Dekada (i trochę) Pawła Guminiaka

326 meczów w drugiej lidze, 68 w trzeciej (plus dwa baraże o awans do drugiej), 13 w Pucharze Polski, 7 w Wojewódzkim Pucharze Polski (plus trzy jako Olimpia II). 6 lutego Paweł Guminiak przestał być prezesem Olimpii Elbląg. Spróbowaliśmy podsumować losy klubu podczas jego prezesury.

Paweł Guminiak prezesem Olimpii Elbląg został 28 czerwca 2013 r. Był to jeden z elementów połączenia Olimpii 2004 (której był prezesem wcześniej) i Olimpii w jeden klub. W sezonie 2013/2014 przeprowadzono reorganizację II ligi (trzeci poziom rozgrywek) i dwie grupy połączono w jedną. Skutkiem ubocznym był fakt, że w połączonej II lidze miało grać tylko pierwszych 8 zespołów z obu grup. A grało po 18... Olimpii do utrzymania zabrakło... punktu. W ostatnim meczu wystarczyło wygrać u siebie ze Stalą Mielec. Olimpijczycy zremisowali 2:2 i na dwa sezony pożegnali się z drugą ligą.

Warto w tym miejscu przypomnieć, z kim o utrzymanie walczyła Olimpia w sezonie 2013/14 i gdzie te kluby są dziś. Po zakończeniu sezonu Radomiak Radom i Motor Lublin spadły do III ligi, dziś grają w Ekstraklasie, podobnie jak Stal Mielec, która wówczas się utrzymała. W I lidze możemy oglądać Pogoń Siedlce, Stal Stalowa Wola, Znicz Pruszków i Stal Rzeszów. W II lidze grają: Wisła Puławy i Olimpia Elbląg. Z kolei Wigry Suwałki, Siarkę Tarnobrzeg, Pelikana Łowicz i Świt Nowy Dwór Mazowiecki oglądamy w III ligach. Czterech ówczesnych drugoligowców zobaczymy na piątym szczeblu rozgrywek (w IV ligach): są to Legionovia Legionowo, Limanovia Limanowa, Olimpia Zambrów, Concordia Elbląg. Najniżej spadła Garbarnia Kraków, która obecnie występuje w V lidze (szósty poziom rozgrywek) w Małopolsce.

Powyższe zestawienie pokazuje, że różnie potoczyły się losy drużyn, z którymi żółto-biało-niebiescy rywalizowali za pierwszego sezonu prezesury Pawła Guminiaka. Warto też zwrócić uwagę, że od tamtego sezonu rywale elblążan awansowali i spadali...

Olimpia po dwóch sezonach w III lidze wróciła na trzeci poziom rozgrywek i... utknęła na nim na długie lata. Kilka razy widmo spadku zajrzało w oczy, za każdym razem udało się wyjść z opresji. Niestety, ale od powrotu do II ligi w 2016 r. nie podjęto „na poważnie“ tematu awansu na zaplecze Ekstraklasy.

Można, oczywiście zapytać, gdzie jest Stal Mielec i równie dobrze można zapytać, gdzie jest Garbarnia Kraków? Po awansie do II ligi zabrakło walki o dalsze sukcesy... Brak kolejnego awansu to jedna sprawa, Olimpijczycy nie napisali też ciekawej historii w Pucharze Polski.

Swoistym symbolem będzie kadencja Adama Noconia w roli szkoleniowca pierwszego zespołu, który najpierw uratował zespół przed spadkiem (cud w Toruniu czyli mecz z Elaną Toruń zakończony zwycięstwem żółto-biało-niebieskich 2:1, powinien się znaleźć w zestawieniu 100 najważniejszych meczów elblążan), a w kolejnym sezonie zbudował zespół, który miał realne szanse na walkę o awans. Zrezygnował z hukiem, kiedy dano mu do zrozumienia, że awans nie jest priorytetem.

Trenerzy

Po swoim poprzedniku Paweł Guminiak „odziedziczył“ Olega Raduszkę, który żółto-biało-niebieskich prowadził w 15 meczach, zdobył 18 punktów; Olimpia zajmowała 14. miejsce w tabeli. Rundę jesienną dokończył asystent Białorusina - Dariusz Kaczmarczyk. W trzech meczach wywalczył 4 punkty. Od początku było wiadomo, że będzie trenerem tymczasowym. Na początku grudnia pierwszym trenerem został wychowanek Olimpii Adam Boros. Zadanie dostał proste: utrzymać zespół w II lidze. W 16 meczach wywalczył 27 punktów... o punkt za mało, żeby się utrzymać. W tabeli rundy wiosennej sezonu 2013/14 Olimpia zajmowała 5. miejsce.

W III lidze drużyna Adama Borosa gromiła prawie wszystkich. Przy czym słowo „prawie“ ma tu niebagatelne znaczenie. W sezonie 2014/15 Olimpijczycy zdobyli 87 punktów i... o oczko dali się wyprzedzić imienniczce z Zambrowa, która po barażach wywalczyła awans. Niewykorzystaną szansą spadku do III ligi było niezdobycie przez Olimpijczyków Wojewódzkiego Pucharu Polski. Najbliżej elblążanie byli w sezonie 2015/16. kiedy w półfinale ulegli w Gołdapi miejscowej Romincie 0:1.

Kolejny dwumecz, który powinien znaleźć się w zestawieniu najważniejszych 100 meczów, to baraże o II ligę z Motorem Lublin. Rozpędzona Olimpia w Lublinie wygrała 1:0, w pełnym emocji rewanżu dopełniła formalności zwyciężając 2:1. Bramka Michała Pietronia z rzutu wolnego na 1:1 zapisała się w historii.

W kolejnych dwóch latach Olimpijczycy byli w czołówce II ligi i za każdym razem w klubie nie zdecydowano się na podjęcie walki o awans na zaplecze ekstraklasy.. Początek sezonu 2018/19 wskazywał, że przygoda z II ligą może się skończyć. Adam Boros w 11 spotkaniach wywalczył 6 punktów. Zrezygnował po porażce 1:2 z Rozwojem Katowice. Potem Olimpia z Tomaszem Wierciochem w roli tymczasowego trenera przegrała 0:3 z ekstraklasowym Śląskiem Wrocław w Pucharze Polski.

Kolejnym szkoleniowcem został Adam Nocoń. Dokonał cudu, utrzymując Olimpie w II lidze. W drugim sezonie chciał powalczyć o awans. Był to jednak czas, w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa i trener dostał wyraźny sygnał, że awans nie jest priorytetem. Sezon dokończył duet Dariusz Kaczmarczyk i Łukasz Kowalski, którzy w 9 meczach zdobyli tylko 9 punktów i Olimpia nie awansowała nawet do baraży o awans.

Kolejny sezon zaczął się tragicznie - Łukasz Kowalski w 7 meczach zdobył 3 punkty i został pożegnany. Etatowy zastępca Dariusz Kaczmarczyk w trzech spotkaniach wywalczył trzy punkty. Jacek Trzeciak, który dokończył sezon i utrzymał II ligę.

Kadencja Tomasza Grzegorczyka trwała rok i można ją streścić krótko: spokojne utrzymanie bez fajerwerków i rozpalania niepotrzebnych nadziei. Po sezonie trener skorzystał z możliwości poprowadzenia pierwszoligowej Resovii Rzeszów i odszedł z Elbląga.

Jego następca Przemysław Gomułka próbował zrobić rewolucję... spektakularnych efektów nie było. Został zwolniony w drugim sezonie mimo nie najgorszej średniej punktowej. Ale wówczas mogło się wydawać, że Olimpii grozi spadek. Przyszedł Sebastian Letniowski i przemknął niczym meteor, zostawiając Olimpię u wrót spadku. Drużynę przejął trener czwartoligowych rezerw - Karol Przybyła, który dokończył rundę jesienną w 2024 r. Zdobył jednak zbyt mało punktów, aby realnie myśleć o utrzymaniu na wiosnę. W rundzie wiosennej elblążan ma poprowadzić Karol Szweda.

W poniższej tabeli przedstawiamy zdobycz punktową w lidze (bez udziału w Pucharze Polski i barażach o II ligę) poszczególnych trenerów.

Trener Mecze Punkty Punkty na mecz Oleg Raduszko (do 7 listopada 2013 r.) 15 18 1,2 Dariusz Kaczmarczyk (7 listopada -2 grudnia 2013 r.) 3 4 1.33 Adam Boros (2 grudnia 2013 - 30 czerwca 2014 r.) 16 27 1,69 Adam Boros (sezon 2014/15; III liga) 34 87 2,56 Adam Boros (sezon 2015/16; III liga) 34 86 2,53 Adam Boros (sezon 2016/17) 34 50 1,47 Adam Boros (sezon 2017/18) 34 50 1,47 Adam Boros (1 lipca - 24 września 2018 r.) 11 6 0,55 Adam Nocoń (27 września 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.) 23 34 1,48 Adam Nocoń (1 lipca 2019 r. - 16 czerwca 2020 r.) 25 41 1,64 Dariusz Kaczmarczyk i Łukasz Kowalski (16 czerwca -26 lipca 2020 r.) 9 9 1 Łukasz Kowalski (1 sierpnia - 5 października 2020 r.) 7 3 0,43 Dariusz Kaczmarczyk (5 października - 2 listopada 2020 r.) 3 3 1 Jacek Trzeciak (2 listopada 2020 r. - 30 czerwca 2021 r.) 26 31 1,19 Tomasz Grzegorczyk (sezon 2021/22) 34 46 1,35 Przemysław Gomułka (sezon 2022/23) 34 47 1,38 Przemysław Gomułka (1 lipca 2023 r. - 7 kwietnia 2024 r. 27 33 1,22 Sebastian Letniowski (7 kwietnia - 30 czerwca 2024 r.) 7 7 1 Sebastian Letniowski (1 lipca - 26 sierpnia 2024 r.) 6 2 0,33 Karol Przybyła (26 sierpnia - 12 grudnia 2024 r.) 12 9 0,75

Puchar Polski

Puchar Polski dla drużyn typu Olimpia Elbląg jest jedną z nielicznych okazji do świętowania. Taką okazją może być mecz z uznaną na piłkarskim rynku drużyną lub (w wersji optymistycznej) napisanie ciekawego epizodu w historii. Nikt od Olimpii nie wymaga wygrania trofeum, ale można mieć poczucie niedosytu, że przez ponad 10 lat elblążanie nie napisali choćby takiej historii jak KKS Kalisz (półfinał w sezonie 2022/23, czy Olimpia Grudziądz (półfinał w sezonie 2021/22); Chojniczanka Chojnice (ćwierćfinał w sezonie 2020/21); trzecioligowe GKS Jastrzębie (ćwierćfinał w sezonie 2016/17).

W dwóch sezonach w III lidze Olimpijczycy będący jednym z faworytów do zdobycia Wojewódzkiego Pucharu Polski nie zdołali wywalczyć tego trofeum. W poniższej tabeli przedstawiamy osiągnięcia Olimpii Elbląg w Pucharze Polski.

Sezon Wyniki 2013/14 Olimpia Elbląg - Chrobry Głogów 1:4 (runda wstępna) 2014/15 (Wojewódzki Puchar Polski) Olimpia Elbląg - Concordia II Elbląg 2:1 (1/32) Błękitni Orneta - Olimpia Elbląg 3:2 (1/16) 2015/16 (Wojewódzki Puchar Polski) Ewingi Zalewo - Olimpia Elbląg 0:11 (1/32) Olimpia II Elbląg - Olimpia Elbląg 0:2 (1/16) Olimpia Elbląg - Concordia Elbląg 5:0 (1/8) MKS Ełk - Olimpia Elbląg 2:4 (1/4) Rominta Gołdap - Olimpia Elbląg 1:0 (1/2) 2016/17 (ze względów regulaminowych piłkarze Olimpii Elbląg występowali w Woj. PP jako drużyna Olimpia II) Olimpia II Elbląg - Pomowiec Gronowo Elb. 5:0 (I runda) Olimpia II Elbląg - Polonia Pasłęk 8:0 (1/16) Olimpia II Elbląg - Concordia Elbląg 1:3 (1/8) 2017/18 Ruch Zdzieszowice - Olimpia Elbląg 3:3, po karnych 3:1 (runda wstępna) 2018/19 Olimpia Elbląg - Śląsk Wrocław 0:3 (I runda) 2019/20 Olimpia Elbląg - ROW Rybnik 2:1 (runda wstępna) Stal Brzeg - Olimpia Elbląg 1:2 (I runda) Olimpia Elbląg - Raków Częstochowa 0:4 (1/16) 2020/21 Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 1:0 (I runda) 2021/22 Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 3:0 (runda wstępna; walkower z powodu występu nieuprawnionego zawodnika; na boisku 3:0 dla Olimpii) 2022/23 Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:1; po karnych 2:3 (runda wstępna) Bałtyk Gdynia - Olimpia Elbląg 0:3 (I runda) KKS Kalisz - Olimpia Elbląg 2:0 (1/16 runda) 2023/24 Pogoń Siedlce 2:1 Olimpia Elbląg (runda wstępna) 2024/25 Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 4:2 (runda wstępna)

Wychowankowie

Poprzednio rezerwy (II zespół Olimpii) istniały do końca rundy jesiennej sezonu 2014/15. W sezonie 2013/14 zajęły 11. miejsce w IV lidze i spadły do klasy okręgowej. W następnym sezonie zostały wycofane po rundzie jesiennej z dorobkiem 22 punktów.

Do reaktywacji drużyny doszło w sezonie 2018/19, drugi zespół został zgłoszony do IV ligi. W zamyśle jest to etap przejściowy pomiędzy pierwszą drużyna seniorów a drużynami Akademii Olimpii, gdzie wychowankowie klubu mają zdobywać doświadczenie w grze seniorskiej. Docelowo najlepsi z nich mają grać w pierwszej drużynie Olimpii, pozostali swoich szans mają szukać w innych klubach. W rezerwach grają też piłkarze pierwszego zespołu, którzy z różnych przyczyn nie wystąpili w meczu drugoligowców.

Stawianie na wychowanków jest opłacalne. Dzięki wprowadzonemu przez Polski Związek Piłki Nożnej systemowi Pro Junior System za występy wychowanków (i młodych piłkarzy) można otrzymać gratyfikację finansowe. I zastrzyk finansowy z tytułu PJS był ważną częścią budżetu klubu. Im wyższe miejsce, tym wyższa nagroda finansowa.

W poniższej tabelce przedstawiamy młodych wychowanków klubu, którzy zagrali w II lidze. Uwzględniliśmy tylko tych piłkarzy, którzy w danym sezonie spełniali warunki regulaminu Pro Junior System, aby uznać ich za wychowanków klubu, bez względu na liczbę minut, która zagrali (i czy w związku z tym byli uwzględniani w klasyfikacji końcowej)

Sezon Miejsce w Pro Junior System Wychowankowie, którzy grali w II lidze 2016/17 8. miejsce; 7873 pkt. Rafał Maciążek - 1320 minut w 22 meczach Michał Bartkowski - 73 minuty w 10 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Maciej Rozumowski - 10 minut w 1 meczu (nieuwzględniony w klasyfikacji) 2017/18 3. miejsce; 13 024 pkt. Maciej Rozumowski - 1342 minuty w 18 meczach Eryk Filipczyk - 1212 minuty w 15 meczach Kacper Korkliniewski - 994 minuty w 22 meczach Patryk Wieliczko - 5 minut w 2 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) 2018/19 9. miejsce; 8540 pkt. Michał Balewski -2259 minut w 28 meczach Kacper Korkliniewski - 1192 minuty w 21 meczach Dawid Kapłon - 630 minut w 7 meczach Eryk Filipczyk - 201 minut w 8 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Oskar Rynkowski - 155 minut w 7 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Mariusz Bucio - 1 minuta w 1 meczu (nieuwzględniony w klasyfikacji) 2019/20 3. miejsce; 10 329 pkt. Michał Balewski - 2087 minut w 25 meczach Eryk Filipczyk - 747 minut w 12 meczach Jakub Branecki - 384 minuty w 9 meczach Oskar Kordykiewicz - 339 minut w 6 meczach Mariusz Bucio - 289 minut w 7 meczach Sebastian Milanowski - 283 minuty w 6 meczach Maciej Rozumowski - 27 minut w 2 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Łukasz Sarnowski - 10 minut w 3 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) 2020/21 3. miejsce; 11 795 pkt. Klaudiusz Krasa - 2631 minut w 30 meczach Eryk Filipczyk - 929 minut w 16 meczach Oskar Kordykiewicz - 751 minut w 26 meczach Łukasz Sarnowski - 459 minut w 9 meczach Sebastian Milanowski - 7 minut w 1 meczu (nieuwzględniony w klasyfikacji) 2021/22 2. miejsce; 11 728 pkt. Klaudiusz Krasa - 1677 minut w 19 meczach Łukasz Sarnowski - 1328 minut w 23 meczach Marcin Czernis - 1084 minuty w 17 meczach Sebastian Milanowski - 653 minuty w 15 meczach Dominik Kozera - 492 minuty w 12 meczach Jakub Branecki - 141 minut w 3 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Dawid Winiarski - 14 minut w 1 meczu (nieuwzględniony w klasyfikacji) Paweł Kazimierowski - 13 minut w 1 meczu (nieuwzględniony w klasyfikacji) Dawid Wierzba - 9 minut w 1 meczu (nieuwzględniony w klasyfikacji) 2022/23 1. miejsce; 13 832 pkt. Łukasz Sarnowski - 2630 minut w 30 meczach Marcin Czernis - 2225 minut w 28 meczach Jakub Branecki - 1609 minut w 29 meczach Konrad Łabecki - 452 minuty w 11 meczach Paweł Kazimierowski - 166 minut w 9 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Kacper Filipczyk - 134 minuty w 5 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Dominik Kozera - 61 minut w 9 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Kacper Łaszak - 27 minut w 3 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Bartłomiej Gorzycki - 2 minuty w 1 meczu (nieuwzględniony w klasyfikacji) 2022/24 4. miejsce; 11 320 pkt. Łukasz Sarnowski - 2747 minut w 31 meczach Kacper Filipczyk - 1507 minut w 24 meczach Dominik Kozera - 1406 minut w 23 meczach Konrad Łabecki - 231 minut w 12 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Kacper Łaszak - 22 minuty w 2 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) 2024/25 stan po rundzie jesiennej (18 meczach Olimpii) 6. miejsce; 5178 pkt. Dominik Kozera - 1062 minuty w 18 meczach Kacper Łaszak - 764 minuty w 13 meczach Dawid Czapliński - 763 minuty w 14 meczach Filip Sznajder - 171 minut w 2 meczach (nieuwzględniony w klasyfikacji) Maciej Tobojka - 143 minuty w 5 meczach Adam Rychter - 118 minut w 2 meczach Bartosz Leszczyński - 9 minut w 1 meczu

Przyjrzeliśmy się losom wyżej wymienionych zawodników po ich odejściu z Olimpii. Z Elbląga do I ligi odeszli Klaudiusz Krasa (do Resovii Rzeszów) i Jakub Branecki (do Termaliki Bruk-Bet Nieciecza). Obecnie obaj piłkarze graja niżej - Klaudiusz Krasa w trzecioligowej Polonii Lidzbark Warmiński, Jakub Branecki w drugoligowej Chojniczance Chojnice. Na poziomie III ligi graja tęż: Rafał Maciążek, Bartłomiej Gorzycki (obaj Polonia Lidzbark Warm.) i Łukasz Sarnowski (Chełmianka Chełm). Pozostali wychowankowie Olimpii, którzy grali w II lidze, obecnie grają w niższych ligach lub zakończyli kariery sportowe.

Przy okazji trzeba wspomnieć, że Akademia Olimpii od kilku lat może poszczycić się tzw. złotą gwiazdką PZPN - będącym wyróżnikiem pewnych standardów w szkoleniu młodych piłkarzy. Finansowo Akademia Olimpii ma sens, gdyż szkoli piłkarzy, którzy z lepszym lub gorszym skutkiem występują w II lidze. Problem pojawia się, gdy odchodzą z macierzystego klubu.

Centralna Liga Juniorów

Swoistym przekleństwem Olimpii jest fakt, że musi grać w rozgrywkach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Nasze województwo nie jest piłkarsko silne. Na poziomie seniorskim świadczy o tym liczba drużyn na poziomie III ligi i wyżej. Na poziomie młodzieżowym - trudności z awansem i utrzymaniem się w Centralnych Ligach Juniorów - rozgrywkach ogólnopolskich. Piłkarze Olimpii są wojewódzką potęgą, sen (z wyjątkami) pryska, kiedy trzeba się zmierzyć w barażach o Centralną Ligę Juniorów z drużyną z innego województwa.

W poniższej tabeli przedstawiamy osiągnięcia Olimpii Elbląg w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów oraz Centralnej Ligi Juniorów U-17 (wcześniej Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych)

Rozgrywki Rezultat Centralna Liga Juniorów 2013/14 7. miejsce (na 12) w grupie A (zespoły z województw warm. - maz., mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego) Centralna Liga Juniorów 2014/15 13. miejsce (na 16) w grupie wschodniej; spadek z ligi Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2014/15 5. miejsce (na 8) w grupie A (zespoły z województw warm. - maz., mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego) baraże o Centralną Ligę Juniorów 2015/16 Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 2:1 Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 2:2; brak awansu Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2015/16 5. miejsce (na 8) w grupie A (zespoły z województw warm. - maz., mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego) baraże o Centralną Ligę Juniorów U-17 2017/18 Olimpia Elbląg - ŁKS Łódź 1:1 ŁKS Łódź - Olimpia Elbląg 1:0; brak awansu baraże o Centralną Ligę Juniorów U-17 2017/18 Talent Białystok - Olimpia Elbląg 1:4 Olimpia Elbląg - Talent Białystok 3:1; awans Centralna Liga Juniorów U-17 2018/19 jesień: 7. miejsce (na 8) w grupie A (zespoły z województw warm. - maz., mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego); spadek z ligi baraże o Centralną Ligę Juniorów U-17 2018/19 Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 1:0 Znicz Pruszków - Olimpia Elbląg 3:0; brak awansu baraże o Centralną Ligę Juniorów U-17 2020/21 Jagiellonia Białystok - Olimpia Elbląg 6:1 Olimpia Elbląg - Jagiellonia Białystok 1:4; brak awansu baraże o Centralną Ligę Juniorów U-17 2021/22 Olimpia Elbląg - ŁKS Łódź 1:2 ŁKS Łódź - Olimpia Elbląg 3:1; brak awansu baraże o Centralną Ligę Juniorów U-17 2021/22 Olimpia Elbląg - AKS SMS Łódź 1:5 AKS SMS Łódź - 5:4; brak awansu baraże o Centralną Ligę Juniorów U-17 2022/23 Olimpia Elbląg - GKS Bełchatów 0:1 GKS Bełchatów - Olimpia Elbląg 2:2 (po dogrywce); brak awansu baraże o Centralną Ligę Juniorów U-17 2023/24) Star Starachowice - Olimpia Elbląg 0:2 Olimpia Elbląg - Star Starachowice 1:1; awans Centralna Liga Juniorów U-17 (stan po rundzie jesiennej) 16. miejsce (na 16) w grupie wschodniej

Inne dyscypliny

W 2013 r. Olimpia Elbląg była jeszcze klubem wielosekcyjnym. Obok dominujących piłkarzy w klubie istniała sekcja kajaków oraz zapasów. Najpierw „na niepodległość“ wybili się kajakarze, którzy utworzyli Silvant Kajak Elbląg. I, patrząc z perspektywy czasu, była to dobra decyzja - kajakarze zrobili ogromny postęp sportowy, dziś zawodnicy tego klubu regularnie rywalizują na zawodach międzynarodowych. Warto też zwrócić uwagę na wzrost liczby zawodników Silvanta.

Również zapaśnicy założyli swój klub - KS Olimpia Zapasy, w tym przypadku nie poszedł za tym tak duży, jak w przypadku kajakarzy rozwój dyscypliny.

W trakcie prezesury Pawła Guminiaka pojawiła się próba utworzenia żeńskiej drużyny piłkarskiej. Została ona zgłoszona do III ligi, ale po sezonie została zlikwidowana. Fiaskiem zakończyła się też próba budowy drużyny futsalowej. Do projektu udało się namówić byłego selekcjonera reprezentacji Polski Andrzeja Biangę (przy okazji byłego piłkarza Olimpii). Drużyna zbudowana na bazie piłkarzy „trawiastych“ została zgłoszona do eliminacji do II ligi futsalu. Udało się wygrać pierwszy dwumecz z Jurandem Barciany. Potem okazało się, że trzeba jeszcze rozegrać drugi z KIA Łowicz. Bardziej doświadczeni rywale wygrali w Elblągu 8:4; na rewanż Olimpijczycy nie pojechali tłumacząc się koniecznością przygotowań do rundy wiosennej. Warto tez zwrócić uwagę, że Olimpia wystawiała drużyny w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski - traktując to jednak jako element przygotowań do gry na trawie.

Infrastruktura

Piłkarze Olimpii Elbląg korzystają z trzech obiektów: przy ul. Agrykola, przy ul. Moniuszki i przy ul. Skrzydlatej. Wizytówką powinien być Stadion Miejski przy ul. Agrykola 8, gdzie swoje mecze domowe rozgrywa pierwszy zespół oraz odbywają się inne ważne mecze innych drużyn żółto-biało-niebieskich. Okazyjnie ze stadionu korzysta też lokalny rywal Concordia Elbląg. Zarządzanie stadionem odbywa się we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. I to od władz miasta zależy czy i w jakim zakresie obiekt będzie modernizowany.

Potrzeba modernizacji Stadionu Miejskiego była koniecznością, po części wynikającą z wymagań Polskiego Związku Piłki Narodowej. Najważniejszą i największą inwestycją na Stadionie Miejskim było postawienie nowego budynku biurowo - szatniowego oraz montaż oświetlenia. Kolejnym etapem powinien być montaż podgrzewanej murawy oraz modernizacja trybun. Na ten temat trwa od wielu lat dyskusja, w ostatnim okresie udało się rozstrzygnąć przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej na instalację podgrzewanej murawy.

Środowisko kibiców chciałoby wybudowania na Agrykola nowego stadionu. Władze miasta bardziej przychylają się do etapowej modernizacji istniejącego obiektu. Faktem jest, że od kilku lat elbląski stadion jest słabo (na tle innych stadionów) oceniany w raportach PZPN.

Mecze ogląda się w złych warunkach, brakuje chociażby sanitariatów dla kibiców. O takich atrakcjach jak sklepy, bary na Stadionie, gdzie można byłoby spędzać czas poza meczami na razie można tylko pomarzyć. Sprawa infrastruktury na Stadionie Miejskim będzie jednym z kolosalnych wyzwań nowych władz klubu.

Olimpia zarządza też kompleksem sportowym przy ul. Moniuszki, wykorzystywanym głównie przez klubową Akademię. I chociaż nie ma tam potrzeby dużych inwestycji (co nie oznacza, że nie ma ich w ogóle), to trzeba się liczyć z ponoszeniem kosztów, aby nie obniżyć standardów kompleksu. Obiektem przy ul. Skrzydlatej zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który użycza piłkarzom miejsca na mecze i treningi. Ale i tam powoli pojawiają się potrzeby remontu, trzeba docenić, że MOSIR sposobem gospodarczym wyremontował m. in. budynek biurowo - szatniowy. Z drugiej strony powoli w oczy zagląda potrzeba wymiany sztucznej murawy na drugim boisku.

Zaprosić kibiców na trybuny

Infrastruktura jest jednym z elementów wskazywanych jako jeden z elementów niezachęcających do przychodzenia na mecze żółto-biało-niebieskich. Piętą achillesową jest klubowy marketing, co może dziwić, jeżeli przypomnimy sobie Łukasza Wesołowskiego, który w 2021 r. na Gali Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał nagrodę za klubowy marketing roku w naszym województwie. Utrapieniem Olimpii była stosunkowo częsta fluktuacja kadr odpowiedzialnych za tę kwestię. Przy A8 nie potrafiono utrzymać zapaleńców, którzy robili „coś ponad“ i wyróżniali klub na tle piłkarskiej papki. Osobna sprawą jest mała ilość pracowników, którzy mogliby się zająć kwestiami promocji klubu i niejako przy okazji wypromować markę Olimpia w mieście.

Podczas prezesury Pawła Guminiaka występowały trzy „okrągłe“ urodziny klubu. Najdonośniej świętowano 70-lecie, odbyła się m. in. gala sportowa, organizowano aktywności (m. in. wybór jedenastki 70-lecia) mające zainteresować obecnych i potencjalnych kibiców klubu. 75-lecie przypadło na czas pandemii koronawirusa i jedynym przedmiotem, który po nim został był... okolicznościowy szalik wydany przez środowisko kibiców. W tym roku przypada 80. rocznica urodzin klubu i... oficjalnie jeszcze nie wiadomo, jaki będzie program obchodów. Wiadomo, że powstaje książkowa historia piłkarskiej sekcji.

Warto zwrócić uwagę, że o historię klubu dbają głównie piłkarscy oldboje. W ubiegłym roku zorganizowali towarzyski mecz z okazji 35-lecia zdobycia przez drużynę Lecha Strembskiego srebrnego medalu Mistrzostw Polski Juniorów, ich staraniem powstaje też historyczna wystawa w budynku klubowym. Swoistym wyrzutem sumienia są puste ściany w budynku klubowym, które aż proszą się, aby udekorować je zdjęciami zasłużonych dla klubu postaci lub koszulkami. Można się też zastanowić, jak liczne grono nabywców znalazłyby koszulki „retro“ z czasów największych klubowych sukcesów.

Brak „sportowej pamięci“ to jednak nie tylko kamyczek do ogródka Olimpii, elbląskie kluby generalnie nie pamiętają o przeszłości. W przypadku Olimpii bez echa przeszła przypadająca w ubiegłym roku 40. rocznica zdobycia złotego medalu Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej. Szczypiornistów w klubie już od lat nie ma. Podobnie jest z sukcesami w innych dyscyplinach, które kiedyś funkcjonowały w klubie.

Zarzutów pod adresem klubowego marketingu można wymieniać i wymieniać. Przykładem może być brak prezentacji drużyny przed lub na początku sezonu na Starym Mieście, brak gadżetów klubowych... Często wpadano na jakiś pomysł marketingowy (przykładem apka w telefonie), po dłuższym lub krótszym okresie euforii nie rozwijano dalej tego projektu. Brakowało także takich akcji jak „wypełniamy stadion“. Są mecze (m. in. ze Stomilem Olsztyn), gdzie stadion „sam się wyprzeda“, brakowało takich akcji przy innych potencjalnie ciekawych spotkaniach.

Na poniższym wykresie przedstawiamy średnią liczbę kibiców na meczach Olimpii w II lidze [za raportami PZPN]. Ze względu na brak danych pominęliśmy sezony, kiedy Olimpia grała w III lidze i pandemiczny sezon 2020/21.

Ciekawe liczby:

W II lidze Olimpijczycy zagrali 326 meczów: 107 spotkań zakończyło się zwycięstwo żółto-biało-niebieskich, 99 razy padł remis, 120 razy górą byli rywale. Olimpijczycy 377 razy wpisywali się na listę strzelców (w tym bramki samobójcze); 401 razy bramkarze Olimpii musieli wyciągać piłkę z własnej bramki.

W III lidze Olimpia za kadencji Pawła Guminiaka zagrała dwa sezony, co przełożyło się na 68 meczów i 2 mecze barażowe z Motorem Lublin o awans do II ligi. W barażach dwa razy wygrali elblążanie (1:0 w Lublinie i 2:1 w Elblągu). W sezonach zasadniczych żółto-biało-niebiescy wygrali 55 spotkań, 8 razy był remis, 5 razy wygrali rywale.