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Olimpia oczami Jacka Spychalskiego. 7 września spotkanie przy Agrykola

 Elbląg, Olimpia oczami Jacka Spychalskiego. 7 września spotkanie przy Agrykola

Nie potrzebował wielkich słów, wolał strzelać gole. Skuteczność Jacka Spychalskiego zapewniła napastnikowi miejsce wśród najlepszych strzelców w historii Olimpii. 7 września wróci na Agrykola 8, już bez korków i piłki, za to ze wspomnieniami z czasów drugoligowych emocji, pełniejszych trybun i futbolu wyglądającego zupełnie inaczej niż dzisiaj.

Stare wycinki prasowe mówią o nim sporo. „Żywioł i spokój” zatytułował jeden ze swoich tekstów Jerzy Templin. W innym przedstawiał Spychalskiego jako piłkarza, który karierę zaczynał stosunkowo późno, a mimo tego dotarł do poziomu, na którym mierzył się między innymi z Górnikiem Wałbrzych, Hutnikiem Kraków czy Jagiellonią Białystok. Był też bohaterem jednego z najbardziej pamiętnych pucharowych wieczorów, gdy Olimpia pokonała pierwszoligową wówczas Lechię Gdańsk 2:0.

Tyle można wyczytać z tabel, wyników i pożółkłych gazet. Znacznie ciekawsze zaczyna się jednak tam, gdzie statystyki się kończą. Spychalski pamięta Olimpię z czasów, gdy premie za dobrą grę nie zawsze mieściły się w kopercie. „Mówią mi, że jak strzelę bramkę, to dostanę świniaka” wspominał po latach. Bramkę strzelił, Olimpia wygrała, a obiecany tucznik rzeczywiście trafił do jego domu. Akurat przed komunią syna.

Takich historii w ligowych zestawieniach nie znajdziemy. Podobnie jak opowieści o tamtej szatni, trenerach, wyjazdach, rywalach i Elblągu żyjącym meczami Olimpii. Właśnie po to organizowane są „Poniedziałki z historią”.

W poniedziałek, 7 września, gościem spotkania przy Agrykola 8 będzie Jacek Spychalski. Wieczór tradycyjnie koordynuje Lech Strembski. Będzie okazja wrócić do jednej z najciekawszych epok w historii klubu, ale przede wszystkim posłuchać człowieka, który nie musi poznawać tamtej Olimpii z archiwalnych zdjęć. On po prostu w niej grał… i kilka razy trafił przy tym „w same widły”.

„Poniedziałki z historią” – spotkanie z Jackiem Spychalskim odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku klubowym Olimpii przy ul. Agrykola 8. Wstęp wolny.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Jacek legenda Olimpii pseudonim Szabelka. To byli pilkarze. Ach.... Lewą nogą wiązał krawaty przeciwnikom. Mial też odpowiednich kolegów na boisku którzy potragili mu dostarczyc odpowiedni serwis pod bramke rywali.
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    Gonzalo(2026-09-02)
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