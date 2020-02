Studenci pomagają bezdomnym

Studenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej wraz z opiekunami uczestniczyli w co piątkowej akcji Coffee House na elbląskim placu Dworcowym, którą już od ponad czterech lat organizuje Elbląski Oddział Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge Polska.

Głównym założeniem akcji Coffe House jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym - bezdomnym, biednym, opuszczonym, zagubionym, samotnym, między innymi poprzez możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, który tego dnia przygotowali studenci EUH-E i podopieczni MOW. Wychowankowie ugotowali z wychowawcą Cyprianem Wójciakiem przepyszną zupę fasolową a nasi studenci przygotowali kilkadziesiąt kanapek, które wspólnie rozdawali zebranym potrzebującym, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Uczestnictwo w tej akcji nie był dla studentów EUHE i wychowanków MOW tylko możliwości wyrazu swojego zaangażowania w niesienie pomocy, stanowiło również cenną lekcję i źródło nieprzeciętnych doświadczeń poprzez rozmowy z osobami Piotrem Grzeszczukiem oraz Krzysztofem Aszendorfem, które na terenie Elbląga od wielu lat swoim działaniami wspierają najbardziej potrzebujących. Mieli również możliwość rozmowy szukającymi pomocy, do których akcja Coffe House jest bezpośrednio adresowana, o ich problemach, potrzebach ale również w walce z szarą codziennością, którą muszą toczyć każdego dnia. Mieli także możliwość wysłuchania świadectwa jednego z uczestników, który opowiadał o swoim trudnym życiu i o walce jaką stoczył ze sobą w walce o to by być lepszym człowiekiem.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć podziękowania wszystkim studentom, wychowankom, wychowawcom i nauczycielom MOW, opiekunom Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz władzom Wydziału Administracji i Nauk Społecznych EUH-E za ofiarowanie swojego cennego czasu, swojej bezinteresowności i ogromnemu zaangażowaniu w niesieniu pomocy tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Zachęcamy również do zapoznania się z działalnością Teen Chellange Elbląg oraz wspierania ich inicjatyw.