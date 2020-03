Zostań w domu i twórczo spędzaj czas ze Światowidem

Najbliższe dni, a może tygodnie, wielu z nas spędzi w domu. Jak przetrwać ten okres, kiedy już obejrzeliśmy wszystkie zaległe seriale, umyliśmy okna, a nasze dzieci przearanżowały mieszkanie w taki sposób, o jakim projektantom wnętrz się nie śniło? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zachęca do wspólnej edukacji i rozrywki z naszymi kursami online.

Propozycji jest sporo, a zaczynamy, niech nikogo to nie dziwi, od krótkich kursów nauki podstawowych kroków tanecznych, tańców standardowych i latynoamerykańskich. Bierzmy się do dzieła! Walc angielski, czyli znane wszystkim, przynajmniej w teorii, metrum ¾ tańczone w kwadracie. Niby wszyscy znają, ale nie każdy umie. To świetny moment, by to zmienić, można tańczyć samemu, z partnerem, uczyć się razem z dziećmi, to dobry pomysł również dla wszystkich seniorów. Liczenie do trzech potrafi przynieść sporą dawkę śmiechu i satysfakcji. Oczywiście na tym nie poprzestaniemy, będziemy regularnie udostępniać na naszych kanałach (facebook i youtube) inne propozycje taneczne, jak chociażby cha cha, jive, tango. Warto już teraz zrobić trochę miejsca w pokoju.

Malowanie kreatywne, pisanie ikon, kalkomania, czyli zdobienie ceramiki, tworzenie własnych okrętów - to tylko niektóre z naszych pomysłów wraz z wykonaniem, krok po kroku, które pomogą zająć czymś głowę. Warto poszperać w szafach czy na półkach, może znajdzie się trochę farby, mazaków czy innych rzeczy, które można kreatywnie spożytkować. Jeśli brakuje nam jakichś składników do wykonania, nie rezygnujmy pochopnie, wspólnie z dziećmi zamieńmy frazy „nie ma”, „nie da się” na „jakby to zrobić inaczej”. I pamiętajmy, nie chodzi o efekt, a o zabawę i przyjemność spędzanego czasu.

„Zapis piękna zaklętego w kamień” to wystawa Jacka Kamińskiego, którą można obejrzeć online. Film już jest dostępny na naszej stronie internetowej, na facebooku i na youtube. Nie wychodząc z domu, można nacieszyć oko. Zachęcamy. Artystę interesuje różnorodność w sztuce, jego namiętność to wszelkie przejawy ekspresjonizmu w pejzażu, architekturze i abstrakcji. Proponujemy krótki spacer po Galerii Nobilis w celu poszukiwania inspiracji do własnych, twórczych działań.

Wycieczka z dziećmi do muzeum? To możliwe dzięki Regionalnej Pracowni Digitalizacji, która nie przestaje zaskakiwać pomysłami i wykorzystaniem nowych technologii. Na stronę Pracowni warto zawitać nie tylko z ciekawości, ale też i chęci edukacyjnych. To miejsce, w którym nasze dzieci mają możliwość obejrzenia scyfryzowanych katalogów zbiorów muzeów, tj.: Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Elblągu, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku i nie tylko. Zdigitalizowane i opatrzone opisem obiekty, pochodzą z aż jedenastu muzeów naszego regionu. Na stronie znajdziemy również zdjęcia i animacje 3D kapliczek, posągów, architektury kościołów i nie tylko, niektóre formy przestrzenne Elbląga, możemy obejrzeć Kanał Elbląski zarówno w animacji 3D, jak i jego panoramę 360’. Możliwości jest sporo, a to nie wszystko, co ma do zaoferowania nasza Regionalna Pracownia Digitalizacji.

Dni spędzone w domu mogą upłynąć na świetnej zabawie i kreatywnej pracy, wystarczy odwiedzić nasze strony:

