaczeniu.

Nowy teledysk to klasyczna ballada rockowa. Teledysk nakręcony został w starej fabryce w okolicach Sztutowa. Fabuła teledysku to sceny, które mogą poruszać naszą wyobraźnię, zagrali je tzw. "amatorzy", znajomi wokalisty, którzy zaangażowali się w ten projekt i na co dzień są prawdziwą rodziną, co sprawia, że zagrana rola jest jeszcze bardziej prawdziwa. Zespół nie jest komercyjnym produktem.

- Tymi treściami chce przekazywać ważne rzeczy, takie jak wiara w Boga, właśnie przygotuję się do wydania płyty, na której będzie czternaście utworów w podobnej tematyce - mówi Łukasz Gęsek. - Teraz skupiam się na premierach singlowych. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które angażują się w projekt Religion, a jest ich już ponad trzydzieści. To piękne, gdy możemy wspólnie realizować nasze pasje i pragniemy przez muzykę przekazywać pozytywne treści, a to moja osobista misja i forma ewangelizacji, ponieważ zespół Religion jest ściśle związany z muzyką Chrześcijańską.

Zapraszamy do obejrzenia teledysku.