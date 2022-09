Do Elbląga przyjeżdża lider

Droga Kotwicy Kołobrzeg na poziom centralny nie była usłana różami, ale obecnie świeci niczym odnowiony w lipcu pomocnik Odrodzenia na placu Konstytucji. Nadmorska drużyna prezentuje futbol niezwykle wysmakowany, pozbawiony mankamentów i wciąż nie zaznała goryczy porażki. W sobotę (1 października) obecny lider II ligi przyjedzie na Agrykola 8 skonfrontować się z Olimpią Elbląg.

Kwestia awansu była historią filmową. Scenariusz napisany na zeszły sezon trzymał w napięciu do ostatniej kolejki, a jego zakończenie nie było wcale oczywiste. Bliżej awansu przed decydującą kolejką była Olimpia Grudziądz, która liderowała z przewagą dwóch punktów i lepszym bilansem meczów bezpośrednich. Sensacyjne rozstrzygnięcia stały się faktem po przegranej Olimpii ze Świtem Skolwin w Szczecinie (0:1), co wykorzystała goniąca Kotwica Kołobrzeg i dzięki pokonaniu Stolemu Gniewino (4:3) awansowała do II ligi.

Później nastąpiła lawina oskarżeń ze strony Tomasza Asenskiego, prezesa Olimpii Grudziądz, który sugerował nieetyczne zachowanie Kotwicy Kołobrzeg polegające na motywowaniu finansowym rywali Olimpii. Adam Dzik, prezes Kotwicy, odpowiadał, że jest do pełnej dyspozycji organów dyscyplinarnych PZPN, które badały sprawę, a sam awans piłkarze wywalczyli na murawie.

Wątek Olimpia Grudziądz - Kotwica Kołobrzeg na tym się nie skończył. Nastąpiła przerwa między sezonami i tym samym doszło do zwolnienia blokady w kwestii zmian pracodawcy. Okienko transferowe w Kołobrzegu to ściągnięcie m.in. trenera Marcina Płuski, a także zawodników: Jose Carbara, Michała Cywińskiego czy chociażby Tomasza Kaczmarczyka. Wszyscy przeszli z… Olimpii Grudziądz. W międzyczasie Olimpia Elbląg zagrała mecz sparingowy z imienniczką z Grudziądza i w składzie gości zabrakło króla strzelców sezonu 2021/22 w III lidze gr. II, notabene byłego zawodnika żółto-biało-niebieskich, Jakuba Bojasa (155 meczów, 50 bramek). Już wówczas mówiło się o przejściu do… Kotwicy Kołobrzeg, co po kilku dniach się urzeczywistniło.

Kotwica jednak nie poprzestała tylko na ściąganiu zawodników z Olimpii Grudziądz. Prezes Adam Dzik parafował umowy także m.in. z: Filipem Modelskim z Termaliki Nieciecza, Bartłomiejem Kulejewskim z Ruchu Chorzów, Josipem Soljićem z Resovii Rzeszów, również z Sebastianem Murawskim z Raduni Stężyca. Ruchy ambitne i mające podkreślić, że na salony II ligi wkroczył nowy rewolwerowiec, zresztą planów Kotwicy nie ukrywał prezes klubu, który w przedsezonowej rozmowie na łamach e-kg.pl stwierdził: - "(...) nie ukrywajmy, w perspektywie dwóch, trzech lat chcielibyśmy, aby Kotwica walczyła o jeszcze wyższe cele, o awans do I ligi."

Podopieczni trenera Płuski rozpoczęli sezon od remisu ze Stomilem Olsztyn, potem w kolejnych dziewięciu meczach zgarnęli komplet punktów, a w minionej kolejce zremisowali z Polonią w Warszawie 1:1. Zatem nie zaznali wciąż porażki, są liderem z dorobkiem 29 punktów. Przewaga nad drugą Polonią ze stolicy wynosi 6 oczek, a w perspektywie pozostaje zaległe spotkanie w ramach 12. kolejki z Garbarnią Kraków, które nie zostało rozegrane w pierwotnym terminie w związku z powołaniem Karola Dziedzica (Garbarnia) do reprezentacji Polski U-18. Nowy termin jest już jednak znany, mecz zaplanowano na wtorek, 4 października.

Olimpia Elbląg plasuje się obecnie na 7 pozycji, zgromadziła 18 punktów. W ostatnim meczu zremisowała z Radunią Stężyca 2:2 po bramkach młodzieżowców i wychowanków: Łukasza Sarnowskiego i Jakuba Braneckiego. Dyspozycja naszych młodych zawodników może tylko cieszyć, a poza tym finalnie może przynieść korzyści finansowe z Pro Junior System. Żółto-biało-niebiescy są liderem klasyfikacji, punktują podwójnie, bo wszyscy zawodnicy ze statusem młodzieżowca pochodzą z Akademii Olimpii.

Kibiców może również cieszyć fakt powrotu do zdrowia Michała Kuczałka, który ponownie odpowiada za tranzyt piłek do napastników. Za bramki w drużynie odpowiedzialny jest m.in. Marcin Rajch, który także wrócił do składu po kontuzji. Innym rekonwalescentem jest Łukasz Łęgowski. Drugi bramkarz Olimpii był z drużyną na meczu w Stężycy. Poza grą pozostaje niestety Bartosz Danowski, który w zeszłym tygodniu przeszedł operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL i szycia łąkotki.

Bilans historyczny

Historia dotychczasowych meczów między obiema drużynami jest uboga. Rywalizacja póki co toczyła się w sezonie 2016/17. W rundzie jesiennej, 12 listopada 2016 r, w Kołobrzegu padł remis 2:2 (oba gole Pawła Piceluka), w rewanżu (3 czerwca 2017 r.) spotkanie ponownie zakończyło się podziałem punktów. Prowadziła Kotwica po bramce Eryka Sobkowa (obecnie w Raduni Stężyca), wyrównał w 90. minucie Krzysztof Niburski.

Transmisja w TVP Sport

Po raz drugi w tym sezonie, a osiemnasty raz w historii, mecz Olimpii Elbląg będzie transmitowany w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała sześciokrotnie, padło pięć remisów, sześć razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - OE 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - OE 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - OE 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - OE 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - OE - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - OE - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - OE - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew - OE 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - OE 1:0

29.09.20 r. - OE - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - OE 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun)

15.05.22 r. - Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 4:1 (Senkevich)

10.08.22 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg w sobotę, 1 października, godz. 14:30. Transmisja w TVP Sport, na TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej oraz w WP Pilot.

