„Możemy walczyć o awans, o baraże, ale też możemy bić się o utrzymanie”

Czy przebudowana drużyna Olimpii Elbląg, z nowym szkoleniowcem, będzie w tym sezonie drugiej ligi grała ofensywnie? Tak zapowiada zarówno trener Przemysław Gomułka jak i prezes Paweł Guminiak. I to ma być najważniejszy cel zespołu. - Możemy walczyć o awans, o baraże, ale też możemy się bić o utrzymanie. To pokaże pierwsze 5, 10 kolejek. Liga jest bardzo silna – uważa prezes Olimpii.

W niedzielę (godz. 17) na inaugurację nowego sezonu w drugiej lidze żółto-biało-niebiescy przed własną publicznością zagrają ze spadkowiczem z I ligi Górnikiem Polkowice. Jak zespół jest przygotowany do sezonu? Na to i inne pytania dziennikarzy trener Przemysław Gomułka i prezes Olimpii Paweł Guminiak odpowiadali przedsezonowej konferencji prasowej.

Przemysław Gomułka

O tym, czy obawia się swojego debiutanckiego sezonu w II lidze

- Gdybym się bał, to bym tutaj nie przychodził. Bać to powinien się żołnierz, który jedzie na wojnę i nie wie, czy wróci do rodziny. Ja robię, to co kocham na co dzień, więc nie mam się czego bać. Mam drużynę, która jest zbudowana pod mój model gry. W sparingach widziałem to, co chciałem zobaczyć. Wychodzimy w niedzielę i gramy o trzy punkty.

O pomyśle na grę

- Chcemy grać ofensywną piłkę, z dużą wymiennością pozycji. W sparingach to funkcjonowało, strzelaliśmy średnio trzy bramki na mecz. Oczywiście sparing a mecz ligowy to zupełnie coś

innego, ale w przyszłość patrzeć nie potrafię, więc nie powiem, czy strzelimy też trzy bramki w niedzielę. Gdyby tak było, bardzo bym się ucieszył. Do tej pory nie mogę ofensywnym zawodnikom nic zarzucać, bo zespół dzisiaj bardzo dobrze wygląda pod tym względem.

O celu, jaki ma zespół

- To pytanie dostaję praktycznie codziennie i zastanawiam się, ile razy muszę na nie odpowiedzieć, by go już nie dostać. Postaram się to teraz tak wytłumaczyć, by każdy zrozumiał. Przychodząc tutaj dokładnie cztery tygodnie temu miałem pięciu zawodników. Tydzień później było ich czterech, bo Czarny odszedł do Puszczy Niepołomice. Nie jestem czarodziejem, który w trzy tygodnie pięcioma zawodnikami zbuduje drużynę i wywalczy Puchar Polski i mistrzostwo. Dobierałem zawodników, którzy pasowali pod model gry, ale także pod nasz budżet. Mogłem wziąć każdego zawodnika, którego chciałem, ale też nie chciałem brać takich, którzy tutaj przyjdą odcinać kupony, tylko tych, którzy jak założą tę koszulkę, to oddadzą wszystko dla tej drużyny i będą spełniać moje wymagania w danym systemie gry. Na dzisiaj mam zbudowaną drużynę, która bardzo rozumie to, co im przekazuję. Która potrafi pokazać to na boisku, ale żadnego celu nie mamy dogadanego, że chcemy awansować, dojść do barażu, czy się utrzymać. Naszym celem jest rozbudować nasze DNA gry, nasz pomysł, rozwijać młodych zawodników i żeby ludzie, którzy przychodzą na ten stadion widzieli, że ta drużyna oddaje serce na boisku i gra ofensywnie.

O najbliższym rywali Górniku Polkowice

- Z moich informacji wynika, że Górnik Polkowice chce jak najszybciej wrócić do I ligi. Oglądałem tę drużynę, mam na jej temat materiał z zeszłego sezonu. Wiem, jak ich trener chce pracować. Jest to drużyna bardzo fizyczna, wysoka, silna, która dobrze broni. Widać, że ich trener bardziej stawia na defensywę. Mają nazwiska, które są już ograne na tym poziomie i które mogą zrobić w każdej minucie różnicę. Nie liczymy na nasze indywidualności tylko na chęci całego zespołu, który będzie chciał zrobić z tego użytek na boisku.

Paweł Guminiak

O tym jak finansowo i organizacyjnie wygląda Olimpia na tle innych zespołów drugiej ligi w tym sezonie

- Każdy klub ma swoje problemy i bolączki, szczególnie w dobie kryzysu, wzrostu cen, kosztów funkcjonowania wszystkiego. Na pewno ten rok pokaże, czy i ile klubów skończy tak jak GKS Bełchatów czy Wigry Suwałki, bo nie udźwigną tego, co czasami wymusza presja otoczenia. My próbujemy stąpać realnie, funkcjonować w sposób przewidywalny finansowo po to, by nie było takich problemów. Olimpia ma żyć, funkcjonować, ma się rozwijać. Ten projekt, który wybrał zarząd, jest długofalowy. Kontrakt z trenerem nie jest roczny, ale dłuższy z opcją przedłużenia. Chcemy zbudować najpierw w pierwszym zespole pewien schemat gry i funkcjonowania, później uczyć młodych, by to przejście do pierwszego zespołu było łatwiejsze.

Patrząc pod względem finansowym na pewno wiele klubów jest zdecydowanie bogatszych od nas. Pod względem organizacyjnym na pewno wiele klubów ma więcej ludzi do działania. My jesteśmy klubem stabilnym, w miarę zorganizowanym i chcemy na pewno się rozwijać, podnosić te wszystkie możliwości.

O celu klubu na ten sezon

- Co do miejsca w tabeli, to wszystko zależy od tego, czy ta gra, która jest proponowana przez trenera i zespół obroni się na boisku. Chcemy grać ładnie w piłkę. Znamy realia drugiej ligi, niestety często rządzi tam siła, wzrost, stałe fragmenty gry, których bada 80 procent bramek. Jeżeli będziemy neutralizować rzuty różne, wolne, auty w obrębie „szesnastki”, to nasze szanse są zdecydowanie większe.

Możemy walczyć o awans, o baraże, ale też możemy się bić o utrzymanie. To pokaże pierwsze 5, 10 kolejek. Liga jest bardzo silna. Spadły zespoły, z których część jasno mówi, że chce wracać do pierwszej ligi, jak chociażby nasz najbliższy rywal Górnik Polkowice. Do drugiej ligi awansowały kluby, które są markami, chociażby Polonia Warszawa

, Kotwica Kołobrzeg, Siarka Tarnobrzeg czy drugi zespół Zagłębia Lubin. Sezon będzie bardzo ciekawy, lista kandydatów do awansu czy baraży jest długa, według mnie to nawet między 12 a 14 zespołów. A gdybym mówił o pewnych kandydatach do spadku, trudno wymienić chociaż dwa kluby.