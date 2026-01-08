Mróz nie stanął na przeszkodzie, Olimpia wróciła do treningów

Zima nie bierze jeńców. W środę, 7 stycznia punktualnie o godzinie 13 piłkarze Olimpii Elbląg wrócili na boisko, rozpoczynając przygotowania do rundy wiosennej w scenerii mało zachęcającej do biegania za piłką. Termometry pokazywały sześć, siedem stopni poniżej zera, świąteczno-noworoczna przerwa przestała istnieć, a domowe ciepło zamieniło się w mróz i pierwszy wyraźny sygnał, że dla Olimpii zaczyna się ciężka praca.

– Sam mróz nie jest największym problemem. Kluczowe jest boisko. Jeśli płyta nie jest zamarznięta, można normalnie pracować. W przeciwnym razie ryzyko kontuzji rośnie. Dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z MOSiR-em. Rozmawiałem z kierownikiem, bo zależało mi na stuprocentowej pewności. Mają odpowiedni sprzęt, który rozbija lód i przygotowuje nawierzchnię. Środki są, więc możemy trenować bezpiecznie - poinformował trener Damian Hebda.

Pierwszy tydzień po wznowieniu treningów ma charakter wprowadzający, jednak zajęcia rozpoczynają się od intensywnej motoryki pod okiem specjalnie zatrudnionego w tym celu trenera Michała Kiełtyki. Pół godziny rozgrzewki połączonej z biegami tlenowymi wystarczyło, by oddechy piłkarzy stały się ciężkie. Trener Hebda nie ukrywa, że styczeń ma być miesiącem budującym fundament pod ligową wiosnę:

– W mojej opinii w pierwszej rundzie przygotowanie fizyczne momentami szwankowało. Zrobiłem analizę, obejrzałem fragmenty meczów i było widać, że po 60. minucie często nas po prostu nie było. Dlatego mówiłem trenerowi Michałowi jasno, że styczeń musi być mocno przepracowany.

Równolegle trwa porządkowanie kadry. Klub dokonał już trzech transferów, a zimowe okno nie zostało jeszcze zamknięte. Możliwe są kolejne ruchy, maksymalnie jeden lub dwa. Najtrudniej o napastnika, bo odpowiedniego szuka niemal cała piłkarska Polska. Na pozostałych pozycjach rywalizacja jest zapewniona. Każdy zawodnik ma obok siebie konkurenta, a to według szkoleniowca najlepszy impuls do rozwoju.

Zmiany obejmą również listę odejść. W najbliższych dniach klub ogłosi rozstania z kilkoma piłkarzami, jednak z uwagi na trwające negocjacje nazwiska nie zostały jeszcze ujawnione. Równocześnie trwają testy jednego zawodnika, którego zobaczymy podczas sobotniego sparingu z Gromem Nowy Staw, który odbędzie się 10 stycznia o godzinie 11:30 na ulicy Skrzydlatej. Klub czeka także na zgody w sprawie testów dwóch piłkarzy z IV ligi małopolskiej – wahadłowego i napastnika.

Sytuacja zdrowotna zespołu wymaga rozsądku. Yatsenko wraca po kontuzji, Wierzba pracuje indywidualnie, Kordykiewicz zmaga się z problemami Achillesa, a Czapliński stopniowo wraca do pełnych obciążeń. Nic nie będzie przyspieszane, każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, a sztab będzie systematycznie weryfikował gotowość zawodników.

Po rundzie jesiennej Olimpia Elbląg zajmuje jedenastą pozycję w tabeli z dorobkiem 24 punktów i wciąż ma do rozegrania zaległy mecz z Wartą Sieradz, który w pierwotnym terminie odwołano z powodu złego stanu boiska. Żółto-biało-niebiescy wznowią rywalizację 21 lutego w 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski meczem ze Stomilem w Olsztynie, a tydzień później rozpoczną ligową wiosnę spotkaniem z Ząbkovią Ząbki w Elblągu. Okres przygotowawczy i sparingi mają nie tylko poprawić kondycję fizyczną, ale też zacieśnić rywalizację oraz pozwolić trenerowi Damianowi Hebdzie wyłonić optymalny skład na rundę wiosenną.

Sparingi Olimpii, zima 2026 r.:

10 stycznia – Grom Nowy Staw (wicelider pomorskiej IV ligi) – Elbląg, ul. Skrzydlata

17 stycznia – Cartusia Kartuzy (szósta drużyna III ligi gr. II) – Elbląg, ul. Skrzydlata

24 stycznia – Wikęd Luzino (trzecia drużyna III ligi gr. II) – Sopot

28 stycznia – Jaguar Gdańsk (10. drużyna pomorskiej IV ligi) – Elbląg, ul. Skrzydlata

31 stycznia – Gedania Gdańsk (lider pomorskiej IV ligi) – Elbląg, ul. Skrzydlata

14 lutego – Sokół Ostróda (piąta drużyna warmińsko-mazurskiej IV ligi) – Elbląg, ul. Skrzydlata