Beniaminek, który nie zna tremy

Mazovia weszła do III ligi przez barażowe drzwi, ale zamiast nieśmiało rozglądać się po korytarzu, od razu usiadła przy stole z najlepszymi. Po czterech kolejkach beniaminek z Mińska Mazowieckiego jest wiceliderem i ma najskuteczniejszy atak w grupie. W sobotę Olimpia spróbuje sprawdzić, czy gospodarz rzeczywiście czuje się już na tym poziomie tak swobodnie, jak wskazują pierwsze tygodnie sezonu.

Barażowe drzwi do historii

Jeszcze w czerwcu Mazovia walczyła o coś, co w blisko stuletniej historii klubu nie wydarzyło się nigdy wcześniej. Droga do III ligi nie prowadziła jednak autostradą. Porażka 0:1 z KTS Weszło zamknęła możliwość bezpośredniego awansu i skierowała zespół Damiana Guzka do baraży. Tam Mazovia nie zostawiła już miejsca na wątpliwości. Najpierw rozbiła na wyjeździe Sokół Aleksandrów Łódzki 4:0, później pokonała Stomil Olsztyn 1:0 po trafieniu Patryka Zycha. Historyczny awans stał się zatem faktem.

Latem w Mińsku Mazowieckim nie próbowano burzyć domu tylko dlatego, że udało się wejść piętro wyżej. Pozostał trener Damian Guzek, zachowano dużą część trzonu drużyny, a do zespołu dołożono kilka nowych elementów. Przyszli między innymi Cezary Sauczek, Rafał Parobczyk i Michał Kobiałka. W kadrze nie brakuje piłkarzy ze sporym doświadczeniem, jak Michał Janota, a dla kibiców Olimpii szczególnie znajomo brzmią dwa nazwiska

Kapitanowie

Michał Kuczałek w Elblągu przedstawiać się nie musi. W żółto-biało-niebieskich barwach rozegrał ponad sto oficjalnych spotkań i nosił opaskę kapitana. Nie jest zresztą jedyną tak dobrze znaną przy Agrykola postacią w kadrze Mazovii. Jest tam również Tomasz Lewandowski, który w dwóch okresach uzbierał dla Olimpii 185 występów i przez lata należał do najważniejszych postaci zespołu, także jako jego kapitan. Dziś nie odgrywa już w Mińsku Mazowieckim pierwszoplanowej roli, ale sama obecność dwóch byłych kapitanów Olimpii dobrze pokazuje, że beniaminek nie został zbudowany z przypadkowych piłkarzy.

Bez kompleksów

Pierwsza kolejka mogła jeszcze sugerować, że Mazovia potrzebuje czasu na aklimatyzację. Jagiellonia II prowadziła w Mińsku Mazowieckim już 3:0. Gospodarze odpowiedzieli dwoma trafieniami, ale punktów nie uratowali. Jak się później okazało, była to na razie jedyna porażka beniaminka. Później wszystko ruszyło w przeciwną stronę. 4:1 z Troszynem, 3:2 z Ząbkovią i 2:1 na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Szczególnie mecz z Ząbkovią dobrze pokazuje charakter najbliższego rywala Olimpii. Mazovia przegrywała 0:2, a między 61. a 80. minutą odwróciła spotkanie po golach Cezarego Sauczka, Patryka Zycha i Mateusza Augustyniaka. Efekt? Po czterech kolejkach Mazovia ma dziewięć punktów, bilans 11:7 i zajmuje drugie miejsce, ustępując jedynie KTS Weszło. Jedenaście zdobytych bramek daje jej na ten moment miano najskuteczniejszej drużyny całej grupy. Jak na zespół, który dopiero w czerwcu świętował historyczny awans, wejście na nowy poziom jest co najmniej bezceremonialne.

Dobrą dyspozycję zespołu z Mińska widać również w indywidualnych wyróżnieniach. Do najlepszej jedenastki środowej, 4. kolejki według RCS Livestream trafili Jakub Szyszkowski i Adrian Szczutowski. W tym samym zestawieniu znalazł się również Adam Ratajczyk, kat Olimpii z ostatniego spotkania przy Skrzydlatej. Elblążanie woleliby zapewne, aby w sobotę podobnych powodów do wyróżnień mieli już zawodnicy ubrani na żółto-biało-niebiesko.

Zatrzymani przy Skrzydlatej

Olimpia jedzie do Mińska po momentach, które do środy układały się bardzo dobrze. Trzy wygrane z rzędu budowały rozpęd, Widzew II nacisnął jednak hamulec. Środowe 0:2 było pierwszym ligowym meczem tego sezonu, w którym Olimpia nie znalazła drogi do bramki. Po czterech kolejkach zespół Karola Przybyły zajmuje 12. miejsce z sześcioma punktami i bilansem 7:7. Różnica do sobotniego rywala wynosi więc zaledwie trzy punkty. Przy tak wczesnym etapie sezonu tabela potrafi zmienić wygląd po jednym weekendzie szybciej niż prognoza pogody.

Mazovia Mińsk Mazowiecki - Olimpia Elbląg w sobotę, 22 sierpnia, godz. 17. Transmisja meczu w systemie PPV na rcslive.pl.

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