Kamil Wenger: Będziemy grać lepiej (komentarze pomeczowe)

- Z Wigrami graliśmy pięknie i przegraliśmy 0:1. Dziś, to trzeba obiektywnie powiedzieć, zagraliśmy słaby mecz, ale przepchaliśmy i są trzy punkty - mówił po sobotnim meczu Kamil Wenger, kapitan Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy wygrali z Sokołem 1:0. Zobacz skrót spotkania.

- 1:0 przed meczem derbowym wziąłbym w ciemno. Sokół nie miał nic do stracenia. Takie mecze są najgorsze. Byliśmy faworytem, na wyjeździe jeszcze w lidze meczu nie wygraliśmy - mówił Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii Elbląg po sobotnim meczu z Sokołem Ostróda.

- W takim meczu poznaje się charakter drużyny. Kiedy nie idzie, trzeba te mecze przepychać za wszelką cenę. Jutro nikt nie będzie pamiętał o stylu . Z Wigrami graliśmy pięknie i przegraliśmy 0:1. Dziś, to trzeba obiektywnie powiedzieć, zagraliśmy słaby mecz, ale przepchaliśmy i są trzy punkty - dodał Kamil Wenger, kapitan Olimpii Elbląg.

- Liczyliśmy, że zdobędziemy w tym meczu pierwsze punkty. Wyszliśmy bardzo wysoko, trzema napastnikami podejmując ryzyko w obronie - mówił Jarosław Kotas, trener Sokoła Ostróda dla klubowej telewizji.

Olimpijczycy na murawę wyszli w bardzo ofensywnym ustawieniu z trzema napastnikami. Podobne ustawienie (ale w innym składzie personalnym) zaprezentowali w meczu rundy wstępnej Pucharu Polski z Pogonią Siedlce. Wtedy skończyło się zwycięstwem 3:0. - Chcieliśmy dziś trochę porotować, inaczej się ustawiliśmy. - kontynuował Tomasz Grzegorczyk. - Chcieliśmy zagrać inaczej. Mając trzech napastników chcieliśmy spróbować tego ustawienia.

- Bardzo słabo weszliśmy w mecz, ale z biegiem czasu zaczęliśmy kontrować, mieliśmy swoje sytuacje do podwyższenia wyniku. Nie zostały wykorzystane i to jest normalne. Mnie cieszy 1:0. Ustawienie z trzema napastnikami trenowaliśmy od czwartku - wyjaśniał Kamil Wenger.

Tym razem ofensywne ustawienie nie sprawdziło się do końca. Po 30 minutach trener wymienił Patryka Winsztala na Huberta Krawczuna i Olimpia „wróciła“ do ustawienia z dwoma napastnikami. - Źle weszliśmy w mecz, popełniliśmy parę prostych błędów, nie wychodziło nam otwarcie gry od bramkarza. Konsekwencją tego była zmiana nie wynikająca ze słabej postawy Patryka Winsztala, tylko przestawienia się na grę dwójka napastników.. Uważam że skutecznie, zaraz po tym strzeliliśmy bramkę - mówił trener Olimpii.

- Przegraliśmy, bo byliśmy słabszą drużyną. Słabszą o tę jedną bramkę. Przy stracie bramki można się było tak zachować jeżeli jest się słabym piłkarzem. „Kumaty“ piłkarz przepuszcza, inaczej się ustawia - tak Jarosław Kotas podsumował stratę bramki przez swój zespół.

To nie był łatwy mecz dla elbląskiej drużyny. - Sokół nie miał nic do stracenia. Po czterech porażkach musieli zagrać u siebie o pełną pulę. Zagrali bardzo odważnie, wysoko pressowali, ciężko nam było rozegrać piłkę. Na pewno jest to jakaś nauczka dla nas, abyśmy potrafili momentami przestawić się na inne granie - kontynuował Tomasz Grzegorczyk.

Ostatecznie po 90 minutach Olimpijczycy schodzili z murawy w dobrych nastrojach. Po bramce Szymona Stanisławskiego w końcówce pierwszej części spotkania wygrali 1:0. I mimo ataków Sokoła zwłaszcza w końcowych minutach spotkania korzystny rezultat dowieźli do końcowego gwizdka.

- To nie było ładne widowisko zarówno z naszej strony, jak i Sokoła. Typowy mecz derbowy. Dużo mankamentów jeżeli chodzi o naszą grę, nie przypominaliśmy tej drużyny z wcześniejszych spotkań. Ale najważniejsze są punkty - podsumował Tomasz Grzegorczyk. - Sztuką jest zagrać nie tak dobry mecz jak wcześniej i wygrać. I za to chwała chłopakom. Nie możemy jednak zapominać o tym, ze jesteśmy nową drużyną. Jest w tym zespole potencjał. Są mankamenty, ale będziemy nad tym pracować.

- Nie ukrywajmy tego, ze ten zespół dopiero jest tworzony. My się dopiero poznajemy, robimy wszystko, żeby to szło jak najlepiej. Dajcie nam jeszcze trochę czasu. Ten zespół będzie gryzł trawę, będziemy grali jeszcze lepiej - zakończył kapitan elbląskiej drużyny.

