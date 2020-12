Olimpia po rundzie jesiennej

- Te karne często decydowały o tym, czy wygramy mecz czy przegramy, co jest dodatkowym pstryczkiem w naszym kierunku. Podzieliłbym je na trzy rodzaje: te, które się zdarzają i to jest nieodzowna część meczu, karne głupie i karne idiotyczne – tak Jacek Trzeciak, trener Olimpii Elbląg podsumował bardzo dużą liczbę rzutów karnych dyktowanych przeciwko jego drużynie w ostatnich meczach. Dziś (18 grudnia) w siedzibie Olimpii odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono najnowsze informacje na temat klubu.

W weekend zakończyła się jesienne granie w II lidze. Olimpia Elbląg przerwę zimową spędzi na 15. pozycji (16 punktów, 4 zwycięstwa, 4 remisy i 9 porażek, bilans bramkowy 23 – 30) mając dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

- Powiedzmy sobie szczerze, od samego początku gdy trener Kowalski zaczynał pracę, zespół jest w budowie. Wyniki były różne, ale ta drużyna w wielu meczach nieźle się prezentowała. Kiedy tutaj przychodziłem, głównym celem było wyjście ze strefy spadkowej i to się w minimalnym stopniu stało – mówił Jacek Trzeciak, trener Olimpii Elbląg na dzisiejszej (14 grudnia) konferencji prasowej.

Dobre humory kibiców Olimpii popsuły się po dwóch ostatnich spotkaniach żółto-biało-niebieskich, które elblążanie przegrali 1:2 z Garbarnią Kraków i 1:3 ze Śląskiem II Wrocław.

- [Mecz ze Śląskiem II – przyp. SM] to był najgorszy mecz w naszym wykonaniu, odkąd tutaj jestem i analizuję mecze Olimpii. Niestety, takie mecze też się zdarzają. Bardziej chodziłoby o mecz z Garbarnią, gdzie graliśmy u siebie, prowadziliśmy, w dużej mierze dobrze się prezentowaliśmy. Ta przegrana troszeczkę nas podłamała – kontynuował Jacek Trzeciak.

Swoistym sposobem na Olimpię stały się rzuty karne. W ostatnich dziewięciu spotkaniach arbitrzy podyktowali... osiem rzutów karnych przeciwko Olimpii. Z tej dziewiątki karnych nie było tylko w meczach ze Skrą Częstochowa (1:0) i Olimpią Grudziądz (3:1).

- Te karne często decydowały o tym, czy wygramy mecz czy przegramy, co jest dodatkowym pstryczkiem w naszym kierunku. Podzieliłbym je na trzy rodzaje: te, które się zdarzają i to jest nieodzowna część meczu, karne głupie i karne idiotyczne. Myśmy za dużo mieli karnych idiotycznych, które kończyły się źle, bo powodowały, że mecze remisowaliśmy, lub idiotyczne, ponieważ powodowały porażki. Tego było za dużo i nad tym musimy bardzo mocno popracować. Nie ma jednego wytłumaczenia. Być może było to spowodowane tym, że każdy z tych zawodników popełniając błąd, chciał go jak najszybciej naprawić, co spowodowało więcej szkód niż pożytku? Być może przemotywowanie? Agresja, nie mylić z brutalnością, poza polem karnym, udzielała się też w polu karnym? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma - tłumaczył trener Olimpii.

Co dalej?

Jutro (15 grudnia) piłkarze odbędą ostatni trening i wyjadą do domu. Nie oznacza to, że będą mieli wolne, każdy z nich otrzyma indywidualną rozpiskę treningów. Zimowy okres przygotowawczy rozpocznie się 12 stycznia. W jego trakcie zaplanowano obóz dochodzeniowy i rozegranie sześciu sparingów. Z pierwszym zespołem zacznie trenować dwóch wyróżniających się piłkarzy z czwartoligowych rezerw. Planowane są także transfery do klubu.

- Będziemy się starali tę kadrę w jakiś sposób przede wszystkim wzmocnić. Mamy wytypowanych zawodników, kto ewentualnie mógłby nas wzmocnić. Dopóki nie będzie podpisana umowa, to nie zdradzę nazwisk – mówił Jacek Trzeciak. - Potrzebujemy w napadzie zawodnika, który będzie alternatywą, lub jeżeli wywalczy sobie miejsce - podstawowym piłkarzem. Potrzebujemy w środkowej linii, w obronie i z tyłu. Nie na każdą pozycję, ale w każdej formacji.

Celem na rundę wiosenną jest utrzymanie się w II lidze. W przypadku utrzymania trener Jacek Trzeciak będzie szkoleniowcem żółto-biało-niebieskich także w następnym sezonie.

Murawa

Prezes Olimpii Paweł Guminiak odniósł się także do „afery o murawę”. Przypomnijmy: w trakcie debaty budżetowej 8 grudnia prezydent Elbląga powiedział, że on Olimpii murawy nie obiecywał. Pisaliśmy o tym tutaj.

- Klub przygotował specjalne oświadczenie [jego treść publikujemy poniżej – przyp. SM]. Chciałbym przypomnieć sytuację: w momencie kiedy składaliśmy wniosek o licencję, była kategoryczna odpowiedź, że murawa nie będzie robiona. Ze względu na to, że zawodnikom nieźle szło, udało się przekonać miasto, żeby móc złożyć wniosek o licencję [o I ligę – przyp. SM]. We wspólnych rozmowach w gabinecie prezydenta były postawione dwa warunki: awans i stan finansów. Nikt też do końca nie przewidywał, że pandemia będzie trwała – wyjaśniał Paweł Guminiak.

„Oświadczenie

Zarząd ZKS Olimpia Elbląg pragnie odnieść się do tematów poruszanych w czasie debaty budżetowej zorganizowanej przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego 8 grudnia 2020 r., dotyczących naszego klubu.

Pragniemy stanowczo zaznaczyć, że po raz kolejny radny Pan Rafał Traks, który nie jest i nigdy nie był związany w żaden sposób z Klubem wypowiada się na tematy klubowe bez wcześniejszych konsultacji, zasięgnięcia informacji, czy tez zgody naszego Stowarzyszenia. Nie życzymy sobie wypowiedzi o nas – bez nas i naszej akceptacji. Nie udzieliliśmy Panu radnemu żadnego pełnomocnictwa, aby wypowiadał się w naszym imieniu. Potrafimy zadbać o przyszłość naszego Klubu i od lat współpracujemy w tej kwestii z Prezydentem Witoldem Wróblewskim.

Wielomilionowe i wieloletnie nakłady finansowe poniesione dotychczas z budżetu samorządu pozwoliły na:

- Budowę i rozbudowę trybun zadaszonych wzdłuż prostej od strony wschodniej stadionu.

- Budowę i instalację masztów oświetleniowych pozwalających na rozgrywki w porach wieczorowych umożliwiając transmisje telewizyjne spotkań piłkarskich na najwyższym standardzie jakościowym.

- Budowę profesjonalnego i nowoczesnego budynku klubowego spełniającego warunki gry w I lidze.

Pragniemy poinformować, że współpraca z Prezydentem i instytucjami podległymi samorządowi, prowadzona jest na właściwym, dobrym poziomie. Aktualnie tworzony jest plan funkcjonowania Klubu pod względem organizacyjnym, infrastrukturalnym oraz sportowym tak, aby pod każdym względem w ciągu 2 – 3 lat spełniać wymogi do gry w wyższej lidze. Wszelkie działania na bieżąco są konsultowane z Panem Prezydentem.

Okres pandemii to dla wszystkich trudny czas, dlatego bardzo prosimy o nie wzbudzanie niepotrzebnych napięć i niepokojów. Nie służy to nikomu, a już na pewno stowarzyszeniom i klubom sportowym, które szczególnie dotkliwie odczuwają skutki wynikające z obowiązujących obostrzeń”.

Podpisał się Paweł Guminiak, prezes Olimpii.

Sparingi Olimpii Elbląg w okresie zimowym (godziny do ustalenia):

23 stycznia – Olimpia Elbląg vs Radunia Stężyca (III liga)

27 stycznia Olimpia Elbląg vs Bałtyk Gdynia (III liga)

30 stycznia – Arka Gdynia vs Olimpia Elbląg (I liga)

6 lutego Olimpia Elbląg vs Huragan Morąg (III liga)

13 lutego – Olimpia Grudziądz vs Olimpia Elbląg (II liga)

20 lutego – Olimpia Elbląg vs Polonia Lidzbark Warmiński (IV liga)





Sparingi Olimpii II Elbląg w okresie zimowym (wszystkie mecze o 16):

23 stycznia – Olimpia II Elbląg vs Błękitni Orneta

30 stycznia – Olimpia II Elbląg vs Agat Jegłownik

6 lutego – Olimpia II Elbląg vs Barkas Tolkmicko

13 lutego – Olimpia II Elbląg vs Zatoka Braniewo

17 lutego (godz. do ustalenia) – Olimpia II Elbląg vs Zatoka Braniewo (drugi mecz)

20 lutego – Olimpia II Elbląg vs LKS Żuławy Nowy Dwór Gd.

27 lutego – Olimpia II Elbląg vs Powiśle Dzierzgoń

6 marca – Olimpia II Elbląg vs Mady Ostaszewo





