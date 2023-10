„Zawsze Żytyński”. Wystawa malarstwa w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 18 października (środa) na godz. 18:00 na wernisaż wystawy pt. „Zawsze Żytyński”. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Twórczość Roberta Żytyńskiego przypomina trochę jego biografię – jest w niej żywioł, ekspresja, igranie z konwencjami, wyprawy pod prąd. Świadomie bawi się stylem dalekim od akademickiego. Przerysowanie emocjonalne, opisy kondycji ludzkiej czy ewidentny dialog z kulturą współczesną zauważa się w każdej z prac. Żytyński wprowadza w swoją twórczość postaci groteskowe, dziecinne – pojawiają się dinozaury, psy, rysunkowe potwory. Świat dziecka przenika się z prozą dorosłości.

Jego prace to gra z konwencją, łamanie jej w taki sposób, aby w odbiorcy wzbudzić proces myślenia, bez narzucania konkretnych wizji. Swoje prace tworzy na obu stronach wybranego materiału – recto – verso. Maluje na pudełkach po papierosach, gazetach, skrawkach, wydartych ścinkach. Na początku, czynił to ze zwykłej oszczędności, dziś jest to jego znakiem rozpoznawczym.

Niegdyś artysta miał wymieniać swoje prace za paczki papierosów, dziś wystawia je w galeriach w całej Europie, tworzy grafiki dla telewizji ARTE i kanału Eurosport. Współpracuje z filmowcami i twórcami klipów muzycznych. Jego twórczość pozostała konsekwentnie wolna, pełna ekspresji, humoru, przewrotności.

Data: 18.10.2023 r. (środa), godz. 18:00,

Miejsce: Hol Główny, Galeria Sztuki Regionalnej, CSE „Światowid„ w Elblągu.



Wystawa będzie czynna do 6 grudnia 2023 r. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy, wstęp wolny!