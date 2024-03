Żuławy nieznane na dużym ekranie

Najbliższy seans popularnego cyklu „Elbląg na dużym ekranie” poświęcony będzie Żuławom Wiślanym. Kraina ta szczególnie bliska jest elblążanom – miasto częściowo leży na Żuławach i każdy z nas wielokrotnie przejeżdżał przez nie lub wędrował, albo też pływał po żuławskich akwenach. Bliska jest, ale czy znana? Wydawać by się mogło, że jest to kraina nieciekawa, taka - aż po horyzont równina. Tymczasem jest odwrotnie, to kraina nasycona zabytkami i ciekawą historią. Kraina, która bez stałej aktywności człowieka nie istniałaby.

Gościem specjalnym seansu będzie Paweł Rogalski, dziennikarz oddziału gdańskiego Telewizji Polskiej, który od 4 lat z operatorem Piotrem Romanowskim realizuje telewizyjny cykl programów o Żuławach pt.: „Wiatrak”. Powstało już 100 odcinków tego ciekawego i ważnego dla regionu cyklu. Każdy na inny temat. W środę, 3 kwietnia, na dużym kinowym ekranie wyświetlone zostaną trzy z nich: jeden z pierwszych, z czerwca 2020 r. o rowerowych wycieczkach po Żuławach Elbląskich, drugi - o wierzbach i roli, jaką pełnią na Żuławach, o ich obecności w krajobrazie delty Wisły, właściwościach i legendach związanych z tymi drzewami oraz trzeci - o zupełnie nieznanej twierdzy Malbork. To jeden z najnowszych odcinków „Wiatraka”. Na seans pt. „Żuławy nieznane” zapraszamy w środę, 3 kwietnia o godz. 18:00 do kina Światowid. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i telewizja TRUSO.TV, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne o. w Elblągu i stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Patronem medialnym jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl. Wstęp wolny.

Juliusz Marek, Telewizja Elbląska