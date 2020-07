Nadszedł rozstań czas

9 piłkarzy (prawdopodobnie) żółto-biało-niebieskich nie będzie już występowało w Olimpii Elbląg. Klub nie zdecydował się podpisać aneksów do umów umożliwiających ich grę w kolejnych meczach.

30 czerwca mijał termin podpisania aneksów do kontraktów piłkarzy, którym kończą się umowy na występy w Olimpii. Z klubem dotychczas nie podpisali umów: Sebastian Madejski, Michał Kuczałek, Michał Miller, Damian Szuprytowski, Cezary Demianiuk, Przemysław Brychlik, Oleksij Prytuliak, Bruno Żołądź i Maciej Rozumowski.

„Wszyscy piłkarze do końca sezonu, czyli do 31 lipca, nadal są uprawnionymi do gry w barwach Olimpii, z wyjątkiem czynnego brania udziału w rozgrywkach. Kilku wymienionych piłkarzy otrzymało ofertę dalszego pobytu w naszym klubie i w każdym momencie mogą dołączyć do zespołu, jeśli tylko dojdziemy do wspólnego porozumienia.” - taki komunikat ukazał się dziś na stronie internetowej elbląskiego klubu.

Wypożyczenia Daniela Morysa (z Wisły Kraków), Oskara Ryka i Michała Bednarskiego (obaj z Arki Gdynia) zostały przedłużone do końca sezonu.

Zarząd klubu przedłużył umowy z zawodnikami, którzy chcą występować w Olimpii w przyszłym sezonie do końca sezonu 2020/21.

Przypominamy, że dziś godzinie 16 Olimpia podejmie Pogoń Siedlce. Zapowiedź meczu jest tutaj.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg