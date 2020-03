Konsumencie, znaj swoje prawa

- Świadomy konsument wie, gdzie szukać pomocy, kiedy coś się wydarzy i wie, jak nie popaść w kłopoty – mówiła Milena Górecka z Urzędu Komunikacji Elektronicznej podczas konferencji poświęconej instytucjom ochrony praw konsumenta, która odbyła się dziś (6 marca) w auli PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej. Zobacz więcej zdjęć.

- Proszę zwrócić uwagę, że tematyka dzisiejszego spotkania dotyczy nas wszystkich – podkreślał dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ. - Wiąże się ona z prawem europejskim, które ma bardzo rozwinięte prawa konsumenckie. Ustawodawca w Polsce także odnosi się do tych kwestii. Na rynku działają firmy, które muszą się trzymać pewnych zasad. Do nas samych docierają towary, a także usługi, z których korzystamy jako konsumenci. Jest to więc temat, który dotyczy całego społeczeństwa – zaznaczał profesor PWSZ.

Oprócz Miejskiego Rzecznika Konsumentów Pawła Rodziewicza, który współorganizował dzisiejszą konferencję wraz z uczelnią, jako prelegenci wystąpili przedstawiciele różnych instytucji ochrony prawa konsumenta: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Inspekcji Handlowej. Nie zabrakło także przedstawicieli organów ścigania.

- Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja zobrazuje, jak skomplikowanym mechanizmem jest system ochrony praw konsumenta w Polsce. W tym celu zaprosiliśmy wiele instytucji, które współdziałają ze sobą w ramach realizowania norm prawnych, mających za zadanie chronić konsumentów – mówił Paweł Rodziewicz.

- Konsument to każdy z nas – podkreślała Milena Górecka z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. - Jako urząd zatrudniamy osoby i mamy departamenty, które zajmują się tym, by każdy z nas mógł korzystać z usług dobrej jakości, w przystępnej cenie, dostępnych praktycznie dla każdego. W tym celu wdrażamy mechanizmy ochrony konsumenta i prowadzimy szereg działań edukacyjnych, bo świadomy konsument wie, gdzie szukać pomocy, kiedy coś się wydarzy i wie, jak nie popaść w kłopoty.

Prelegenci podkreślali, że znajomość praw konsumenta jest istotna z punktu widzenia naszej przynależności do UE, zwłaszcza w kontekście korzystania z zakupów i usług oferowanych przez zagraniczne podmioty.

- Od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, obowiązuje nas szereg dyrektyw i rozporządzeń – mówił Karol Muż z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. - Polskie prawo jest w pełni dostosowane do tego, które prawodawca unijny nakazuje stosować. Większość przepisów dotyczących aspektu konsumenckiego w Polsce jest taka sama lub bardzo podobna do tych w innych krajach. ECK prowadzi poradnictwo prawne wspierające polskich konsumentów w sporach z przedsiębiorcami spoza Polski.

Na konferencji nie zabrakło też odniesienia do zagrożeń, na jakie w aspekcie praw konsumenckich są narażeni seniorzy, którzy niejednokrotnie padają ofiarami naciągaczy. Z kolei młodzi ludzie często zostają ofiarami oszustów dokonując płatności internetowych i rejestrując się na zagranicznych portalach zakupowych.

Jak podkreślali podinsp. Marek Pikus, naczelnik wydziału do walki z przestępczością gospodarczą oraz asp. Artur Bajorek z elbląskiej policji, przy tego rodzaju oszustwach ofiary zwykle nie mają praktycznie żadnych szans na odzyskanie pieniędzy.

Prelegenci dzisiejszej konferencji podkreślali, że nieznajomość praw konsumenckich może przysporzyć wielu problemów, m. in. natury finansowej, z kolei zaznajomienie się z nimi pozwala uniknąć kłopotów, a w razie potrzeby skutecznie dochodzić swoich racji.

- Na konferencji dowiedziałem się wiele odnośnie moich praw przy zakupach internetowych. Zwłaszcza o tym, co mogę zrobić, gdy zakup nie spełnia oczekiwań i gdzie mogę się zwrócić o pomoc – mówi Tomasz Bagiński, student PWSZ. - Dzięki takim wydarzeniom można uzyskać wiele informacji, które mogą przydać się w najmniej spodziewanym momencie. Skorzysta z nich każdy, kto robi zakupy, szczególnie jeśli mowa o zakupach on-line.