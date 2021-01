Zimowe opowieści przez telefon

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj w Elblągu posiada w swojej ofercie możliwość zamówienia "bajek przez telefon". To propozycja dla dzieci, które tęsknią za spotkaniami w bibliotece, lubią bajki i opowieści. Wystarczy, aby rodzic/opiekun zadzwonił i umówił się na czytanie dla swojego dziecka. W styczniu czytane będą zimowe opowieści.

Propozycja skierowana do dzieci, które lubią bajki i opowieści, lubią słuchać głośnego czytania i nie mogą przyjść do biblioteki, a także do rodziców i opiekunów szukających nowych możliwości do bezpiecznego kontaktu z biblioteką, dającego jednocześnie poczucie bycia razem w miejscu, które się zna i lubi, trochę innego niż on-line.

Zamówienia na bajkę przyjmowane e-mailowo i telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem, przy zgłoszeniu prosimy o podanie płci i wieku dziecka, czas czytania do 10 min, czytanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10-16.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ

Mariola Bielasta

ul. Zamkowa 1

e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl

tel. (55) 625 60 23