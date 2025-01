„Mamy cel do zrealizowania”. Olimpijczycy rozpoczęli treningi

Trzech zawodników testowanych pojawiło się na pierwszym treningu Olimpii Elbląg inaugurującym przygotowania przed rundą wiosenną. Jak będą wyglądać przygotowania pod wodzą Karola Szwedy? Zobacz zdjęcia z treningu.

- Przede wszystkim będziemy chcieli, aby w zespole była pozytywna energia. Chcemy wykorzystać umiejętności i potencjał zespołu, który można było zauważyć w rundzie jesiennej np. w meczu z Zagłębiem Sosnowiec – mówił Karol Szweda, trener Olimpii Elbląg. - Poprzez poprawę pewnych elementów będziemy starali się rozwijać zespół. Chcemy być przede wszystkim drużyną dominującą , która nie będzie czekała na to, co zrobi przeciwnik, która będzie starała się narzucić swój styl gry.

Na pierwszym treningu drużyna pojawiła się w komplecie (przypomnijmy, że jeszcze w grudniu klub poinformował o odejściu czterech piłkarzy) plus trzech testowanych, którzy do soboty będą mieli czas, aby przekonać sztab szkoleniowy. - Staramy się badać rynek piłkarski. Olimpia nie jest w tym momencie klubem „pierwszego wyboru” dla zawodników, zwłaszcza dla tych z wyższych lig, czy też bardziej ogranych – mówił Karol Szweda. - Potrzebujemy takich zawodników, aby dołożyć trochę spokoju na boisku, aby duża ilość młodych zawodników miała obok siebie bardziej doświadczonych kolegów. Będziemy rozmawiać z takimi zawodnikami, ale nie ukrywam, że czas jest nam potrzebny, musimy być cierpliwi.

Po kontuzji dochodzi do siebie Dawid Danilczyk. Na wczorajszym (7 stycznia) treningu trenował indywidualnie. Olimpia do rundy wiosennej będzie przygotowywać się na własnych obiektach. W planach jest rozegraniu kilku sparingów (więcej o tym pisaliśmy tutaj), większość meczów odbędzie się w Elblągu.

Olimpia po rundzie jesiennej ma 11 punktów (i mecz zaległy do rozegrania). Na wiosnę żółto-biało-niebieskich czeka bardzo ciężkie zadanie, jeżeli myślą o utrzymaniu w II lidze. - Nie myślę o tym, co będzie w przyszłym sezonie. Skupiam się na pracy „tu i teraz”. Mamy swój cel do zrealizowania. Sytuacja na pewno nie jest łatwa, ale jestem trenerem, który lubi wyzwania – mówił Karol Szweda. - Skupiam się na tym, co przed nami i na co mam największy wpływ. Nie myślimy o tym, co będzie za dwa, trzy miesiące. Chcemy pracować w każdym kolejnym mikro cyklu, wzmocnić zespół, aby jakość piłkarska była na wyższym poziomie, aby rywalizacja w zespole była na wyższym poziomie. Tak byśmy w każdym meczu wycisnęli maksimum.