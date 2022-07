Bardzo dobry z plusem

Drugi sparing Olimpii był pierwszą domową okazją na zapoznanie się z nową, tworząca się drużyną. Żółto-biało-niebiescy skonfrontowali się z Sokołem Ostróda i wygrali przekonująco, w dobrym stylu. Zobacz zdjęcia.

Ponoć wyniki w meczach kontrolnych nie są najważniejsze, ale każde zwycięstwo cieszy. Tydzień temu podopieczni trenera Gomułki wygrali z pierwszoligowcem, dzisiaj z trzecioligowcem. Oczywiście świeżym wspomnieniem pozostaje rywalizacja z Sokołem na boiskach drugoligowych, ale w minionym sezonie zespół z Ostródy musiał się pogodzić ze spadkiem. Ostatnia rywalizacja, tak samo jak dzisiaj, odbyła się na stadionie Miejskim przy Agrykoli. Wówczas padł remis 1:1, dzisiaj Olimpia wygrała zdecydowanie 5:0.

W meczu z marca bieżącego roku w barwach Sokoła w linii ataku występował Dawid Wojtyra. Dzisiaj reprezentował Olimpię i nie został zaprezentowany jako gracz testowany, zatem finalizacja transferu zostanie ogłoszona w najbliższych godzinach. Nowy napastnik wykonał swoją robotę w sposób optymalny. Trafił do siatki w 48. minucie, kończąc idealne podanie Famulaka.

Otwarcie wyniku mieliśmy na początku drugiej połowy. W pierwszej goli nie oglądaliśmy, ale byliśmy świadkami ofensywnej gry po stronie Olimpii. Intensywność, odskrzydlanie akcji, częste próby prostopadłych zagrań, aktywność werbalna na boisku między graczami, również podpowiedzi trenera. Swoje szanse mieli Wojtyra i Senkevich, którzy strzelali zza pola karnego. Akcję skrojoną na miarę budowanego własnego DNA, na czym zależy trenerowi Olimpii, oglądaliśmy w 29. minucie. Wenger zagrał z Czernisem, szybko, na jeden kontakt. Po zagraniu w trójkącie Wenger dośrodkował, piłka ponownie znalazła się pod nogami Czernisa, ale strzał został zablokowany przez obrońców, po chwili piłka padła łupem Senkevicha, lecz jego próba była zbyt słaba i ze skuteczną interwencją nie miał problemów Witkowski, bramkarz Sokoła.

Drugie 45 minut żółto-biało-niebiescy zaczęli od podwójnej zmiany. Środkowa strefa przeszła personalną modyfikację. Danowskiego i Senkevicha zmienili Famulak oraz zawodnik testowany. W szczególności ten pierwszy imponował formą, bo grał szybko i miał udział przy golach. O pierwszym już pisaliśmy, drugi był indywidualnym popisem zawodnika ściągniętego ze Znicza Biała Piska. Famulak przejął piłkę w środkowym kole i niczym Jakub Bojasa w mecz z Legionovią z 15 kwietnia 2017 r. przebiegł z piłką całą długość połowy i ostatecznie strzelił na 2:0. Swoją drogą wspominany Bojas był obecny podczas dzisiejszego sparingu, ostatnio występował w Olimpii Grudziądz, w której został królem strzelców III ligi gr. 2. Inną kwestią jest fakt, że imienniczka z Grudziądza będzie najbliższym rywalem elbląskiej drużyny. Sparing we wtorek, 5 lipca, o godz. 13 na stadionie przy ul. Moniuszki.

Kolejna bramka padła w 74. minucie. Wenger zagrał do Famulaka, który pięknym podaniem uruchomił Milanowskiego, potem zagranie do Danilczyka i zrobiło się 3:0. Dawid Danilczyk jest kolejnym graczem, który z "zawodnika testowanego" staje się pełnoprawnym graczem Olimpii.

Gol nr 4 był akcją młodzieży Olimpii. Bucio (powrót z wypożyczenia - ostatnio Mamry Giżycko) zagrał do Filipczyka, który podał pod nogi Braneckiego i ostatecznie najskuteczniejszy strzelec rezerw Olimpii (19 goli) zapisał się w statystykach dzisiejszego meczu. Na 5:0 podwyższył Dominik Kozera już w doliczonym czasie gry.

- Nie traktujemy żadnego meczu z jakimś luzem, że sparing to na 70 proc., a mecz ligowy na 100 - mówił po sparingu trener Gomułka, dodając: - Co do wyniku jestem bardzo zadowolony. Po pierwszej połowie dwie rzeczy mi się nie podobały, ale porozmawialiśmy o nich w szatni, chcieliśmy to jak najszybciej skorygować i tak jak pokazaliśmy na boisku od razu na początku drugiej połowy, udało nam się wyjść na prowadzenie, a potem było łatwiej, bo przeciwnik nie miał czego bronić.

Olimpia - Sokół Ostróda 5:0 (0:0)

bramki: 1:0 - Wojtyra (48. min.), 2:0 - Famulak (68. min.), 3:0 - Danilczyk (74. min.), 4:0 - Branecki (84. min.), 5:0 - Kozera (90. min.)

Olimpia: Łęgowski - Wenger, Sarnowski, Piekarski, Jakubczyk, test. 1, Czernis, Danowski, Senkevich, Wojtyra, Rajch

po przerwie zagrali: Famulak, test. 2, Milanowski, Filipczyk, Danilczyk, Branecki, Kozera, Łabecki, Bucio, Szantyr.

