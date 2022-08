Fortuna Puchar Polski: przepłynąć Bałtyk

Meta tej przygody to występ w pompatycznej atmosferze na PGE Narodowym, ale żeby tam dojechać trzeba pokonać okrążenia z przeszkodami. Z pierwszą trudnością Olimpia mierzyła się w Krakowie i mimo problemów jedzie dalej. Kolejny przystanek czeka w Gdyni, gdzie należy przepłynąć Bałtyk. We wtorek mecz 1. rundy PP.

Odskocznia od ligowej szarówki i możliwość wyjazdu nad polskie morze w ramach zakończenia wakacji. Jednak zamiast piasku i kolorowych napojów, należy skupić się na rozegraniu meczu na zielonej, aczkolwiek sztucznej trawie Narodowego Stadionu Rugby. Tam właśnie w roli gospodarza rywalizuje Bałtyk Gdynia, drużyna doskonale znana żółto-biało-niebieskim. Niemal etatowy sparingpartner w ostatnich latach, zespół z niższego poziomu rozgrywkowego. Faworytem niewątpliwie będzie Olimpia, ale przecież klasyczne słowa, że "Puchar rządzi się swoimi prawami" musi wybrzmieć, co czasami ma potwierdzenie w rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że nie w tych okolicznościach.

Puchar Polski w ostatnich latach serwował elbląskim kibicom sinusoidę emocjonalną. Były zwycięstwa, były rozczarowania. Była "afera kartkowa", były mecze z drużynami z Ekstraklasy. I właśnie opcja ostatnia jest niewątpliwie zachętą na dobrą grę. Ewentualne pokonanie Bałtyku może spowodować, że na Agrykola 8 zawita przedstawiciel najwyższej klasy rozgrywkowej. W ostatnich latach Olimpia grała u siebie z Rakowem Częstochowa (sezon 2019/20) oraz Śląskiem Wrocław (2018/19) i okazywała się niezwykle gościnna przegrywając kolejno 0:4 i 0:3. Niby wspomnienia nieszczególnie pozytywne, jednak każdy na takowe momenty i możliwość sprawienia niespodzianki czeka.

Oczami wyobraźni nie wybiegajmy jednak do kolejnych meczów gdzie los może sparować Olimpię np. z Legią Warszawa. Swoją drogą, od sezonu 2018/19 Polski Związek Piłki Nożnej wprowadził kilka zmian w funkcjonowaniu rozgrywek. Nie ma meczów rewanżowych, zrezygnowano z drabinki pucharowej. To oznacza, że po każdej rundzie następuje losowanie. I chociażby rok temu, ówczesny Sekretarz Generalny PZPN Maciej Sawicki skojarzył Olimpię z Sokołem Ostróda. Tutaj jednak pojawia się "afera kartkowa", czyli temat przewałkowany już wielokrotnie. Ostatecznie żółto-biało-niebiescy nie zagrali (szerzej pisaliśmy chociażby tutaj).

Chcąc latać z orłami, trzeba udowodnić, że jest się drapieżnikiem właśnie w takim momencie kiedy Olimpia jest faworytem. Bałtyk Gdynia to przedstawiciel III ligi grupy II. Początek sezonu pozostawia wiele do życzenia. Meczów było pięć, Bałtyk nie wygrał żadnego, dwa zremisował. Bilans punktowy pozwala jedynie zajmować 16 miejsce w osiemnasto drużynowej stawce. W ostatniej kolejce dostali łupnia od Zawiszy Bydgoszcz 1:5. Jest źle, zespół z Trójmiasta jest "pod kreską", w strefie spadkowej.

Bałtyk musi szukać przełamania, trener Robert Reiwera musi przeorganizować funkcjonowanie swojego zespołu. Puchar Polski można scharakteryzować mianem rozgrywek dublerów, zatem być może trener Bałtyku, ale również Olimpii postawi na zawodników z mniejszą ilością minut. - Do dyspozycji są wszyscy zawodnicy, trener trzyma nas "pod prądem". Zmiennicy bardzo dobrze prezentują się na treningach i czekają na szansę, być może niektórzy rzadziej występujący dostaną swoje minuty w meczu z Bałtykiem - podzielił się konkluzją kapitan Olimpii Kamil Wenger.

Okienko transferowe w drużynie gości wiązało się pożegnaniem czterech podstawowych zawodników z poprzedniej rundy. Zespół opuścili m.in.: Michał Marczak i Damian Garbacik (Cartusia Kartuzy), Oskar Sikorski (Olimpia Grudziądz) i Mateusz Gułajski (Stolem Gniewino). Pojawili się oczywiście także nowi piłkarze m.in.: młody napastnik Marcel Sluga (rocznik 2001, Odra Opole), bramkarz Paweł Rabin (rocz. 2000, Sokół Ostróda), Jan Klimek (rocz. 2000, Sokół Ostróda) środkowy obrońca, który w poprzednim sezonie grał na poziomie centralnym w II lidze (zaliczył 2142 minut w 26 meczach), pomocnik Karol Fietz (rocz. 2003, Lech II Poznań), również Arkadiusz Korpalski (rocz. 1998, Starogard Gdański), który w przeszłości reprezentował już Bałtyk Gdynia, doświadczony, środkowy obrońca. Co ciekawe, zimą testowany przez Ekstraklasową Wisłę Płock.

Olimpia z Bałtykiem miała zagrać spotkanie kontrolne 8 lipca bieżącego roku, ale zgodnie z komunikatem klubu dowiedzieliśmy się, że z przyczyn technicznych po stronie gości mecz nie dojdzie do skutku. Wobec zaistniałej sytuacji, w trybie awaryjnym, Olimpia zmierzyła się z GKS-em Przodkowo. Tym samym szukając ostatniego meczu z Bałtykiem trzeba cofnąć się do stycznia 2022 r.. Olimpia wygrała 1:0.

Jeśli chodzi o oficjalne rozgrywki to oglądaliśmy niegdyś rywalizację w Pucharze Polski. Mowa o sezonie 1988/89. W ramach 1/16 Olimpia mierzyła się na własnym stadionie z Bałtykiem. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1 (gola dla Olimpii strzelił Tomasz Jakiel), do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, które lepiej wykonywał Bałtyk. Po raz ostatni w oficjalnym meczu drużyny zmierzyły się w sezonie 1996/97. W meczu w Gdyni z listopada 1996 roku nie oglądaliśmy bramek. Rewanżu nie było, bo wobec mnogości wszelakich problemów zarząd klubu wycofał Olimpię z rozgrywek, ale to już historia na inną opowieść.

Bilans historyczny*

23 mecze ligowe: 8 zwycięstw Olimpii, 7 remisów, 8 zwycięstw Bałtyku, bramki 25-18 dla Olimpii

1 spotkanie PP: remis 1:1 (k. 6:5 dla Bałtyku)

20.10.1963 r. - Olimpia - Bałtyk 0:0

03.05.1964 r. - Bałtyk - Olimpia 2:0

27.09.1964 r. - Olimpia - Bałtyk 0:0

28.04.1965 r. - Bałtyk - Olimpia 0:0

11.10.1965 r. - Bałtyk - Olimpia 0:2 (Szafrański, Predel)

30.05.1966 r. - Olimpia - Bałtyk 2:1 (Augustyniak, Nahorski)

27.08.1967 r. - Olimpia - Bałtyk 4:0 (Żurawski, Piechota, Kulpa, samobójcza)

06.04.1968 r. - Bałtyk - Olimpia 1:0

27.10.1968 r. - Olimpia - Bałtyk 5:0 (brak danych o strzelcach)

08.06.1969 r. - Bałtyk - Olimpia 0:1 (b.d.)

26.10.1969 r. - Olimpia - Bałtyk 2:0 (Kulpa, samobójcza)

31.05.1970 r. - Bałtyk - Olimpia 2:1 (Laskowski)

18.10.1970 r. - Olimpia - Bałtyk 1:0 (Kulpa)

05.06.1971 r. - Bałtyk - Olimpia 2:1 (Żurawski)

25.09.1971 r. - Bałtyk - Olimpia 0:1 (Orzechowski)

14.05.1972 r. - Olimpia - Bałtyk 1:1 (Szafrański)

08.10.1972 r. - Olimpia - Bałtyk 0:0

26.05.1973 r. - Bałtyk - Olimpia 1:0

07.11.1976 r. - Olimpia - Bałtyk 1:1 (b.d.)

04.06.1977 r. - Bałtyk - Olimpia 2:1 (samobójcza)

31.08.1988 r. - Olimpia - Bałtyk 1:1 k. 5:6 (Jakiel) - 1/16 PP

06.10.1990 r. - Olimpia - Bałtyk 2:3 (Czesnakow x2)

05.05.1991 r. - Bałtyk - Olimpia 2:0

09.11.1996 r. - Bałtyk - Olimpia 0:0

*na podstawie książki Sławomira Kapłona "Piłkarska Olimpia. Z dziejów sekcji piłki nożnej klubu sportowego Olimpia Elbląg".

Zmiany regulaminowe

Od sezonu 2022/2023 po otrzymaniu dwóch żółtych kartek zawodnik będzie pauzować w jednym meczu. W przypadku ujrzenia 4, 6 lub 8 kartek w dwóch spotkaniach. Przed półfinałem Pucharu Polski wszystkie kartki będą anulowane.

Młodzieżowiec

Na boisku musi przebywać co najmniej jeden zawodnik ze statusem młodzieżowca (rocznik 2001 lub młodszy). W przypadku braku możliwości wprowadzenia młodzieżowca za młodzieżowca, zespół kontynuuje grę w dziesiątkę.

Nagrody finansowe

Łączna pula nagród wynosi 10 mln złotych z czego aż pięć zgarnie triumfator rozgrywek.

Bałtyk Gdynia - Olimpia Elbląg we wtorek, 30 sierpnia, godz. 19. Umowę licencyjną dotyczącą praw telewizyjnych posiada Telewizja Polsat, która nie zaplanowała transmisji tego meczu.

