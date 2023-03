Derby nad derbami!

Mecz, który nie potrzebuje specjalnej reklamy. Konfrontacja dwóch antagonistów z dwóch największych miast województwa. Rywalizacja niemusząca uciekać się do karkołomnych chwytów retorycznych. Dla elblążan i olsztynian nadchodzą derby nadzwyczajne, na które czeka się z niecierpliwym tupaniem stóp, chcąc jednocześnie bezskutecznie przyspieszyć pracę zegarów. Trzeba jednak poczekać na sobotę 11 marca, godz. 19:45. Wówczas dojdzie do rewanżu pomiędzy Stomilem a Olimpią.

- Do meczu ze Stomilem podchodzę jak do każdego innego. Chcemy wygrać, chcemy dominować. Oczywiście wiemy, że to dla kibiców bardzo ważne spotkanie, dlatego pojedziemy tam i zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć. Jest większa motywacja i chęć reprezentowania naszego miasta i naszego klubu. - mówił Przemysław Gomułka podczas ostatniej konferencji prasowej.

Najgorętszy mecz w ostatnich latach

Pół roku panowania w województwie było po stronie żółto-biało-niebieskich, którzy w upalny wieczór 10 sierpnia rozgromili Stomil 4:0. Ekscytacja golami Braneckiego, Stasiaka i przede wszystkim dubletem Rajcha zapisała się złotymi zgłoskami w historii bezpośrednich starć, a strzelcy bramek zapewnili sobie dożywotnią pamięć wśród kibiców Olimpii. Nadchodzi jednak moment resetu i w myśl słów Cichego z "Młodych Wilków": - "Nie było żadnego wczoraj, nie ma żadnego jutro, jest tylko dziś", trzeba się skupić na tym właśnie "dziś", które nadejdzie w sobotni wieczór.

- Zdecydowanie czeka nas najgorętszy mecz w ostatnich latach rozgrywany w Olsztynie. Będą to pierwsze derby przy P69a od 12 lat, kiedy to Stomil pokonał Olimpię 4:0. - informuje Tomasz Abłam z serwisu stomil.olsztyn.pl, dodając: - Niewątpliwie Stomil chce zrewanżować się za lanie, jakie piłkarze Olimpii spuścili przy A8 w rundzie jesiennej.

A przed rewanżem dzieje się sporo. Od kilku tygodni trwa mobilizacja obu ekip kibicowskich. Dochodzi do kreatywnych zapowiedzi, pojawiają się także akty wandalizmu. Z jednej strony klip promujący po stronie Stowarzyszenia Kibiców Olimpii Elbląg, który osiągnął ponad 40 tysięcy wyświetleń na YouTube i w opinii kibiców z całej Polski zaskoczył kreatywnością oraz standardem na wysokim poziomie, utrzymany w dobrym smaku i z poczuciem humoru, zaś z drugiej strony Stomil Olsztyn Ultras chwalił się zamalowaniem kilku graffiti związanych z Olimpią, co chwały nie przynosi.

- Wśród kibiców, szczególnie w fan klubach, trwa mobilizacja i wzajemnie nakręcanie się na sobotni pojedynek. Zapowiedź kibiców Olimpii była dla fanów Stomilu prztyczkiem w nos, który sprawi, że w dniu meczowym atmosfera na trybunach będzie jeszcze bardziej gorąca - dodaje Tomasz Abłam.

Chcemy dać z siebie 100 procent

Ciężar gatunkowy związany z derbami doskonale rozumie wychowanek Olimpii Łukasz Sarnowski: - Urodziłem się w Elblągu i całe życie spędziłem w Olimpii, także derby ze Stomilem są dla mnie bardzo ważne jak dla wszystkich elblążan, którzy utożsamiają się z naszym klubem. Podchodzimy do każdego meczu tak samo: chcemy dać z siebie 100 procent i zgarnąć trzy punkty, ale mecz z Olsztynem dodaje motywacji, bo wiemy, że dostarczymy ogromną radość kibicom i nam samym w przypadku wygranej na olsztyńskim stadionie.

Obie drużyny przystąpią do spotkania po dwóch remisach w roku 2023. Olimpia najpierw zremisowała z KKS-em w Kaliszu, ostatnio na własnym stadionie z Pogonią Siedlce. Stomil w pierwszym spotkaniu zremisował z Polonią Warszawa 1:1, w minionej kolejce przywiózł punkt z Krakowa w meczu z Garbarnią (1:1).

- Początek roku uważam za poprawny, pomimo dużego niedosytu po meczach z Kaliszem i Siedlicami. Szanujemy punkt z KKS-em gdyż jest to ułożona drużyna z czołówki tabeli i półfinalista Pucharu Polski. Z Pogonią byliśmy stroną dominującą, przeciwnik nie stworzył zbyt wielu szans do zdobycia bramki, dlatego ten mecz powinniśmy wygrać. Wynik końcowy pozostawia duży niedosyt. - ocenił pierwsze spotkania Łukasz Sarnowski.

- Początek w wykonaniu Stomilu jest średni, osobiście liczyłem na co najmniej 4 punkty, jednak styl gry, szczególnie w meczu z Polonią Warszawa napawa optymizmem i daje kibicom Dumy Warmii spore nadzieję na awans - zauważa Tomasz Abłam.

Co słychać w Stomilu?

Stomil zimowe przygotowania spędził na własnych obiektach. Rozegrał dziesięć sparingów. Dwa z nich - z Legią II Warszawa (0:2) i Jaguarem Gdańsk (3:3) odbyły się jeszcze w zeszłym roku, czyli zaszła analogia w podejściu do przygotowań, bo jak pamiętamy Olimpia pod koniec roku 2022 rozegrała trzy mecze: 7:0 wygrała z rezerwami, 1:3 ulegli Arce Gdynia i 4:0 pokonali Jaguar Gdańsk. W nowym roku Stomil rozegrał 8 sparingów: Mławianka Mława 4:0, Arka Gdynia 2:2, Jagiellonia II 2:1, juniorzy Stomilu 2:0, Znicz Pruszków 0:2, Zawisza Bydgoszcz 2:0, Świt Skolwin 0:0, Jeziorak Iława 4:0.

W okienku transferowym Stomil dokonał trzech wzmocnień. Przybyli: Hubert Sadowski (ze Skry Częstochowa), Marcin Stromecki (z GKS-u Katowice) oraz Kacper Kondracki (z Wisły Płock). Z Olsztynem pożegnali się: Jakub Grzesiak (Górnik Zabrze), Mateusz Jarzynka (KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski), Mateusz Jońca (Concordia Elbląg), Marek Niewiadomski (Gedania Gdańsk), Mateusz Sobotka (Mławianka Mława) i Jakub Tecław (GKS Tychy).

- W Stomilu nie zagra antybohater ostatniego meczu (z Garbarnią - dop. qba), sympatyczny Brazylijczyk Werick Caetano, który przy wyniku 0:1 nie trafił na pustą bramkę, a następnie zobaczył dwie żółte kartki i wyleciał z boiska. - informuje Tomasz Abłam, dodając: - Atutem Stomilu będzie z pewnością powracający po przerwie za kartki kapitan drużyny Karol Żwir, liczę również na dobry występ Maćka Spychały, Huberta Sadowskiego, Filipa Wójcika i Jakuba Mądrzyka. Jestem ciekawy, jak zaprezentują się byli zawodnicy Olimpii: Kurbiel i Krawczun. Stomil będzie bardzo groźny podczas stałych fragmentów gry. Shun Shibata, potrafi świetnie dograć piłkę w pole karne. Kolejnym ogromnym atutem Stomilu będą kibice zgromadzeni przy P69a, którzy wspólnie z zawodnikami nie pozwolą Olimpii zdobyć olsztyńskiej twierdzy - uważa Tomasz Abłam.

Olimpia: Ciężko pracujemy

Z perspektywy elblążan cieszy fakt, że po przymusowej pauzie spowodowanej nadmiarem żółtych kartek wraca Dawid Danilczyk. - Przygotowania do sobotniego spotkania nie różnią się od pozostałych meczów. Dostajemy od naszego sztabu trenerskiego bardzo szczegółowe informacje na temat przeciwnika i wnikliwą analizę, dzięki czemu możemy zdobyć trzy punkty. Ciężko pracujemy, żeby w sobotę wyglądać jak najlepiej i zagrać o pełna pulę. Wiadomo, czuć w powietrzu zapach derbów, nikt nie odstępuje nogi ani głowy i tak samo będzie podczas meczu. - dodaje Łukasz Sarnowski.

Bilans konfrontacji

15 meczów ligowych: 7 zwycięstw Olimpii, 4 remisy, 4 zwycięstwa Stomilu

Bramki: 19-15 dla Olimpii

17 meczów łącznie: 7 zwycięstw Olimpii, 4 remisy, 6 zwycięstw Stomilu

Bramki: 21-21

02.11.1980 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

14.06.1981 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 3:1 (Radowski, Małek, Kliszewicz)

16.09.1984 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 1:2 (Boros, Michalski)

05.05.1985 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:0 (Gorząch)

27.10.1991 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:2 (Czesnakow x2)

07.06.1992 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:1 (Nowosielski)

17.09.2005 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0.

06.05.2006 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:0 (Wierzba)

22.09.2007 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 2:1 (Trafarski)

30.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 3:0 (Koprucki, Nowicki, samobój)

01.08.2009 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 2:0

11.11.2009 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 0:3 (walkower)

02.10.2010 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:1 (Kolosov)

11.05.2011 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 4:0

10.08.2022 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2,Stasiak)

Dodatkowo mecze PP i WPP

10.10.2001 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:3 (Moneta) - 1/16 PP

07.05.2008 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 3:1 (Styś) - 1/2 WPP

Transmisja w TVP Sport

Po raz trzeci w tym sezonie, a dziewiętnasty w historii, mecz Olimpii Elbląg będzie transmitowany w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała siedmiokrotnie, padło pięć remisów, sześć razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - Olimpia Elbląg 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - Olimoia Elbląg 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew Łódź - Olimpia Elbląg 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - Olimpia Elbląg 1:0

29.09.20 r. - Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun)

15.05.22 r. - Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 4:1 (Senkevich)

10.08.22 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

01.10.22 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 2:0 (samobójcza, Wojtyra)

Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg w sobotę, 11 marca, godz. 19:45. Transmisja w TVP Sport, na TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej oraz w WP Pilot.

