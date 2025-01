.Zła nie ma w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka zaprasza na seans inaugurujący nowy sezon spotkań. 9 stycznia o 19.00 będzie można obejrzeć japoński film pt. „Zła nie ma”.

Początek roku, to znak, że rozpoczyna się nowy sezon DKF-owych spotkań. To również pretekst do podsumowania tego, co wydarzyło się w 2024 roku. Uczestnicy seansu dowiedzą się, który z 20 pokazywanych w ubiegłym sezonie filmów otrzyma Nagrodę Publiczności DKF-u im. Munka. Ponadto rozdane zostaną legitymacje, dla chętnych widzów, którzy planują częściej przychodzić na czwartkowe, klubowe projekcje. Uprawniają one do wzięcia udziału w konkursie lojalnościowym. Do grona tradycji DKF-u należą również pokazy wybranych filmów z Festiwalu Filmów Jednominutowych, który co roku odbywa się w Gdańsku. Pierwszym z nich będzie „Lezje” w reżyserii Urszuli Haber.

Natomiast punktem centralnym spotkania będzie projekcja filmu „Zła nie ma”. Najnowsze dzieło twórcy „Drive My Car”, to zdobywca pięciu nagród na festiwalu w Wenecji, na czele z Wielką Nagrodą Jury i nagrodą FIPRESCI. Ryûsuke Hamaguchi portretuje w nim Japonię nieznaną – zanurzoną w świecie zachwycającej, dzikiej przyrody, kultywującą odchodzące w przeszłość tradycje. W tym kojącym, wyciszającym filmie, wydobywającym piękno ukryte w prostocie, baśń o potędze natury organicznie łączy się z dramatem. Sygnały, które zapowiadają naruszenie kruchej równowagi pomiędzy trwaniem i zmianą, budzą tęsknotę za miejscem, w którym „zła nie ma”.

Takumi i jego córka, Hana, mieszkają w położonej w lesie wsi. Takumi dostarcza sąsiadom drewno i wodę, dla lokalnej restauracji zbiera dzikie wasabi. Ciche i spokojne życie bohaterów „Zła nie ma” zmienia się, gdy w okolicy zjawia się firma z Tokio, planująca zbudować tu luksusowy camping. Przybysze nie zdają sobie sprawy, że wchodzą w konflikt nie tylko z lokalną społecznością, ale także z o wiele potężniejszymi siłami przyrody.

Bilety na seans można kupić na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie Kina Światowid. Kolejne spotkanie DKF-u odbędzie się 23.01 o 19.00 („Dziki Diament”).