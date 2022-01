Futsal na żółto, biało i niebiesko

Olimpia Elbląg (na żółto) wygrała turniej eliminacyjny w futsalu (fot. Anna Dembińska)

Drużyna Olimpii Elbląg awansowała do trzeciej fazy eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 19. Dziś w Elblągu podopieczni Karola Przybyły pokonali Zryw Książki i Beniaminka Starogard Gdański.

Rezerwy Olimpii Elbląg przygotowania do rundy wiosennej IV ligi rozpoczęły od rozgrywek … futsalu. Drużyna Karola Przybyły zgłosiła się do eliminacji Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie sportu w kategorii do lat 19. W pierwszej fazie eliminacji (11 grudnia 2021) Olimpia trafiła do grupy trzeciej z Constractem Lubawa, Bonito Helios Białystok, AZS UW Białe Orły Warszawa i Red Devils Chojnice. Podopieczni Karola Przybyły na turnieju zajęli trzecie miejsce (1:4 z Constractem, 9:1 z AZS UW, 11:0 z Red Devils i 3:3 z Heliosem Białystok). Dziś w Elblągu na turnieju drugiej fazy mistrzostw mieli podejmować: Wemet SMS Słupsk, Beniaminka Starogard Gdański, Zryw Książki i Dynamic Toruń. Mieli, ponieważ drużyny ze Słupska i Torunia do Elbląga nie przyjechały. W związku z tym można domniemywać, że pozostała trójka automatycznie awansuje do trzeciego etapu eliminacji. Absencja dwóch drużyn nie spowodowała jednak odwołania turnieju. W pierwszym meczu gospodarze pokonali 2:0 Zryw Książki. Dość długo na tablicy wyników otrzymywał się bezbramkowy remis. Pod koniec spotkania Bartosz Gorzycki i Adrian Szantyr pokonali bramkarza rywali i zapewnili Olimpii zwycięstwo. W drugim meczu turnieju Zryw przegrał 1:4 z Beniaminkiem Starogard Gdański i ostatnie spotkanie turnieju miało decydować o pierwszym miejscu. Lepiej w mecz weszli żółto-biało-niebiescy. W pierwszej części spotkania dłużej utrzymywali się przy piłce i po golu Łukasza Pokrywki prowadzili 1:0. Długo z prowadzenia się nie cieszyli, gdyż Bartosz Apostołowicz doprowadził do wyrównania. W ostatnich minutach pierwszej połowy (grano 2 x 12 minut) Kacper Filipczyk bardzo sprytnym strzałem ponownie wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.. I znów chwile później Bartosz Apostołowicz doprowadził do wyrównania. Na drugą część meczu Olimpijczycy wyszli bardziej skupieni na defensywie. Dobra gra zaowocowała czystym kontem w tej części spotkania. A bramkę na wagę zwycięstwa w turnieju zdobył Mikołaj Kowalczyk. Turnieje trzeciej fazy eliminacji zostaną rozegrane 5 lub 6 lutego. Do turnieju finałowego awansuje 14 drużyn, które dołączą do obrońców tytułu Rekordu Bielsko-Biała oraz gospodarza turnieju BSF Bochnia. W przyszłym tygodniu drużyna Karola Przybyły rozpoczyna mecze sparingowe na boisku trawiastym. Terminarz spotkań: - 22 stycznia (sobota) vs Dąb Kadyny (klasa B) - 5 lutego (sobota) vs Agat Jegłownik (klasa A) - 9 lutego (środa) vs Żuławy Nowy Dwór Gdański (pomorska klasa okręgowa) - 12 lutego (sobota) vs Powiśle Dzierzgoń (pomorska klasa okręgowa) - 16 lutego (środa) vs Tęcza Miłomłyn(warm. – maz. klasa okręgowa) - 19 lutego (sobota) vs Zatoka Braniewo (IV liga) - 23 lutego (środa) vs Mady Ostaszewo (pom. Klasa A) - 26 lutego (sobota) vs Polonia Pasłęk (warm. - maz. Klasa okręgowa) - 2 marca (środa) vs Olimpia Elbląg, rocznik 2005 - 5 marca (sobota) vs Motor Lubawa (IV liga) - 12 marca (sobota) vs Huragan Morąg (IV liga) Wszystkie mecze z wyjątkiem Motoru Lubawa odbędą się na stadionie przy ul. Skrzydlatej. Turniej eliminacyjny MMP w futsalu Olimpia Elbląg – Zryw Książki 2:0 (0:0) (Gorzycki, Szantyr) Zryw Książki – Beniaminek Starogard Gdański 1:4 Olimpia Elbląg – Beniaminek Starogard Gdański 3:2 (2:2) (Pokrywka, Filipczyk, Kowalczyk – Apostołowicz x2) Olimpia: Szymonowicz, Lechowid – Gorzycki, Żygielewicz, Baranowski, Czernis, Szantyr, Filipczyk, Kowalczyk, Płaza, Mowczyn, Pokrywka, Łabecki Do turnieju finałowego Mistrzostw Polski do lat 15 awansowała też Olimpia U-15. Turniej zostanie rozegrany w dniach 28-30 stycznia w Lubawie. Młodzi Olimpijczycy w grupie zmierzą się z Juniorem Hurtap Łęczyca, GKS SMS Futsal Tychy oraz Okocimskim Canpack Brzesko. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg

SM