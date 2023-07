Olimpia bez rewolucji gotowa na II ligę

- Chciałbym skończyć sezon na miejscach od 1 do 6 – mówi Przemysław Gomułka, trener Olimpii Elbląg przed rozpoczynającym się w sobotę kolejnym sezonem w II lidze piłki nożnej. Co zmieniło się w zespole żółto-biało-niebieskich?

W środę prezes klubu Paweł Guminiak razem z trenerem Przemysławem Gomułką zwołał konferencję prasową, by podsumować przygotowania II-ligowej Olimpii do nowego sezonu.

- Zakończyliśmy ligę na niesatysfakcjonującym miejscu. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego sezonu, uzupełniliśmy kadrę, by była silniejsza. Rozgrywki drugiej ligi zapowiadają się bardzo ciekawie i według mnie będą bardziej wyrównane niż w poprzednim sezonie. Mam nadzieję, że zrealizujemy nasz cel i sezon zakończymy z uśmiechami na twarzach – stwierdził zagadkowo prezes Olimpii.

A trener Gomułka dodał, że interesują go miejsca od 1 do 6, co oznaczałoby awans lub grę w barażach o I ligę, co w ubiegłym sezonie – mimo jasnego celu – się nie udało. Przed nowym sezonem po raz pierwszy od dłuższego czasu udało się uniknąć w zespole kadrowej rewolucji. Z drużyny odeszło kilku piłkarzy, w tym wychowanek klubu Jakub Branecki, który za ponad pół miliona złotych przeszedł do pierwszoligowej Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

- O Branka wszyscy mnie pytają. Olimpia jest klubem, który ma rozwijać młodzież i ona ma iść dalej w Polskę. Nie ma co ukrywać, że odejście Branka jest z jednej strony ogromnym minusem dla naszej drużyny, bo brakuje mi młodzieżowca, który z miejsca wejdzie i robi różnicę na boisku, z drugiej strony jest to zaszczyt dla klubu i pokazuje, jak dobrą pracę ten klub wykonuje. Mam nadzieję, że w przyszłości takich transferów będzie więcej, by wychowankowie się rozwijali, grali w ekstraklasie, za granicą – mówił Przemysław Gomułka, dodając: - Udało nam się zatrzymać zawodników jakościowych, których chciałem zatrzymać i miałem wolną rękę jeśli chodzi o transfery, za co zarządowi dziękuję. Biorę pełną odpowiedzialność za tę kadrę. Nowi zawodnicy moim zdaniem są wzmocnieniem, szukamy jeszcze jednej bardzo mocnej „dziewiątki”, która tutaj zrobi rywalizację w zespole i pozwoli nam zagrać jeszcze bardziej ofensywnie.

Skład Olimpii wzmocnili w tym sezonie: Kamil Bartoś (Kotwica Kołobrzeg), Ołeksandr Jacenko (Siarka Tarnobrzeg), Maciej Spychała (Stomil Olsztyn) i Adam Żak (Garbarnia Kraków). W najbliższym czasie klub ma ogłosić jeszcze jedno wzmocnienie – w obronie i poszukać gracza na wspomnianej pozycji nr 9. Nadal w zespole nie może z powodu ciężkiej kontuzji grać wychowanek klubu Marcin Czernis, który powinien rozpocząć treningi w zimowej przerwie, po kontuzji wraca również kolejny młodzieżowiec Kacper Filipczyk. A w każdym meczu zgodnie z regulaminem II ligi musi grać przynajmniej dwóch młodzieżowców. Mimo tych okoliczności trener Gomułka jest optymistą.

- Udało nam się zbudować drużynę, która jest ambitna, która chce. Mamy wyrównaną kadrę. Jeśli pójdzie wszystko w kierunku, który sobie założyliśmy, to zakończymy na tych pierwszych sześciu miejscach. – stwierdził trener.

Prezes Paweł Guminiak zapewniał na konferencji, że sytuacja finansowa klubu jest stabilna. – Na pewno jest lepsza niż było to wcześniej - stwierdził. Dopytywany przez naszą redakcję dodał, że budżet całego klubu (licząc z Akademią) przekroczył na ten sezon 4 miliony złotych.

- Staramy się konsekwentnie zwiększać ten budżet. Sprawdza się polityka, którą prowadzimy od 2013 roku. Nie ściągamy młodzieżowców do naszego klubu z zewnątrz na siłę, tylko opieramy się swoich wychowankach, a ci z kolei powoli zasilają czołowe kluby. Tak jak Szymon Grączewski, który przeszedł do Legii Warszawa czy Mateusz Głowiński, który zasilił Raków Częstochowa czy ostatnio Jakub Branecki, który przeszedł do Termaliki, która ma aspiracje awansu do ekstraklasy. To pokazuje, że korzyści z pracy z wychowankami ma klub jak i sami piłkarze. Droga, którą obraliśmy, czyli opierania się na wychowankach, czasami jest przez wielu nierozumiana, ale to jedyna droga dla naszego klubu – dodał prezes.

Pierwszy mecz Olimpii już w sobotę o godz. 16, a rywalem będą rezerwy Lecha Poznań. Szersza zapowiedź meczu w piątek.

Obecny skład Olimpii Elbląg

Bramkarze: Andrzej Witan (kapitan), Łukasz Łęgowski (młodzieżowiec), Jan Lechowid (mł.)

Obrońcy: Kacper Filipczyk (mł.), Patryk Jakubczyk, Paweł Kazimierowski, Kacper Łaszak (mł.), Łukasz Sarnowski (mł.), Marcel Stefaniak, Kacper Szczudliński, Dawid Wierzba.

Pomocnicy: Kamil Bartoś (mł.), Marcin Czernis (mł.), Dawid Danilczyk, Bartosz Danowski, Maciej Famulak, Ołeksandr Jacenko, Kacper Jóżwicki, Michał Kuczałek, Konrad Łąbecki (mł.), Jan Senkievich, Maciej Spychała, Adrian Szantyr (mł.), Dawid Winiarski (mł.).

Napastnicy: Marcin Gabrych, Dominik Kozera (mł.), Adam Żak.

Trener: Przemysław Gomułka, II trener: Patryk Szymik, trener bramkarzy: Łukasz Szymański

Przybyli: Kamil Bartoś (Kotwica Kołobrzeg), Ołeksandr Jacenko (Siarka Tarnobrzeg), Maciej Spychała (Stomil Olsztyn), Adam Żak (Garbarnia Kraków)

Odeszli: Jakub Branecki (Bruk-Bet Termalica), Adrian Piekarski (Polonia Bytom), Aron Stasiak (Kotwica Kołobrzeg), Filip Laskowski (Stomil Olsztyn), Paweł Kazimierowski (wypożyczenie do GKS Wikielec), Marcin Rajch.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg