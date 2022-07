Nowy napastnik w Olimpii, czas na Lublin

Pozostaje niesmak po pierwszym meczu Olimpii, bo brak wygranej nikogo nie cieszy. Pierwszy mecz domowy pozostaje już historią, nową można zapisać w najbliższą sobotę, 23 lipca, w spotkaniu wyjazdowym z Motorem Lublin. Przeciwnik, podobnie jak Olimpia, jest w zasadzie nowym zespołem w porównaniu do minionej kampanii.

Olimpia Elbląg w pierwszej kolejce nie zagrała meczu idealnego i musiała pogodzić się z przegraną na własnym terenie. Najbliższy przeciwnik również nie zdobył kompletu punktów, Motor zremisował 2:2 z Garbarnią w Krakowie. Ambicje zatem są podrażnione, pierwsze zwycięstwo poszukiwane jest w trybie priorytetowym.

Żółto-biało-niebiescy wciąż korzystają z możliwości, jakie daje otwarte okienko transferowe. W ostatnich dniach ściągnęli kolejnego zawodnika. Dziesiątym zakontraktowanym graczem został Aron Stasiak, którego głównym zadaniem będzie zdobywanie bramek. Napastnik w ubiegłym sezonie reprezentował rezerwy Pogoni Szczecin, rozegrał 28 meczów w III lidze. Łącznie w rezerwach zagrał w 48 meczach, strzelił 11 bramek. W minionych latach Aron przebywał na wypożyczeniach w I-ligowych Wigrach Suwałki oraz w Górniku Łęczna, z którym przez 1,5 sezonu występował w II lidze i sezon na zapleczu ekstraklasy. Zawodnik w swoim piłkarskim CV może pochwalić się występem w PKO BP Ekstraklasie. Pojawił się na boisku w 82. minucie zremisowanego przez Portowców spotkania z Wartą Poznań.

Motor Lublin w ostatnim tygodniu nie podpisał umów z nowymi piłkarzami, ale ogólnie rzecz ujmując zespół przeszedł duże zmiany. Konsekwencją roszad był miniony sezon, w którym celem był awans, ale po zajęciu piątego miejsca, i tym samym przystąpieniu do baraży o Fortuna 1 Ligę, przyszło rozczarowanie. W pierwszym meczu lublinianie pokonali na wyjeździe Wigry Suwałki 4:0, w finale musieli uznać wyższość Ruchu Chorzów, ulegając dokładnie w takim samym rozmiarze.

Zmiany zaczęły się na stanowisku trenera. Z klubem pożegnał się Marek Saganowski, w jego miejsce pojawił się Stanisław Szpyrka, wcześniej związany z KKS-em Kalisz. Z Motoru odeszła znaczna część kadry: Maciej Firlej, Seweryn Kiełpin, Wojciech Błyszko, Adrian Dudziński, Michał Fidziukiewicz, Tomasz Kołbon, Jakub Kosecki, Adam Ryczkowski, Tomasz Swędrowski Sebastian Madejski, Dmitri Mandrîcenco, Paweł Moskwik, Cezary Polak, Michał Lach, Bartłomiej Kafel, Sebastian Rak oraz Jakub Świeciński.

Ogólnie w Motorze panował duży chaos w okresie przygotowawczy, różne opinie docierają z wewnątrz drużyny. Chociażby Maciej Firlej w rozmowie na kanale "Ligowiec", stwierdzi: - Na początku okresu przygotowawczego klub poinformował, że będzie chciał przedłużyć umowę. Później mocno z tym zwlekano i przekładano te rozmowy (…) Chaos, który panuje w klubie, zniechęcał mnie do pozostania w nim. Arkadiusz Onyszko zapewniał mnie, że będę miał przedłużony kontrakt, ale nie wiedziałem do końca, czy klub myśli tak samo, bo nie dostawałem propozycji. Poszedłem do niego później na rozmowę i powiedział mi, że trener nie jest do końca ze mnie zadowolony i nie widzi mnie w składzie na przyszły sezon. Minęła minuta od tego spotkania. Schodziłem do szatni i spotkałem trenera Szpyrkę, by to wyjaśnić. On był zdezorientowany i powiedział, że widzi mnie w składzie.

Oczywiście na tę wersję wydarzeń zupełnie inną optykę posiada pełnomocnik ds. sportowych Arkadiusz Onyszko. W każdym razie najbliższy rywal musiał zbudować nową kadrę i tym samym ściągał nowe nazwiska. W drużynie pojawili się między innymi: Marcel Gąsior, Leszek Jagodziński, Ezana Kahsay, Michał Król, Sebastian Rudol, Mariusz Rybicki, Jakub Staszak, Przemysław Szarek, Jakub Szuta, Mateusz Wyjadłowski, czy Michał Żebrakowski.

W trakcie letniego okresu przygotowawczego Motor rozegrał pięć meczów sparingowych. Lublinianie pokonali 4:0 Pilicę Białobrzegi oraz 3:2 Legię Warszawa, zremisowali 0:0 ze Zniczem Pruszków i 1:1 z Górnikiem Łęczna, przegrali z Sandecją Nowy Sącz 4:2.

W minionym sezonie, w bezpośrednich starciach, najpierw oglądaliśmy bezbramkowy remis w meczu przy Agrykola 8, w rewanżu Motor wygrał u siebie 1:0.

Motor Lublin - Olimpia Elbląg w sobotę, 23 lipca, o godz. 19. Transmisja spotkania w WP Pilot.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg