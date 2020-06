Co dalej z Olimpią?

Liczymy na Was drodzy Sponsorzy, Samorządowcy oraz oddani Kibice Olimpii Elbląg - pisze zarząd ZKS Olimpii Elbląg w liście otwartym. Poniżej publikujemy treść listu.

Zarząd ZKS Olimpia Elbląg pragnie przedstawić sytuację naszego Klubu w przededniu ważnej i kluczowej decyzji Zarządu dotyczącej najbliższej przyszłości Olimpii Elbląg. Zdajemy sobie sprawę, że wszystkim jest ciężko funkcjonować w tych trudnych czasach. Tym bardziej nam, którzy funkcjonujemy dzięki dobroci i finansowaniu przez Samorządy i Sponsorów. To praktycznie główny dochód, dzięki któremu może działać i rozwijać się Klub. W czasach epidemii postawieni jesteśmy przed bardzo trudną, ale kluczową i odpowiedzialną decyzją, jaką trzeba podjąć najpóźniej w najbliższy poniedziałek.



W jaką stronę ma iść nasz Klub, aby mógł istnieć i się rozwijać?

Kilka słów o sytuacji naszego budżetu klubowego, który poważnie się zachwiał w związku z pandemią i trudną sytuacją Sponsorów oraz Samorządu lokalnego oraz wojewódzkiego. Rozumiemy tę sytuację i liczymy, że powrót do normalności w końcu nastąpi i nadal Olimpia Elbląg będzie mogła liczyć na dalsze wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy są przy Olimpii w tych trudnych czasach. Niestety kilku Sponsorów się wycofało lub zawiesiło sponsoring na czas pandemii. Niektórzy obniżyli swoją kwotę lub zostały zmniejszone dotacje samorządowe i niepodpisane umowy na promocję Samorządów ze względu na panującą pandemię. Dodatkowo w czasie sezonu zostały zmienione zasady Pro Junior System, który do naszego budżetu był wliczony i wnosił w granicach 300.000 zł. Sezon 2019/20 został przedłużony o kolejny miesiąc i biorąc pod uwagę konieczność wydłużania kontraktów wszystkim zawodnikom, sztabowi trenerskiemu, a także ponoszenie kosztów organizacji meczów domowych (w tym brak wpływów z biletów) i wyjazdowych w zaostrzonym rygorze – dziura budżetowa może sięgnąć 450.000 zł na koniec tego sezonu.

Dzięki ciężkiej pracy, wizji budowania konkretnego i stabilnego zespołu, a także wysiłkowi piłkarzy, trenerów, działaczy, wkładowi finansowemu Sponsorów i Samorządów doszliśmy do sukcesu sportowego, który trudno nam będzie bez większego dodatkowego wsparcia skonsumować. Musimy odpowiedzialnie podejść do sprawy: albo chcemy awansować i wspólnie znajdujemy środki, albo świadomie zadłużamy Klub, co może doprowadzić do upadłości, albo ograniczamy drastycznie koszty i szukamy wpływów z Pro Junior System. Z uwagi na terminy jesteśmy zmuszeni podjąć decyzje do poniedziałku 15 czerwca 2020r., by móc zrealizować konkretny kierunek.

Jakie są drogi i możliwości dla Olimpii?

1) Zarząd, Piłkarze, Trenerzy oraz Kibice mają ambicję i ogromną chęć walki o awans do 1. ligi. Jednak w pierwszym rzędzie Zarząd musi myśleć o aspekcie finansowym Klubu. Z tym zespołem sukces sportowy jest możliwy, co udowadniają ostanie mecze. W tym przypadku nie możemy liczyć już na żadne środki z PJS, aby umożliwić walkę o awans i utrzymanie w całości kadry potrzebne jest wparcie finansowe na poziomie 450.000 zł zagwarantowane przez Sponsorów oraz Samorządy. Musimy podjąć ostateczną decyzję, czy przedłużać kontakty wszystkim piłkarzom na lipiec i walczyć o najwyższe cele, czy też pozostawić tylko tych, których widzimy z nami w przyszłym sezonie. Oczywiście decyzja ta nie zagwarantuje awansu, ale daje możliwość walki o niego z perspektywą niezadłużenia Klubu.

2) Zadłużenie Klubu i wizja upadku z próbą pozostawienia obecnego składu trenersko – piłkarskiego oraz awansu do 1. ligi z nadzieją na profity od sponsora 1. ligi oraz praw telewizyjnych jest zbyt ryzykowna. My jako Zarząd nie możemy podjąć takiego ryzyka i musimy być odpowiedzialni za Klub, którym kierujemy.

3) W przypadku niemożliwości zapewnienia finansowania przedłużenia kontraktów i zniwelowania zadłużenia wynikającego ze zmniejszenia się dochodów Klubu, Zarząd pozostawi kilku zawodników, uzupełni skład młodzieżą i dokończy rozgrywki walcząc o jak najwyższą premię z systemu PJS, aby móc ze spokojem przygotowywać się do rozgrywek 2. ligi w sezonie 2020/21.

To są trzy drogi, a która zostanie z nich wybrana okaże się w poniedziałek 15 czerwca. Na pewno będzie to droga pozwalająca Olimpii dalej funkcjonować na poziomie centralnym.

Liczymy na Was drodzy Sponsorzy, Samorządowcy oraz oddani Kibice Olimpii Elbląg. Czynimy wiele starań, aby Klub mógł na bieżąco funkcjonować. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i dodatkowe środki wpływające chociażby przez zbiórkę na zrzutka.pl (tu szczególne podziękowania dla marki Specjal, która zwiększyła w tych trudnych czasach wsparcie na nasz Klub, oby to była inspiracja dla innych) czy inne darowizny na rzecz Klubu. Dziękujemy również Panu Prezydentowi, który zawsze był, jest i mamy nadzieje, że będzie z Olimpią, pomimo kryzysowych czasów. Zawsze możemy na Was liczyć. Za to, z całego Olimpijskiego serca, bardzo dziękujemy. Zjednoczmy się w walce dla naszego ukochanego Klubu.

Samorządy, Instytucje, Firmy, Osoby Prywatne, które chcą włączyć się w dzieło walki o awans proszone są do kontaktu z:

Paweł Guminiak (Prezes) – tel. 500 018 625

Maciej Romanowski (Szef Rady Sponsorów) – tel. 605 052 852

Wierzymy, że scenariusz walki o awans, przy jednoczesnym dalszym niezadłużaniu Klubu jest możliwy.

List ten publikujemy, by wszyscy, którym leży na sercu dobro Olimpii, mieli pełną świadomość i wiedzę o sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Klub oraz uwarunkowań, jakie muszą zaistnieć, aby nastąpił rozwój piłki nożnej i podjęcie walki o awans do 1. ligi.

BYŁO, BĘDZIE, JEST!

ZAWSZE ZKS!