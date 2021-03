Akademia Olimpii: Zmiany w piłkarskich rozgrywkach dziecięcych

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Trwają przymiarki do organizacji rozgrywek dla najmłodszych adeptów piłki nożnej na Warmii i Mazurach. We wstępnym podziale na grupy w kategoriach Orlik, Żak oraz Skrzat, Olimpia Elbląg zgłosiła 11 drużyn. Same rozgrywki zyskały nową formułę.

W okresie zimowym Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej analizował i konsultował wszelkie za i przeciw względem poprawienia szkolenia najmłodszych dzieci. Oprócz zmian przy tworzeniu nowego formatu rozgrywek dla skrzatów (U7 i U6), żaków (U9 i U8) oraz orlików (U11 i U10), związek wraz z klubami ustalił, że kwestiami priorytetowymi będzie szeroko pojęta edukacja. Wnioskiem najważniejszym jest odejście od wyników i tabel. Ma być zabawa połączona z rywalizacją sportową, ale bez presji ostatecznej klasyfikacji. - Na tym etapie szkolenia chodzi o jak największą ilość grania, a nie o suche wyniki. Każde dziecko przychodzące do klubu ma swoich piłkarskich idoli, marzy o grze niczym Lewandowski, ale na razie skupiamy się na oswajaniu z całą piłkarską otoczką. Wspólne wyjście na boisko, przeciwnik po drugiej stronie, sędzia, doping rodziców to aspekty, które należy wdrażać od najmłodszych lat, aby stały się normą. - poinformował trener Olimpii rocznika 2013 Tomasz Sambor. Samo odejście od wyników i tabel to składowa nowego planu. Dodatkowo ustalono, że należy się skupić na ciągłym szkoleniu trenerów i rodziców oraz osób zarządzającymi klubami, a także na współpracy między klubami dla odpowiedniego rozwoju dzieci. Jeśli chodzi o trenerów, ma powstać model, który pozwoli na podnoszenie kwalifikacji niemal przez cały rok z naciskiem na praktykę. Pomocą w realizacji zadania będą wspólne jednostki treningowe z bardziej doświadczonym trenerem, który chłodnym okiem spojrzy na postępy zawodników, a także zaproponuje rozwiązania podnoszące umiejętności zarówno indywidualne trenera danego rocznika, również drużynowe. Zmienić się ma także ocena pracy szkoleniowej. W dotychczasowym schemacie głównym kryterium były osiągnięte wyniki i zdobyte miejsce w rozgrywkach, ale doświadczenie wskazuje, że droga nie jest odpowiednia i miarodajna. Materiałem podsumowującym pracę trenera są ich wychowankowie w piłce seniorskiej, co oczywiście wiąże się z kilkuletnim procem, dlatego osoby zarządzające klubami muszą poszerzyć horyzont i rozumieć proces szkolenia zatrudniając odpowiednie osoby do pracy z dziećmi i młodzieżą. Nieodzownym elementem na wczesnym etapie szkolenia jest rola rodziców, których postawa może pomóc. Aby tak się stało, trenerzy przy pomocy odpowiednich materiałów szkoleniowych będą wykorzystywać energię rodziców np. do organizacji turniejów. Ważna ma być także współpraca między klubami. Wielokrotnie w przeszłości dochodziło do konfliktów podczas negocjacji, co negatywnie wpływa na rozwój zawodnika. Jednym z rozwiązań będzie stworzenie siatki klubów partnerskich z najbliższej okolicy, z którymi należy określić usystematyzowany model współpracy korzystny dla obu stron. W ostatnich miesiącach widzieliśmy w tym zakresie znaczącą aktywność Olimpii Elbląg, która podpisała umowy partnerskie z Zatoką Braniewo, AP Polonią 2018 Pasłęk, EL-Futbol Elbląg, Barkasem Tolkmicko oraz AP Piekarczyk Elbląg. Każde zmiany mają swoich zwolenników i oponentów. Tylko czas zweryfikuje, czy kierunek był słuszny i czy w przyszłości w drużynach seniorskich z naszego województwa będzie występować znaczna liczba wychowanków. Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

qba