Francuski pomocnik w Olimpii

Olimpia Elbląg poinformowała o kolejnym transferze. W tym sezonie żółto-biało-niebieskie barwy przywdzieje francuski pomocnik Ilias El Bauh.

Ilias El Bauh ma 26 lat i gra na bokach pomocy. W swoim piłkarski cv ma występy m. in. na boiskach Francji, Malty, Bośni i Hercegowiny. W Malcie grał w najwyższej klasie rozgrywkowej w tym kraju w klubie Gudja United, w Bośni i Hercegowinie występował w drugoligowym NK Podjeda.

Do Polski trafił w październiku 2020 r. do czwartoligowej (województwo śląskie) Unii Turza Śląska z piątoligowego francuskiego Vierzon FC. Ze Śląska bardzo szybko przeniósł się na Podkarpacie do trzecioligowej Stali Stalowa Wola. Olimpia Elbląg jest trzecim zespołem Francuza w naszym kraju, przy czym trzeba zauważyć, że piłkarz starał się o angaż w kilku klubach z wyższych lig.

Ilias El Bauh związał się z Olimpią jednorocznym kontraktem z możliwością przedłużenia.

