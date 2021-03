Adam Nocoń: Trzymam kciuki za Olimpię (komentarze pomeczowe)

- Zawsze będę trzymał kciuki za Olimpię, za ten klub, kibiców , zawodników i życzę im wszystkiego najlepszego – powiedzial Adam Nocoń, trener Chojniczanki Chojnice i były szkoleniowiec elbląskiej Olimpii. Żółto-biało-niebiescy bezbramkowo zremisowali z zespolem swojego byłego trenera.

- Mecz układał się w tym kierunku, w jakim chcieliśmy. W pierwszej połowie dobrze się ustawialiśmy, graliśmy blisko siebie, jak trzeba było, to wychodziliśmy wysoko, zmuszaliśmy Chojniczankę do dużej ilości błędów. Pierwsza polowa była wyrównana – tak Jacek Trzeciak, trener Olimpii Elbląg podsumował pierwszą część niedzielnego meczu z Chojniczanka Chojnice.

W meczu z trzecią drużyną II ligi, która na własnym stadionie odniosła do niedzielnego meczu 9 zwycięstw i 1 remis Olimpijczycy nie stracili bramki. Żółto-biało-niebiescy zagrali dobrze w obronie. W ofensywie wciąż są problemy, skutkiem czego jest zero po stronie strzelonych bramek.

- W drugiej połowie moja drużyna miała bardzo dobre momenty. I to jest właśnie sposób, w który chcielibyśmy grać. Jeżeli jesteśmy w stanie tak dobrą drużynę jak Chojniczanka, zmusić do obrony, to myślę że w moim zespole jest duży potencjał. Oby tak dalej – kontynuował Jacek Trzeciak.

- Spodziewałem się dziś trudnego meczu. Wiedziałem, że Olimpia tanio skory nie sprzeda. Remis jest sprawiedliwy. Rywalom swoim doświadczeniem i kunsztem bramkarskim pomógł Andrzej Witan – dodał Adam Nocoń, trener Chojniczanki Chojnice i były szkoleniowiec żółto – biało – niebieskich.

Pod koniec konferencji pomeczowej były szkoleniowiec elblążan skierował miłe słowa pod adresem swojego byłego klubu: - Zawsze będę trzymał kciuki za Olimpię, za ten klub, kibiców , zawodników i życzę im wszystkiego najlepszego.

