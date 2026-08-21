UWAGA!

----

Beniaminek, który nie zna tremy

 Elbląg, Beniaminek, który nie zna tremy
(fot. Anna Dembińska)

Mazovia weszła do III ligi przez barażowe drzwi, ale zamiast nieśmiało rozglądać się po korytarzu, od razu usiadła przy stole z najlepszymi. Po czterech kolejkach beniaminek z Mińska Mazowieckiego jest wiceliderem i ma najskuteczniejszy atak w grupie. W sobotę Olimpia spróbuje sprawdzić, czy gospodarz rzeczywiście czuje się już na tym poziomie tak swobodnie, jak wskazują pierwsze tygodnie sezonu.

Barażowe drzwi do historii

Jeszcze w czerwcu Mazovia walczyła o coś, co w blisko stuletniej historii klubu nie wydarzyło się nigdy wcześniej. Droga do III ligi nie prowadziła jednak autostradą. Porażka 0:1 z KTS Weszło zamknęła możliwość bezpośredniego awansu i skierowała zespół Damiana Guzka do baraży. Tam Mazovia nie zostawiła już miejsca na wątpliwości. Najpierw rozbiła na wyjeździe Sokół Aleksandrów Łódzki 4:0, później pokonała Stomil Olsztyn 1:0 po trafieniu Patryka Zycha. Historyczny awans stał się zatem faktem.

Latem w Mińsku Mazowieckim nie próbowano burzyć domu tylko dlatego, że udało się wejść piętro wyżej. Pozostał trener Damian Guzek, zachowano dużą część trzonu drużyny, a do zespołu dołożono kilka nowych elementów. Przyszli między innymi Cezary Sauczek, Rafał Parobczyk i Michał Kobiałka. W kadrze nie brakuje piłkarzy ze sporym doświadczeniem, jak Michał Janota, a dla kibiców Olimpii szczególnie znajomo brzmią dwa nazwiska

 

Kapitanowie

Michał Kuczałek w Elblągu przedstawiać się nie musi. W żółto-biało-niebieskich barwach rozegrał ponad sto oficjalnych spotkań i nosił opaskę kapitana. Nie jest zresztą jedyną tak dobrze znaną przy Agrykola postacią w kadrze Mazovii. Jest tam również Tomasz Lewandowski, który w dwóch okresach uzbierał dla Olimpii 185 występów i przez lata należał do najważniejszych postaci zespołu, także jako jego kapitan. Dziś nie odgrywa już w Mińsku Mazowieckim pierwszoplanowej roli, ale sama obecność dwóch byłych kapitanów Olimpii dobrze pokazuje, że beniaminek nie został zbudowany z przypadkowych piłkarzy.

 

Bez kompleksów

Pierwsza kolejka mogła jeszcze sugerować, że Mazovia potrzebuje czasu na aklimatyzację. Jagiellonia II prowadziła w Mińsku Mazowieckim już 3:0. Gospodarze odpowiedzieli dwoma trafieniami, ale punktów nie uratowali. Jak się później okazało, była to na razie jedyna porażka beniaminka. Później wszystko ruszyło w przeciwną stronę. 4:1 z Troszynem, 3:2 z Ząbkovią i 2:1 na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Szczególnie mecz z Ząbkovią dobrze pokazuje charakter najbliższego rywala Olimpii. Mazovia przegrywała 0:2, a między 61. a 80. minutą odwróciła spotkanie po golach Cezarego Sauczka, Patryka Zycha i Mateusza Augustyniaka. Efekt? Po czterech kolejkach Mazovia ma dziewięć punktów, bilans 11:7 i zajmuje drugie miejsce, ustępując jedynie KTS Weszło. Jedenaście zdobytych bramek daje jej na ten moment miano najskuteczniejszej drużyny całej grupy. Jak na zespół, który dopiero w czerwcu świętował historyczny awans, wejście na nowy poziom jest co najmniej bezceremonialne.

Dobrą dyspozycję zespołu z Mińska widać również w indywidualnych wyróżnieniach. Do najlepszej jedenastki środowej, 4. kolejki według RCS Livestream trafili Jakub Szyszkowski i Adrian Szczutowski. W tym samym zestawieniu znalazł się również Adam Ratajczyk, kat Olimpii z ostatniego spotkania przy Skrzydlatej. Elblążanie woleliby zapewne, aby w sobotę podobnych powodów do wyróżnień mieli już zawodnicy ubrani na żółto-biało-niebiesko.

 

Zatrzymani przy Skrzydlatej

Olimpia jedzie do Mińska po momentach, które do środy układały się bardzo dobrze. Trzy wygrane z rzędu budowały rozpęd, Widzew II nacisnął jednak hamulec. Środowe 0:2 było pierwszym ligowym meczem tego sezonu, w którym Olimpia nie znalazła drogi do bramki. Po czterech kolejkach zespół Karola Przybyły zajmuje 12. miejsce z sześcioma punktami i bilansem 7:7. Różnica do sobotniego rywala wynosi więc zaledwie trzy punkty. Przy tak wczesnym etapie sezonu tabela potrafi zmienić wygląd po jednym weekendzie szybciej niż prognoza pogody.

 

Mazovia Mińsk Mazowiecki - Olimpia Elbląg w sobotę, 22 sierpnia, godz. 17. Transmisja meczu w systemie PPV na rcslive.pl.

 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Olimpia

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama