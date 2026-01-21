W Bibliotece Pedagogicznej odbędzie się spotkanie autorskie z Lechem Strembskim i Jakubem Czyżakiem - autorami książki „Jestem z Olimpii”. To nie tylko wieczór wspomnień o piłce, ale też szansa, by poznać kulisy klubu, posłuchać anegdot i zobaczyć wystawę z okazji 80-lecia ZKS Olimpia Elbląg.

„Jestem z Olimpii” to opowieść napisana językiem osób, które klub znają od podszewki - trenera, działacza i kronikarza. Wspomnienia Lecha Strembskiego nie skupiają się wyłącznie na tabelach czy wynikach, lecz na ludziach, drobnych gestach i anegdotach, które budują pamięć o klubie. To idealna lektura dla sympatyków Olimpii, młodych adeptów piłki nożnej i miłośników lokalnej historii.

Spotkanie odbędzie się 5 lutego 2026 r. o godz. 17:00 w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25 (czytelnia, I piętro). Wydarzenie jest kontynuacją działań WMBP w Elblągu w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia Biblioteki i wpisuje się w cykl spotkań popularyzujących regionalne publikacje. Poza rozmową z autorami będzie okazja obejrzeć przygotowaną z tej okazji wystawę z okazji 80-lecia ZKS Olimpia Elbląg. Spotkanie poprowadzi Kamil Czyżak - specjalista ds. komunikacji i rozwoju WMBP w Elblągu.

fot. nadesłane

Dlaczego warto przyjść? Bo to rzadka okazja, by usłyszeć bezpośrednio od autora historie, które nie trafiły do publikacji; by zadać pytanie, podzielić się wspomnieniem, a także zobaczyć klubowe pamiątki i fotografie. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków dobrej książki, kibiców Olimpii, młodych piłkarzy i pasjonatów lokalnej historii - wieczór obiecuje ciepłą, pełną anegdot i nostalgii atmosferę. Co ważne, książkę Lecha Strembskiego i Jakuba Czyżaka „Jestem z Olimpii” można wypożyczyć z zasobów WMBP w Elblągu. Zachęcamy do zakładania karty bibliotecznej i do czytania. Więcej informacji o Bibliotece na stronie internetowej instytucji: www.wmbp.edu.pl

Spotkanie autorskie dot. książki: „Jestem z Olimpii”, Lecha Strembskiego i Jakuba Czyżaka

Data i godzina: 5.02.2026, godz. 17:00

Miejsce: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25, czytelnia (I piętro)

Obowiązują zapisy: kamil.czyzak@wmbp.edu.pl