Festiwal bramek w Olsztynku

Półżartem można powiedzieć, że rezerwy Olimpii Elbląg z taką łatwością strzelały gole Olimpii Olsztynek, że zapomniały o chronieniu tyłów. Uspokajamy: żółto-biało-niebiescy wygrali, a w Olsztynku padło dziewięć bramek.

Olimpia Olsztynek, przedostatnia drużyna IV ligi nie okazała się wymagającym rywalem dla rezerw Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy już w pierwszych 45 minutach strzelili trzy bramki. Wynik otworzył Oskar Kordykiewicz, dwie bramki strzelił Jakub Branecki.

Po przerwie do głosu doszli gospodarze, którzy dwa razy pokonali Pawła Rutkowskiego. Do remisu nie udało im się doprowadzić, a kiedy Jakub Branecki zdobył swoją trzecią bramkę w tym spotkaniu, sytuacja, która zaczęła być trochę nerwowa, uspokoiła się. Kolejna bramkę dla gości strzelił Mateusz Gójski. W odpowiedzi gospodarze zdobywają gola. A wynik meczu ustalił Damian Poliński.

W ostatnich minutach Karol Przybyła wpuścił na bramkę Ariela Szymonowicza (rocznik 2004) dla którego był to debiut w rozgrywkach seniorskich. Zmiana była podyktowana chęcią sprawdzenia młodego bramkarza w IV lidze, drugi bramkarz „jedynki” Paweł Rutkowski nie odniósł kontuzji.

- Obie drużyny w tym meczu nie kalkulowały, ale to my mieliśmy cały mecz, praktycznie, pod kontrolą. Mam sporo uwag do swoich zawodników o stracone bramki. W takich meczach, gdzie dominowaliśmy, też trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu tyłów. Sześć bramek po naszej stronie, to też za mało, bo sytuacji do strzelenia goli mieliśmy dużo. Czasami brakowało „zimnej głowy”, albo koncentracji przy wykończeniu akcji – mówił Karol Przybyła, trener Olimpii II Elbląg.

Kolejnym rywalem zespołu Karola Przybyły będzie Mrągovia Mrągowo. Mecz odbędzie się w Elblągu w niedzielę, 4 października.

Olimpia Olsztynek – Olimpia II Elbląg 3:6 (0:3)

Bramki dla Olimpii: Branecki 3x, Kordykiewicz, Gójski, Poliński

Olimpia II: Rutkowski (80' Szymonowicz) -Kazimierowski, Wierzba, Perlejewski, (46' Sarnowski) K. Filipczyk (83' Baranowski) – Szmukała (46' Czernis) , Łabecki (65' Kottlenga) - Poliński, Milanowski, Kordykiewicz - Branecki (73' Gójski)

Zobacz tabelę IV ligi

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem ZKS Olimpia Elbląg