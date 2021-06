Olimpia bez trenera

Olimpia Elbląg poinformowała o rozstaniu z trenerem Jackiem Trzeciakiem. Nazwisko nowego szkoleniowca żółto-biało-niebieskich nie jest znane.

Sezon dla żółto-biało-niebieskich zakończył się szczęśliwie. Olimpia Elbląg utrzymała się w II lidze. Do kolejnego sezonu będzie przygotowywała się już pod nowym trenerem.

Dziś klub poinformował o rozstaniu z Jackiem Trzeciakiem. Kto zostanie nowym szkoleniowcem elbląskiej drużyny - tego jeszcze nie wiemy. Klub chce zorganizować konferencję prasową, na której ma być podsumowany ubiegły sezon.

Jacek Trzeciak został trenerem Olimpii 2 listopada 2020 r. Zadanie miał jedno: utrzymać elblążan w II lidze. Z trudem, bo z trudem, ale się udało, żółto-biało-niebiescy po remisie w ostatnim meczu z KKS Kalisz i porażkach Olimpii Grudziądz oraz Błękitnych Stargard utrzymali się na szczeblu centralnym.

Jacek Trzeciak prowadził Olimpię w 26 meczach. W tym czasie jego drużyna zdobyła 31 punktów (8 zwycięstw, 7 remisów, 11 porażek), bilans bramek: 30 - 35. Były już trener elbląskiego zespołu przyszedł do Olimpii, gdy ta zajmowała przedostatnie miejsce w lidze. Sezon żółto-biało-niebiescy skończyli na 16. miejscu.

- Na tym kończy się moja misja w Olimpii Elbląg. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim kibicom za ich wsparcie i głośny doping podczas meczów. Jesteście z Olimpią na dobre i na złe, a to jest rzecz bezcenna dla każdego piłkarza reprezentującego klub i mam nadzieję, że tą przyjaźń będziecie pielęgnować zawsze, bez względu na poziom rozgrywkowy. Jesteście bardzo wymagający, co bardzo motywuje do dalszej, cięższej pracy, dlatego można być pewnym, że ten Klub stać na większe sukcesy, niż utrzymanie w 2. Lidze.

Praca tutaj była dla mnie przyjemnością. Cieszę się, że poznałem ten Klub, zawodników, pracowników oraz pozostałe osoby blisko związane z Olimpią. Zostałem bardzo mile przywitany oraz pożegnany i myślę, że jest to dobre podsumowanie mojej pracy. Wielu z Was zapadnie w mojej pamięci do końca życia. Dzięki tej przygodzie zawsze będę trzymał kciuki za sukcesy Olimpii Elbląg - napisał Jacek Trzeciak na stronie internetowej Olimpii.

