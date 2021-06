Juniorzy Olimpii mistrzami województwa

(fot. Michał Skroboszewski)

To jeszcze futbol romantyczny, naznaczony młodzieńczą ekspresywnością i fantazją. To wciąż nauka przed piłką seniorską, jednak i tutaj dochodzi do meczów, których ciężar trzeba udźwignąć i pokazać swoją wyższość. W niedzielę (13 czerwca) na Agrykoli doszło do spotkania decydującego o losach w Ekstraklasie WMZPN juniora młodszego. Zobacz zdjęcia.

Bez grama przesady stwierdzamy, że na stadionie unosił się powiew pompatycznej atmosfery. Niedzielne spotkanie postanowiło oglądać sporo kibiców, zapewne głównie rodziców, na trybunach pojawił się również m.in. skaut Widzewa Łódź. Dodatkowo pojedynek Olimpii Elbląg z Constractem Lubawa miał zdecydować o mistrzostwie województwa, a także o barażu o Centralną Ligę Juniorów U-17. Liderem był Constract z przewagą trzech punktów nad elblążanami. Olimpia, marząc o złotych medalach, musiała po prostu wygrać. Pierwszy kwadrans był zachowawczy, badawczy, bez konkretnych sytuacji. Lekko zarysowała się przewaga Olimpii, ale brakowało strzałów na bramkę. Aktywny był Bartłomiej Gorzycki, a w zamieszaniu w polu karnym strzał Oliwiera Begiera zablokował obrońca gości. W 25 minucie Constract konstruował akcję ofensywną, ale skuteczna interwencja Olimpii spowodowała, że po chwili żółto-biało-niebiescy przeprowadzali kontratak. Piłkę przejął Bartłomiej Gorzycki, który popędził przez połowę boiska mijając bezradnego obrońcę Constractu i po chwili otworzył wynik spotkania. W kolejnych minutach dominowała Olimpia i najbliżej podwyższenia był Dominik Kozera, ale po jego strzale piłka uderzyła w poprzeczkę. W tej akcji należy także docenić znakomite podanie Oliwiera Begiera, który popisał się mierzonym, kilkumetrowym zagraniem. Trzymając się nomenklatury piłkarskiej, podał “na nos”. Początek drugiej połowy był analogiczny do pierwszej. Piłkarskie szachy albo, jak kto woli, gra dla koneserów taktyki. Kontrolę z każdą minutą zdobywała Olimpia, która co jakiś czas sprawdzała dyspozycję Rykaczewskiego (bramkarza Constractu) strzałami zza pola karnego. Na bramkę musieliśmy poczekać do 72 minuty, wówczas Dawid Winiarski popisał się odważnym wejściem w pole karne i sprytnym strzałem z dużego palca podwyższył na 2:0. Dziesięć minut później Olimpia ponownie miała okazję do radości, tym razem strzałem głową drogę do bramki znalazł Tymoteusz Pryczkowski. Gole w tym meczu wciąż wpadały. Dublet, i to w doliczonym czasie gry, zdobył Dominik Kozera ustalając wynik na 5:0. Tym samym Olimpia Elbląg została mistrzem województwa i uzyskała możliwość walki o Centralną Ligę Juniorów U-17, gdzie zagra dwumecz z Jagiellonią Białystok. Po spotkaniu pamiątkowe puchary oraz medale za mistrzostwo i wicemistrzostwo wręczali przedstawiciele WMZPN, Krzysztof Zielazny (sekretarz Komisji Rozgrywek) oraz Paweł Guminiak (wiceprezes Zarządu WMZPN), a także Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Olimpia Elbląg - Constract Lubawa 5:0 (1:0) 1:0 - Bartłomiej Gorzycki (25. min.), 2:0 - Dawid Winiarski (72. min.), 3:0 - Tymoteusz Pryczkowski (82. min.), 4:0 - Dominik Kozera (90. min), 5:0 - Dominik Kozera (90. min.) Olimpia: Damian Kowalczyk - Dawid Winiarski (90' Alan Dziurdzia), Bartosz Leszczyński, Filip Kasprzykowski, Artur Łąpieś (90' Filip Sokół), Filip Lipka, Dawid Olejniczak (76’ Igor Kucharzewski), Mikołaj Sanocki (71’ Tymoteusz Pryczkowski), Bartłomiej Gorzycki (68’ Adrian Szantyr), Oliwier Begier (80' Michał Ruciński), Dominik Kozera Mistrzowie Ekstraklasy WMZPN kat. junior młodszy: Oliwier Begier, Sebastian Brzuziewski, Filip Dunaj, Alan Dziurdzia, Rafał Fidurski, Bartłomiej Gorzycki, Filip Kasprzykowski, Damian Kowalczyk, Dominik Kozera, Maciej Kruczyński, Bartosz Leszczyński, Filip Lipka, Kacper Łaszak, Artur Łąpieś, Bartosz Mowczyn, Dawid Olejniczak, Dawid Panek, Tymoteusz Pryczkowski, Michał Ruciński, Mikołaj Sanocki, Filip Sokół, Kordian Stolarowicz, Wojciech Stróżewski, Adrian Szantyr, Szymon Szopiński, Ariel Szymonowicz, Igor Tutaj, Dawid Winiarski, Konrad Żebrowski, Igor Kucharzewski I trener: Władysław Obrębski II trener: Karol Przybyła Kierownik: Krzysztof Szopiński Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

qba