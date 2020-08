II ligę czas zacząć. Na początek Wigry

Zachować stabilność finansową i dawać szansę olimpijskiej młodzieży z Akademii – takie są cele Olimpii Elbląg na najbliższy sezon II ligi. Żółto-biało-niebiescy rozgrywki zainaugurują jutro (28 sierpnia) wyjazdowym meczem z Wigrami Suwałki.

Już jutro (28 sierpnia) rozpocznie się kolejny sezon II ligi. Olimpia Elbląg rozgrywki zainauguruje wyjazdowym meczem z Wigrami Suwałki. Podczas przerwy między sezonami elbląski klub opuściło 13 zawodników. I ich miejsce przyszli Michał Ressel z Huraganu Morąg, Bartosz Przybysz z Lecha II Poznań, Wojciech Zyska z Sokola Ostróda, Oskar Bohm z Bałtyku Gdynia, Karol Styś z Gedanii Gdańsk, Marcin Bawolik z Ursusa Warszawa, Orest Tkachuk z Jagiellonii Białystok i Janusz Surdykowski z Chojniczanki Chojnice.

O co żółto-biało-niebiescy będą walczyć w nadchodzącym sezonie?

- Chcemy przede wszystkim dbać o stabilność finansową klubu. Jeśli uda się zbudować budżet, tak żeby móc powalczyć o wyższe cele na pewno nie odrzucimy rękawicy – zadeklarował Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg na konferencji prasowej przed nowym sezonem. - W tym sezonie się to nie udało, mam nadzieję, że uda się to zrobić w nadchodzącym.

- Nie chcemy deklarować, ze jesteśmy drużyną, która od dziś będzie walczyć o awans, czy o spokojne granie. W tak krótkim okresie przygotowawczym musimy bazować na tym, co zostało wypracowane przez zawodników w okresie zimowym. Skupiliśmy się na aspektach taktycznych – dodał Łukasz Kowalski, trener Olimpii Elbląg. - Równorzędnym celem w tym sezonie będzie dawanie szans chłopakom z Akademii, aby w miarę możliwości łapali jak najwięcej minut. Jeżeli chodzi o cel sportowy, to proszę mi to pytanie zadać jak się spotkamy w kwietniu lub maju. Na razie patrzymy na mecz z Wigrami, nie patrzymy dalej przyszłość.

- Mamy skład, żeby w każdym meczu powalczyć o trzy punkty. Mamy fajnych młodzieżowców, zawodników, którzy przyszli do nas. Na treningach pokazują swoją jakość. Z optymizmem patrzę nie tylko na jutrzejszy mecz, ale na cały sezon – uzupełnił Tomasz Lewandowski, kapitan żółto-biało-niebieskich.

W ubiegłym sezonie dużo kontrowersji wzbudziła decyzja zarządu klubu, aby sezon dokończyć „młodzieżowym” składem i skupić się na klasyfikacji w Pro Junior System. Gra młodzieżowców i PJS mają też odgrywać rolę w przyszłym sezonie.

- Chcielibyśmy, aby ta rywalizacja w Pro Junior System w naszym przypadku trwała cały sezon. Po to mamy ogranych młodzieżowców, żeby nie było takiego szaleństwa, jak było na koniec poprzedniego sezonu. Wystarczy próbować i grać trzema, czterema zawodnikami punktującymi, a jeszcze gdyby byli to wychowankowie, którzy punktują podwójnie... Można spokojnie osiągnąć ten sam wynik i poziom, grając przez cały sezon od początku do końca. Decyzję w tych sprawach podejmuje trener. Założyliśmy sobie, że stawiamy na młodzież, więc chcielibyśmy, żeby mieli szansę. Ale to jest druga liga: ważny jest wynik i nie zejść z tego poziomu, który dla Elbląga jest poziomem minimalnym. Jeżeli będziemy gotowi na coś wyżej, to możemy próbować, ale II liga w Elblągu powinna być, żeby ta młodzież mogła się rozwijać i z tego poziomu próbować przejść do wyższych lig. Klub powinien mieć z tego korzyści nie tylko wizerunkowe, ale i za to, że włożył wysiłek w ich wyszkolenie – wyjaśnił Paweł Guminiak.

Olimpijczycy pierwszy mecz rozegrają w Suwałkach z tamtejszymi Wigrami.

Łyk historii

Pierwsze Olimpijskie wspomnienia związane z Wigrami wciąż jeszcze budzą uśmiech na twarzy kibiców elbląskiego klubu. 4 lipca 1976 r. w Elblągu spotkały się dwie niepokonane drużyny grupy barażowej walczącej o II ligę (wtedy to był drugi szczebel rozgrywek). Bilety kosztowały 10 złotych. „Sympatycy zespołu elbląskiego liczyli na łatwe zwycięstwo swych pupilów, ale goście okazali się drużyną grającą nowocześnie i bardzo ambitnie. W 12 minucie ku zaskoczeniu blisko 5 – tysięcznej widowni prowadzenie dla Wigier zdobył Wierzajtys, przytomnie wykorzystując niezdecydowanie obrońców Olimpii. Na wyrównanie trzeba było czekać aż do 31 minuty. Jego autorem był Tyl, wprowadzony do gry na miejsce Szafrańskiego. Olimpia atakuje z pasją podwyższając wynik na 2:1 ze strzału Begera. Po zmianie stron początkowo żadnej z drużyn nie udało się zdobyć wyraźnej przewagi. Potem jednak do głosu zaczęli dochodzić gospodarze. Rezultat spotkania ustala Tyl zdobywając trzecią bramkę w 78 minucie. W zespole elbląskim na wysokie noty zasłużyli środkowy napastnik Kierno, bramkarz Borkowski i skrzydłowy Stryganek” - opisywał Głos Wybrzeża pierwsze starcie obu drużyn. W rewanżu też było 3:1 i Olimpia odniosła największy sukces w swojej dotychczasowej historii.

22 spotkania obu zespołów przyniosły wiele anegdot. 30 września 2002 r. w Suwałkach Paweł Wiśniewski strzelił jedyną bramkę w meczu. Olimpia wygrała, a Wigry po tym meczu rozstały się ze swoim trenerem. Był też walkower 3:0 dla Wigier, bo Olimpijczycy nie pojechali na mecz. To był jeden z epizodów trwającego wówczas kryzysu w elbląskiej drużynie.

To już jednak historia. Jutro (28 sierpnia) obie drużyny będą pisać kolejny rozdział historii. Ten ostatni nie skończył się dla Olimpijczyków dobrze. W sezonie 2013/14 W Suwałkach triumfowali gospodarze, w Elblągu był remis. Po zakończeniu sezonu Olimpia spadła do III ligi, w tym samym czasie w Suwałkach trwała radość po awansie na zaplecze ekstraklasy. W pierwszej lidze Wigry nieprzerwanie grały do sezonu 2019/20.

Do Suwałk po trzy punkty

Po spadku przez Wigry przeszła rewolucja kadrowa: 12 piłkarzy odeszło, przyszło 7 plus dwóch juniorów. Od 26 lipca suwalski zespół ma nowego trenera Dawida Szulczka. Na razie rewolucja personalna poskutkowała niemiłą (z punktu widzenia Wigier) niespodzianką w Pucharze Polski. W pierwszej rundzie biało-niebiescy przegrali 1:2 z trzecioligową Ślęzą Wrocław. W 34. minucie przy stanie 0:1 Denis Gojko (Wigry Suwałki) nie wykorzystał rzutu karnego.

- Mecz ze Ślęzą odbył się 2 tygodnie temu. Myślę, że Wigry wyglądają już lepiej niż w tamtym spotkaniu. Oglądaliśmy i analizowaliśmy tamten mecz, widać było, ze to drużyna świeża, która jest dopiero budowana. Ale czas działa na korzyść każdego zespołu i Wigry w meczu z nami to będzie inny zespół niż ten z meczu pucharowego – mówił Łukasz Kowalski.

Z ciekawszych informacji z obozu Wigier jest ta o powrocie do drużyny Hieronima Zocha. Bramkarz, który w swoim czasie stał między słupkami w Concordii i Olimpii zdecydował się wrócić do Suwałk po pobycie w Siarce Tarnobrzeg. W meczu pucharowym ze Ślęzą nie grał.

- Jedziemy do Suwałk, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Analizowaliśmy te drużynę, cały tydzień trenowaliśmy pod kątem tego rywala. Gotowi jesteśmy do tego spotkania, ale wszystko zdeterminuje boisko – mówił trener Olimpii.

- Na pewno będzie to ciężki przeciwnik. Mieli swoje problemy, ale my jedziemy pewni siebie – uzupełnił Tomasz Lewandowski.

Dotychczasowe rezultaty:

4 lipca 1976 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 3:1 (Tyl x2, Beger)

18 lipca 1976 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 1:3 (Beger, Stryganek, Kierno)

19 października 1980 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 0:0

23 maja 1981 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 4:1 (Spychalski x2, Kliszewicz, Gołębiewski)

9 września 1984 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 2:2 (Boros, Karman)

28 kwietnia 1985 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 1:1 (Spychalski)

21 września 1988 Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 1:1 (Hanis)

14 maja 1989 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 2:1 (Swajda, Buczkowski)

28 września 2002 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 0:1 (Wiśniewski)

26 kwietnia 2003 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 1:0 (Sznaza)

23 sierpnia 2006 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 2:1 (Trafarski, Wierzba)

6 kwietnia 2007 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 4:1 (Ruszkul)

8 września 2007 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 2:1 (Lepka)

19 kwietnia 2008 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 2:1 (A. Kowalczyk, Sambor)

25 lipca 2009 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 1:0 (Ł. Pietroń)

15 listopada 2009r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 3:0 (walkower, Olimpia nie przyjechała na mecz)

18 września 2010 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 1:0

7 maja 2011 r, Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 0:0

15 sierpnia 2012 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 1:2 (Lewandowski, Burzyński)

17 kwietnia 2013 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 3:0 (Nadijewskij, Raduszko, Wierzba)

7 września 2013 r. Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg 3:0

12 kwietnia 2014 r. Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki 0:0

Wigry Suwałki vs Olimpia Elbląg – 28 sierpnia, godz. 18, transmisja w TVCOM

Sprzedaż biletów i karnetów rozpocznie się prawdopodobnie od 2 września.

Kadra Olimpii:

Bramkarze: Paweł Rutkowski (rocznik 2000), Bartosz Przybysz (rocznik 2000), Jan Lechowid (rocznik 2004)

Obrońcy: Tomasz Lewandowski (rocznik 1989), Kamil Wenger ( rocznik 1991), Dawid Wierzba (rocznik 2001), Łukasz Sarnowski (rocznik 2003), Tomasz Sedlewski (rocznik 1990), Michał Kiełtyka (rocznik1994), Eryk Filipczyk (rocznik 2000), Michał Balewski ((rocznik 1999)

Pomocnicy: Michał Ressel ((rocznik 1993), Klaudiusz Krasa (rocznik 2001), Wojciech Zyska (rocznik 1994), Michał Bednarski (rocznik 2000), Oskar Bohm (rocznik 2001), Sebastian Milanowski (rocznik 2001), Marcin Czernis (rocznik 2003), Dawid Winiarski (rocznik 2004), Dawid Jabłoński (rocznik 1995), Karol Styś (rocznik 1990), Marcin Bawolik (rocznik 2000), Oskar Kordykiewicz (rocznik 2000)

Napastnicy: Orest Tkachuk (rocznik 1998), Janusz Surdykowski (rocznik 1986), Jakub Branecki (rocznik 2003)

