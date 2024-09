Zatrzymaj chwilę z ulicy

Sztuka uliczna ma swój unikalny urok – łączy buntownicze początki z kreatywnym wyrazem współczesności. Jeśli fascynują Cię barwne murale i chcesz uchwycić ich piękno na fotografii, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Przedstaw swoją wizję street-artu i zdobądź wyjątkowe nagrody.

Czy zdarzyło Ci się kiedyś przechodzić obok barwnego muralu i pomyśleć, że to coś więcej niż tylko malowidło na ścianie? Street-art to sztuka, która przemawia, zaskakuje, prowokuje do myślenia, a czasem po prostu wywołuje uśmiech na twarzy. To nie tylko graffiti, ale także cała gama form wizualnych, które ożywiają ulice naszych miast. Konkurs fotograficzny „Przystanek Street-Art” to doskonała okazja, aby podzielić się swoją pasją do tej niepowtarzalnej sztuki. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym fotografem, czy po prostu uwielbiasz robić zdjęcia w wolnym czasie, możesz wziąć udział i pokazać światu, jak widzisz street-art.



Konkurs przewiduje dwie kategorie, które dadzą Ci szansę na zaprezentowanie swojego talentu z różnych perspektyw: Najlepsze zdjęcie: uchwyć moment, który przyciągnie uwagę – może to być niezwykłe światło, interesująca perspektywa lub niepowtarzalna

kompozycja. Najciekawszy mural: czy w Twojej okolicy znajduje się mural, który zasługuje na uznanie? To Twoja szansa, aby przedstawić go w sposób, który podkreśli jego wyjątkowość i znaczenie.



Dlaczego warto wziąć udział? Zwycięzcy nie tylko zdobędą atrakcyjne nagrody, ale również ich prace będą zaprezentowane na specjalnej wystawie, która przyciągnie miłośników sztuki ulicznej z całej Polski. Dodatkowo, wyróżnione fotografie trafią na strony internetowe i media społecznościowe organizatorów, co jest szansą na promocję Twojego talentu na szerszą skalę.



Jak wziąć udział?

To proste! Wystarczy, że wybierzesz swoje najlepsze zdjęcia i prześlesz je zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie konkursu. Nie czekaj – street-art żyje chwilą, a Twoja fotografia może być tą, która zapisze tę chwilę na długo. Niech Twoje zdjęcia opowiedzą historię, którą widzisz na ulicach – dołącz do konkursu i pokaż, że street-art to coś więcej niż sztuka na murach. Wszystkie informacje dot. konkursu w regulaminie.