„Znajdziesz mnie w bibliotece” to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), ogólnopolskiej akcji organizowanej przez biblioteki w całej Polsce. Oczywiście w Bibliotece Elbląskiej też nie zabraknie atrakcji i nawet zaprosimy czytelników do udziału już trochę wcześniej, bo od 5 maja.

W bibliotece można znaleźć wszystko…przygodę, wytchnienie, prawdziwe i zmyślone historie, rozrywkę, drugiego człowieka, wejście do tajemniczej krainy, smoki i biedronki mieszkające w wierszach.

PROGRAM:

Spotkania:

5 maja, godz. 17:00 (Facebook Biblioteki Elbląskiej)

Ukryte skarby biblioteki – spotkanie z Ewą Chlebus, dr Pauliną Pludrą-Żuk poświęcone znaleziskom w zbiorach zabytkowych Biblioteki Elbląskiej (prowadzenie: Radosław Kubus/BE)

7 maja, godz. 17:00 (FB BE)

O uzależnieniach cyfrowych – spotkanie z Krzysztofem Piersą, autorem książek „Komputerowy Ćpun”, „Komputerowy Ćpun 2.0”, „Trener Marzeń”, „Złota Rybka w Szambie” (prowadzenie Agata Tupaj/BE)

12 maja, godz. 17:00 (FB BE)

Historie pamiętają Ciebie – spotkanie z Dominiką Lewicką-Klucznik, autorką książek poetyckich, ostatnie to „M+M” i „_Winna” (prowadzenie: Aleksandra Buła/BE)

Wymiany:

8-15 maja (Biblioteka Młodego Czytelnia BULAJ)

Wymień się roślinką – przynieś roślinkę i wymień ją na inną lub zostaw swoją roślinkę, a my się nią zaopiekujemy

Zabawy na powietrzu:

8-15 maja (Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj)

Spacer z książką – przyjdź do biblioteki i podbierz kartę pracy, następnie udaj się na biblioteczny dziedziniec i wykonaj polecenia, po spacerze wróć do Bulaja, gdzie otrzymasz kreatywną niespodziankę

Co znajdziecie w bibliotece – przyjdź na dziedziniec, posiedź na ławeczkach pod oknami Bulaja, a przy okazji zeskanuj kody QR i dowiedz się, co można znaleźć w bibliotece (do zabawy potrzebny będzie smartfon z czytnikiem kodów QR i dostępem do Internetu)

Spotkania DKK:

10 maja

DKK dla dzieci Kostka – rozmowa o książce P. McDonnell „TEK. Nowoczesny jaskiniowiec” (messenger)

Bookcrossing:

10-14 maja

Wybierz mnie! Mnie wybierz! – bookcrossingowy miszmasz na stoliku dla czytelników i słodkie cytaty z literatury (filia nr 3, al. J. Piłsudskiego)

Akcje facebookowe:

10 maja (FB Cyberiady)

Jeżyk 3D – warsztaty plastyczne dla dzieci na podstawie książki Zofii Staneckiej „Jeżyk w parku”

12 maja (FB Kostki)

Czytanka dla maluchów (tekst Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel „Maleńkie królestwo królewny Aurelki”, czyta Małgorzata Gwóźdź)

12 maja (FB Cyberiady)

Gra memory w oparciu o książkę Justyny Bednarek „Zielone piórko Zbigniewa: skarpetki kontratakują”

14 maja (FB Kostki)

Ja też potrafię – warsztaty plastyczne dla dzieci – zakładka do ulubionej książki

Wystawy:

Cyfrowy detoks – wystawa książek w oknie (Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, filia nr 3, filia nr 5 Kostka, filia nr 6, filia nr 7 Cyberiada)

Bibliografia książek na temat „Jak bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych”

A oprócz tego quizy, zabawy, gry i prezentacje książek z biblioteki na profilach społecznościowych bibliotek i filii nawiązujące do hasła przewodniego „Znajdziesz mnie w bibliotece”