Mecz, którego miało nie być. Olimpia zagra w Krakowie

Wraz z końcem poprzedniego sezonu wydawało się, że Hutnik pozostał na peronie, a pociąg II ligi odjechał na dłużej nieokreślony czas. Później okazało się, że pasażerem na gapę stały się Wigry Suwałki, które podróż na poziomie centralnym musiały zakończyć i tym samym pociąg wrócił na wspomniany peron w Krakowie i Hutnik mimo sportowego spadku, ponownie znalazł się w II lidze. W najbliższy weekend na stację Hutnika, przyjedzie Olimpia Elbląg.

Usystematyzujmy. Hutnik Kraków kampanię ligową 2021/22 zakończył na 15 miejscu, czyli w strefie oznaczającą spadek. Wigry Suwałki biły się o I ligę, grały w barażach dzięki zajęciu czwartej lokaty. Los jednak ułożył się niespodziewanie, bo wieści o problemach finansowych Wigier zaskoczyły środowisko piłkarskie. Ostatecznie zespół z Suwałk opuścił poziom centralny, a PZPN złożył ofertę pozostania w II lidze najwyżej sklasyfikowanemu spadkowiczowi Hutnikowi Kraków.

- Nie mogliśmy dać innej odpowiedzi, oczywiście zagramy w II lidze. Życie znów pokazało, że zawsze warto walczyć do końca. Korzystamy na problemach Wigier, ale życzymy im wszystkiego najlepszego i liczymy, że szybko spotkamy się na boisku – podkreślał prezes Hutnika Artur Trębacz na łamach LoveKraków.pl.

Hutnik przygotowania do nowego sezonu miał ustalone pod kątem III ligi, która zaczynała się w sierpniu. II liga inauguracyjną kolejkę odbyła w weekend 16-17 lipca, więc w stolicy województwa Małopolskiego trzeba było działać pod presją czasu. Hutnik starał się nawet przełożyć pierwsze mecze, ale Polski Związek Piłki Nożnej nie zgodził się na takie rozwiązanie.

W zespole z Nowej Huty doszło do wielu roszad. Przede wszystkim trenera Krzysztofa Lipeckiego zastąpił Andrzej Paszkiewicz. "Nowa miotła" na budowę składu nie miała za dużo czasu, ale analogiczną sytuację zastał w Elblągu trener Przemysław Gomułka. W kadrze Hutnika znalazło się wielu wychowanków, również wypożyczonej młodzieży z Wisły oraz Cracovii. W sumie trener Paszkiewicz dysponuje aż czternastoma młodzieżowcami. Oczywiście są również doświadczeni zawodnicy, chociażby Krzysztof Świątek oraz Adrian Jurkowski. Znakomitymi indywidualnymi statystykami może pochwalić się ten pierwszy. 35-letni Świątek, ma na swoim koncie już 7 bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców. Najskuteczniejszym zawodnikiem Olimpii pozostaje Aron Stasiak, zdobywca 4 goli.

Hutnik rewelacją nowego sezonu… był przez cztery kolejki. Nowa kampania układała się bajkowo. Zespół z Krakowa dzięki dwóm wygranym, remisowi i tylko jednej porażce, z dorobkiem siedmiu punktów, plasował się na czwartym miejscu. W czwartej kolejce Hutnik wyjątkowo szalał, bo ograł na Suchych Stawach Siarkę Tarnobrzeg aż 6:0. Jednak, póki co, to by było na tyle. Od piątej serii meczów było tylko źle. Seria kolejnych czterech porażek powoduje, że Hutnik zajmuje przedostatnie miejsce. W minionej kolejce przegrał w derbach Krakowa z Garbarnią 2:4.

Tym samym chcąc wskazać faworyta w meczu z Olimpia należy postawić na elblążan. Żółto-biało-niebiescy mają jednak swoje problemy. Za nadmiar żółtych kartek pauzować będą Marcin Czernis i Łukasz Sarnowski, czyli dwóch podstawowych młodzieżowców w talii trenera Gomułki. Zgodnie z przepisami od pierwszych minut takowych musi występować właśnie dwóch, zatem można zakładać, że w pierwszym składzie zapewne wystąpi Jakub Branecki i… próba odgadnięcia na kogo postawi trener jest niczym wróżeniem z fusów. Opcji jest sporo, ale np. występ 19-letniego bramkarza Łukasza Łęgowskiego pozostaje wykluczony.

- Łęgowski rehabilituje bark po kontuzji odniesionej w meczu rezerw z DKS-em Dobre Miasto, Danowski pokierowaliśmy na rezonans kolana, może być poważna sprawa. Rajch pozostaje w trakcie leczenia stawu skokowego. - poinformował lekarz Olimpii Lubomir Czujko, który obecnie przebywa na Futsalowych Mistrzostwach Europy U19 z Reprezentacją Polski.

Bilans konfrontacji

12 meczów: 4 zwycięstw Olimpii, 5 remisów, 3 wygrane Hutnika

bramki: 13:13

06.09.1981 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:0

04.04.1982 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 2:0 (Sobczyk x2)

06.10.1985 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:1 (Spychalski)

18.05.1986 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 3:0

09.11.1986 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 3:1 (Rajkiewicz)

14.06.1987 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 3:0 (Rajkiewicz, Spychalski, Radowski)

13.09.1987 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:1 (Szeląg)

17.04.1988 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:1 (Szeląg)

03.10.2020 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 0:1

10.04.2021 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 0:0

07.08.2021 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:0 (Piekarski)

27.11.2021 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 0:3 (Senkevich, Czarny, Stanisławski)

Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg w sobotę, 10 września, godz. 16:00. Transmisja spotkania w WP Pilot.

