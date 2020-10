Jeśli nie teraz, to kiedy...

… takie pytanie mogą zadawać sobie kibice elbląskiej Olimpii przed czwartkowym meczem z rezerwami Lecha Poznań. Oba zespoły mają po trzy punkty i zamykają tabelę II ligi. Remis dla obu drużyn będzie oznaczał stratę dwóch punktów.

Najpierw rzut oka na dolną część tabeli: od 12 do 15 miejsca cztery drużyny: Pogoń Siedlce, Hutnik Kraków, Olimpia Grudziądz i Błękitni Stargard mają po 10 punktów. Na 16. miejscu jest Garbarnia Kraków z dorobkiem 9 oczek. Strefę spadkową otwiera Motor Lublin (punktów 7), a dwa ostatnie miejsca okupują główni bohaterowie czwartkowego meczu: rezerwy Lecha Poznań i Olimpia Elbląg, które do tej pory zdobyły po 3 punkty. Taka sytuacja niejako zarówno na Lechu jak i Olimpii wymusza grę o zwycięstwo. Trzy punkty są potrzebne, niczym tlen, aby nie pozwolić „uciec” rywalom w tabeli.

W czym możemy upatrywać szans Olimpii? Mimo że oba zespoły zdobyły dotychczas tylko po trzy punkty, to na dorobek żółto-biało-niebieskich składają się trzy remisy. Rezerwy Lecha przegrywają mecz za meczem – trzy punkty lechici zdobyli 5 września (w 2. kolejce), kiedy u siebie pokonali 6:3 Hutnika Kraków. I od tamtej pory nie są w stanie wywalczyć choćby remisu.

Olimpijczycy raczej nie powinni się obawiać wzmocnień z pierwszej drużyny Lecha. „Jedynka” w czwartek gra w Glasgow mecz z miejscowymi Rangersami w ramach Ligi Europy.

W rezerwach Lecha w tym sezonie zagrało aż 43 piłkarzy. Rywale Lecha do tej pory rozegrali 9 oficjalnych meczów w sezonie (2 w Pucharze Polski, 7 w lidze, mają dwa spotkania zaległe). Więcej niż 450 minut (czyli połowę czasu jaki mogli spędzić na boisku) grało tylko... sześciu piłkarzy: bramkarz Krzysztof Bąkowski (19 lat), pomocnik Eryk Kryg (20 lat), obrońca Karol Smajdor (19 lat), napastnik Hubert Sobol (20 lat), pomocnik Łukasz Szramowski (18 lat) i obrońca Grzegorz Wojtkowiak (36 lat). Trudno więc wyrokować kogo zobaczymy na boisku w czwartek.

Warto też porównać siłę ofensywną obu drużyn: na pierwszy rzut oka wydaje się, że przewaga jest po stronie gospodarzy jutrzejszego meczu. Ale... połowę z tych 12 bramek lechici strzelili Hutnikowi Kraków w jedynym wygranym meczu w lidze. Do tego trzeba dodać jeszcze trzy bramki strzelone Elanie Toruń w rundzie wstępnej Pucharu Polski (3:2 dla rezerw Lecha). Olimpia połowę ze swojej skromnej zdobyczy strzeleckiej zdobyła na Sokole Ostróda.

Rezerwy Lecha Poznań ostatni raz w lidze grały... 9 października, kiedy na wyjeździe przegrały 1:2 ze Zniczem Pruszków. Potem problemy z koronawirusem pokrzyżowały plany wielkopolskiego zespołu. - Dłuższej kwarantannie została poddana cała grupa szkolna młodych zawodników. Trudno określić, w jakiej formie znajdujemy się na tym etapie, bo w ostatnich dniach trenowaliśmy w dziesięć osób – mówi Rafał Ulatowski, trener drugiej drużyny Lecha cytowany przez klubową stronę internetową. - Panuje w naszych szeregach swojego rodzaju niepewność, bo chcieliśmy już grać w poprzedni weekend w Stargardzie z Błękitnymi. Nie udało nam się uzbierać trzynastu zawodników z pola, tak bardzo byliśmy zdziesiątkowani. Chcemy jednak zacząć punktować i nawiązać do zeszłego sezonu, w którym też udało nam się przezwyciężyć trudny okres

Jutrzejsze spotkanie będzie szczególne dla bramkarza Olimpii. Bartosz Przybysz z juniorami młodszymi Lecha zdobył mistrzostwo Polski oraz grał w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. W seniorskim zespole rezerw Lecha odnotował kilka występów w III lidze.

Drużynę Olimpii w tym meczu poprowadzi... Dariusz Kaczmarczyk. Co prawda trener na konferencji pomeczowej poinformował, że rezygnuje z prowadzenia drużyny. Ale zgodnie z przepisami jest to jedyna osoba w Olimpii, która może być wpisana w meczowym protokole w miejscu przeznaczonym na trenera. W każdym razie poszukiwania trwają – być może jeden z kandydatów będzie oglądał mecz we Wronkach.

Sytuacja kadrowa Olimpii nie wygląda źle. We Wronkach z powodu kontuzji nie zagrają Michał Ressel i Dawid Jabłoński. Za kartki nikt nie pauzuje.

Transmisję z tego spotkania przeprowadzi telewizja klubowa Lecha Poznań na swoim kanale na Youtubie. Początek spotkania o godzinie 13.

Lech II Poznań vs Olimpia Elbląg - 29 października, godzina 13, transmisja na TV Lech na Youtubie

