Nabór do Akademii Olimpii

Certyfikowana najwyższą gwiazdką Polskiego Związku Piłki Nożnej Akademia Olimpii Elbląg zaprasza na treningi chłopców i dziewczynki.

Zapraszamy na treningi w przyjaznej atmosferze, pod okiem doświadczonych trenerów. To idealny moment, by dołączyć do naszej piłkarskiej rodziny i rozpocząć swoją sportową przygodę - informuje Olimpia. Nabór prowadzony jest w następujących rocznikach: chłopcy urodzeni w latach 𝟮𝟬𝟭𝟯-𝟮𝟬𝟭𝟵. dziewczynki urodzone w latach 𝟮𝟬𝟭𝟱-𝟮𝟬𝟭𝟳.

Numery telefonów na plakacie.