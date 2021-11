Kamil Wenger: Brakowało wykończenia (komentarze pomeczowe)

- Straciliśmy bramkę, której nie powinniśmy stracić. Mieliśmy dużo sytuacji, bardzo dobrze graliśmy piłką, stwarzaliśmy sytuację, brakowało wykończenia spokoju z finalizacją - mówił po sobotnim meczu Olimpii, jej kapitan Kamil Wenger. Żółto-biało-niebiescy zremisowali 1:1 z Chojniczanką Chojnice.

Tomasz Kafarski, trener Chojniczanki Chojnice o meczu: Trudny pojedynek na trudnym boisku. Pewnie jakość boiska miała wpływ na jakość gry. Było to dobre spotkanie, także pod kątem taktycznym. Mieliśmy swoje sytuacje, które mogły ten mecz zamknąć, a tak bramka na 1:1 zabrała nam komplet punktów. Remis z tak dobrze ustawionym i zmotywowanym zespołem będziemy szanować. Zarówno Chojniczanka, jak i i Olimpia chciała ten mecz wygrać i obie drużyny miały swoje okazje, aby zainkasować komplet punktów. Skończyło się remisem i trzeba to zaakceptować.

Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii Elbląg o meczu: Bardzo fajna reklama II ligi. Cieszę się, że ten mecz był w telewizji, dotychczas te mecze „telewizyjne“ na nie wychodziły. Dziś moja drużyna zagrała fantastyczny mecz. Zdominowaliśmy przeciwnika, bez względu na to, jakie miał on założenia. Kardynalny, wręcz kuriozalny błąd, który zdarzył nam się w fazie ataku kosztował nas stratę bramki i później goniliśmy wynik. Dziś widziałem drużynę, która realizuje, to co powiedziałem: tworzenie „małej gry“, zdominowanie przeciwnika przez posiadanie piłki, ale nie tylko posiadanie dla posiadania, ale aby kończyła się strzałem lub stałym fragmentem, korzyścią dla nas. Szkoda, że ta bramka nie padła wcześniej, bo mieliśmy swoje sytuacje. Są rzeczy do poprawy, ale w szatni pogratulowałem zawodnikom, bo jestem zadowolony z ich postawy. Z przebiegu meczu wynika, że to my mieliśmy więcej szans na zwycięstwo, więcej operowaliśmy piłką.

Tomasz Grzegorczyk o Mateuszu Dudku: Mateusz Dudek ma u nas podpisany roczny kontrakt i nikt z niego nie rezygnuje.

Kamil Wenger, kapitan Olimpii Elbląg o meczu: Ciężki mecz z klasowym przeciwnikiem, który chce wrócić do I ligi. Postawiliśmy im wysoko poprzeczkę i zaskoczyliśmy ich. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Straciliśmy bramkę, której nie powinniśmy stracić. Mieliśmy dużo sytuacji, bardzo dobrze graliśmy piłką, stwarzaliśmy sytuację, brakowało wykończenia spokoju z finalizacją.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg