Zróbmy wakacyjny blejtram

Wakacje już za nami... ale wspomnienia, jakie wszyscy zachowaliśmy są wciąż żywe i ciągle jeszcze cieszą. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu ma dla Was pomysł jak uchwycić i zachować te słoneczne, pełne kolorów i radosnej beztroski chwile. Na warsztatach w „Światowidzie” przygotujemy wyjątkową dekorację!

Blejtramem nazywamy krosna malarskie. Mają one postać drewnianej ramy, która służy przy malowaniu obrazów. Wakacyjny blejtram pomoże Wam uporać się z wakacyjnymi pamiątkami, zdjęciami czy pocztówkami, których już nie będziecie wkładać do kartonów schowanych głęboko w szafie. Taka własnoręczna dekoracja może także być idealnym prezentem dla najbliższych.

Wykonają je uczestnicy zajęć z cyklu do it yourself (DIY), które odbędą się w „Światowidzie”. Zajęcia planowane są na piątek 17 września w godz. 17-18:30, odbędą się w pracowni tkackiej (drugie piętro CSE „Światowid”, bryła C). Zachęcamy, aby na zajęcia przynieść dwa lub trzy zdjęcia z wakacji, ewentualnie płaskie pamiątki.

Chętnych zapraszamy do zapisów pod nr tel. 55 611 20 59 lub e-mailowo: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl. Stwórzmy wspólnie wspaniałą ozdobę i dodajmy naszym wakacyjnym pamiątką niebanalnego charakteru. Koszt zajęć 20 zł.