Olimpia aktywna: Talik wraca, Krawczyk przychodzi

Zima przy Agrykola 8 nie upływa pod znakiem ciszy. Najpierw do zespołu dołączyło dwóch piłkarzy. Potem nastąpił ruch w sztabie szkoleniowym, a we wtorek (6 stycznia) klub ogłosił kolejną zmianę wśród trenerów i transfer nowego zawodnika.

Powrót Michała Kiełtyki do Olimpii był już opisywany na naszych łamach (więcej: tutaj). Teraz klub dorzuca kolejny element. Funkcję trenera bramkarzy pierwszego zespołu obejmuje Jarosław Talik (wywiad z maja 2024 r.). Nazwisko znane w regionie, człowiek z bogatym piłkarskim doświadczeniem i dorobkiem szkoleniowym.

Talik jako zawodnik sięgał po sukcesy w młodzieżowej reprezentacji Polski (brązowy medal mistrzostw Europy U-16 w 1990), zdobył wicemistrzostwo Polski z Olimpią w 1989 roku, a jako senior awansował i grał w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jako szkoleniowiec od lat buduje swoją markę w pracy z bramkarzami. Prowadził ich w Olimpii, Nowym Dworze Gdańskim, a ostatnio w elbląskiej Concordii. W ramach prywatnej inicjatywy organizował także indywidualne obozy treningowe dla młodych bramkarzy. Teraz ponownie skręca w stronę żółto-biało-niebieskich barw.

- Pierwszym zawodnikiem, który przykuł naszą uwagę, był Jarosław Talik z Żuław Nowy Dwór. Od razu dostrzegliśmy w nim potencjał, który warto było rozwijać. – czytamy w książce “Jestem z Olimpii” Lecha Strembskiego i Jakuba Czyżaka.

Talik dołączył do Olimpii zimą 1988 roku i od razu rzucał się w oczy jako talent wyjątkowy. Minęły lata, a dziś zawodnik wraca do klubu w roli trenera.

Zatrudnienie Talika oznacza jednocześnie pożegnanie Mariusza Sroki. Współpraca została zakończona za porozumieniem stron. Sroka trafił do Olimpii wraz z trenerem Damianem Jarzembowskim, zastępując Krzysztofa Pilarza.

Równolegle klub działa na rynku transferowym. Do zespołu dołączył Szymon Krawczyk. Dwudziestojednoletni zawodnik, wychowanek Zagłębia Sosnowiec, z doświadczeniem w GKS-ie Katowice i Górniku Łęczna. Piłkarz z bagażem minut na zapleczu Ekstraklasy. W grudniu trafił na listę transferową i szukał nowego miejsca pracy. Elbląg okazał się kolejną stacją, pytanie tylko, czy perspektywiczną do dalszego rozwoju. Odpowiedź zależy przede wszystkim od dyspozycji samego Krawczyka.

Nowy zawodnik podpisał kontrakt do lipca 2027 roku. Może występować zarówno w defensywie, jak i w drugiej linii. Zatem elastyczność, a czy efektowność?

Olimpia wcześniej sięgnęła po Kacpra Szczudlińskiego i Łukasza Sarnowskiego. Teraz dokłada kolejny element. Wszystko układa się w spójną narrację. Klub wzmacnia nie tylko skład, ale także zaplecze ludzi odpowiedzialnych za codzienną pracę.