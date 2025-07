Olimpia przedłuża kontrakty, buduje od obrony

Krok po kroku wyłania się obraz Olimpii Elbląg na sezon 2025/26. Kilka dni po przedłużeniu kontraktu z Marcinem Czernisem klub doszedł do porozumienia z dwoma kolejnymi piłkarzami. Tym razem działacze postanowili zadbać o fundamenty, kierując się zasadą, że drużynę buduje się od obrony.

Po pierwsze Dawid

W czasach, gdy piłkarskie kariery bywają równie szybkie co krótkotrwałe, a lojalność wobec barw klubowych stała się towarem deficytowym, historia Dawida Wierzby przypomina, że wytrwałość i ciężka praca nadal mają znaczenie. 23-letni pomocnik postanowił przedłużyć kontrakt z Olimpią Elbląg, kontynuując drogę, którą rozpoczął kilka lat temu w lokalnej Akademii.

Wierzba nie trafił na skróty na drugoligowe boiska. Jego historia to typowy przykład mozolnej wspinaczki, od czwartoligowego grania po systematyczne budowanie swojej pozycji w seniorskiej drużynie. Wychowanek Powiśla Pawlice Rakowice, potem krótki epizod w Arce Gdynia, aż wreszcie zakotwiczył w Olimpii, gdzie szybko odnalazł swoje miejsce. Już w drużynie rezerw pokazał charakter, często zakładając opaskę kapitana. W II lidze zadebiutował jako 18-latek, jeszcze w sezonie 2019/20, w meczu z Pogonią Siedlce. Nie był to jednak początek szybkiej kariery, raczej sygnał, że jest gotów walczyć.

Kolejne lata to sinusoida. Jesień głównie na ławce, wiosna w Górniku Konin, czyli epizod trzecioligowy, który w zamyśle Olimpii miał być testem dojrzałości. Cytując klubowy komunikat z tamtego czasu: - Pobyt w Górniku Konin ma przede wszystkim przygotować ich (oprócz Wierzby do Konina przeniósł się wówczas Sebastian Milanowski - dop. qba) do gry lub walki o skład w Olimpii w przyszłym sezonie.

W sezonie 2021/22 znów więcej minut zbierał w rezerwach, ale nie ustawał w pracy. Rok później (22/23) rozegrał już 17 spotkań (14 ligowych i 3 pucharowe). Sezon później, 7 meczów. I wreszcie kampania 2024/25: 30 meczów, 25 razy w wyjściowym składzie, aż 19 pełnych występów, 4 gole, ponad 2100 minut na boisku. Do tego trzy żółte kartki i jedna czerwona, więc nie tylko piłkarskie umiejętności, ale i zaangażowanie na granicy ryzyka.

To właśnie ten ostatni sezon może być punktem zwrotnym w jego karierze. Nie tylko statystyki przemawiają na jego korzyść, także styl gry. Wierzba to zawodnik, który nie boi się odpowiedzialności. Decyzja o przedłużeniu kontraktu wydaje się zatem naturalna zarówno z perspektywy klubu, jak i samego zawodnika. Olimpia zyskuje piłkarza, który zna ten klub od podszewki, czuje jego atmosferę, a do tego wciąż ma potencjał do dalszego rozwoju. Dawid z kolei otrzymuje zaufanie, które sam sobie wywalczył.

Po drugie Orest

Tiahlo, bo o nim mowa, był siódmym zawodnikiem, który dołączył do żółto-biało-niebieskich latem 2024 r. Ukrainiec z rocznika 2000 wcześniej występował za południową granicą, w czeskim SK Hanacka Slavia Kromieryż. Po wygaśnięciu kontraktu zdecydował się przenieść do Polski, a konkretnie do Elbląga.

Obrońca ma za sobą występy w młodzieżowej reprezentacji Ukrainy U-18, a jego piłkarska ścieżka prowadziła nie tylko przez Czechy, w zeszłym roku był również testowany w Warcie Poznań oraz w Puszczy Niepołomice. Ostatecznie to Olimpia przekonała go do podpisania rocznej umowy, a teraz - 3 lipca 2025 - kontrakt Tiahlo został przedłużony. W sezonie 2024/25 zagrał łącznie w 25 meczach (24 w lidze, 1 w Pucharze Polski), 20 razy wychodząc w podstawowej jedenastce. Spędził na boisku 1922 minuty i otrzymał 4 żółte kartki.

Budowa zespołu w Olimpii przebiega spokojnie, ale konsekwentnie. Pozostaje pytanie: czy ta strategia przyniesie efekty na boisku? Czas pokaże, czy te ruchy są przemyślane i skuteczne w walce na trzecioligowych murawach.

Akademia Młodych Orłów

Młody talent z Olimpii, Bartek Komorowski z rocznika 2013, został powołany na letnią Akademię Młodych Orłów! Na co dzień trenuje w starszej grupie (rocznik 2012) pod czujnym okiem trenerów Łukasza Budziwojskiego i Michała Ressela. Prestiżowe zgrupowanie odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 27 lipca - 2 sierpnia 2025 roku.

Akademia Młodych Orłów to największe wyróżnienie dla młodych adeptów futbolu w Polsce. Projekt od lat stanowi przepustkę do kolejnych szczebli reprezentacyjnego szkolenia. W przeszłości powołania otrzymywali już m.in. Szymon Grączewski, Aleksay Bogusławski oraz Mateusz Głowiński. Teraz do tego grona dołącza Bartek.

PS: Jednak nie Kaczmarczyk

W tekście “Treningi, testy i rozmowy. Olimpia buduje zespół na kolejny sezon” (więcej: tutaj) informowaliśmy, że nowym-starym kierownikiem drużyny został Dariusz Kaczmarczyk. Obecnie jednak plany uległy zmianie, Kaczmarczyk przygotowuje na to stanowisko innego kandydata, również elblążanina.

