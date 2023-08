Bez punktów w Kętrzynie

Nieskuteczne rezerwy Olimpii Elbląg nie zdołały wywalczyć punktów w Kętrzynie z miejscową Granicą.

W przypadku, gdyby wczoraj (26 sierpnia) rezerwy Olimpii wygrały w Kętrzynie z miejscową Granicą, to awansowałyby na fotel lidera IV ligi. Olimpijczycy do Kętrzyna pojechali w młodzieżowym składzie. Do zespołu dołączył Paweł Kazimierowski, któremu GKS Wikielec skrócił okres wypożyczenia.

To gospodarze lepiej weszli w mecz i swoją przewagę udokumentowali w 24. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Marcin Swacha-Sock. Stracona bramka podziałała na Olimpijczyków jak zimny prysznic i poprawili oni swoją grę. Niestety tuż przed końcem pierwszej części spotkania gospodarze podwyższyli wynik meczu. Rafała Fidurskiego pokonał Damian Oracz.

W drugiej połowie elblążanie stworzyli sobie kilka okazji, aby zdobyć choć honorowego gola. Niestety, Olimpijczykom brakowało skuteczności. Wynik spotkania nie uległ zmianie do końca spotkania.

W następnej kolejce podopieczni Karola Przybyły zmierzą się w Elblągu z Mazurem Ełk.

Granica Kętrzyn - Olimpia II Elbląg 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 - M. Swacha-Sock (24. min.), 2:0 - Oracz (45. min.)

Olimpia II: Fidurski - Kazmierowski, Etmański, Lasprzykowski, Leszczyński (80‘ Łoś), Stróżewski (65‘ Rychter), Tutaj (46‘ Dziurdzia), Sznajder, Czapliński (65‘ Derrlaff), Tobojka (65‘ Piróg), Ruciński

Zobacz tabelę IV ligi

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg