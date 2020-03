PWSZ przedłuża zawieszenie zajęć

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zawiesza zajęcia dydaktyczne do 10 kwietnia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu przedłużyła zawieszenie zajęć dydaktycznych do 10 kwietnia. Jest to spowodowane decyzją ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, który przedłużył zawieszenie zajęć dydaktycznych do 10 kwietnia. Studentów nadal obowiązuje tryb studiów zdalnych.

Przypomnijmy, że do świąt Wielkanocy (12 kwietnia) są zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych.