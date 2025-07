Treningi, testy i rozmowy. Olimpia buduje zespół na kolejny sezon

Lato dopiero się rozkręca, sezon urlopowy nabiera tempa, ale w Olimpii Elbląg ruszyły przygotowania do nowej, trzecioligowej rzeczywistości. Żółto-biało-niebiescy rozpoczęli pracę przed sezonem 2025/26 w składzie, który z pewnością jeszcze ulegnie zmianom. Pierwszy trening pod wodzą nowego trenera to moment na porzucenie rozczarowań minionych miesięcy i skupienie się na przyszłości.

Była druga liga, teraz jej nie ma. To trudna prawda, z którą trzeba się pogodzić, ale miejmy nadzieję, że tylko tymczasowo. W Elblągu zatrudniono nowego trenera Damiana Jarzembowskiego, który w poniedziałek (30 czerwca) rozpoczął treningi z Olimpią. Pierwsze zajęcia odbyły się o godz. 11:30 na stadionie przy ul. Moniuszki. Obiekty przy Skrzydlatej i Agrykola są na razie wyłączone z użytku. Na murawie pojawiło się 18 zawodników.

Zanim o personaliach dotyczących piłkarzy, kilka słów o sztabie szkoleniowym. Przede wszystkim nowym-starym kierownikiem drużyny został Dariusz Kaczmarczyk. W minionym sezonie funkcję tę pełnili kolejno Mateusz Kasprowicz, Tomasz Zatówka, a następnie Jarosław Kokosza. Ten ostatni wrócił do elbląskiego klubu zimą, w czasie zmian wśród decydentów, pełniąc rolę dyrektora, a z czasem także kierownika pierwszej drużyny. Podczas meczu Oldbojów z byłymi reprezentantami Polski (21 czerwca) zapowiadano jego pożegnanie z Olimpią, dziś już wiadomo, że jego nowym miejscem pracy będzie beniaminek I ligi - Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Z klubem pożegnał się także dotychczasowy trener bramkarzy Krzysztof Pilarz. O jego zatrudnieniu nigdy oficjalnie nie poinformowano, podobnie jak o jego odejściu. W każdym razie jego następcą został Mariusz Sroka. W sztabie pozostał Damian Hebda, który po odejściu Karola Szwedy przejął drużynę i poprowadził ją w dwóch ostatnich meczach ubiegłego sezonu. Najpierw przeciwko mistrzowi ligi Polonii Bytom, a następnie w starciu z wicemistrzem Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W obu spotkaniach Olimpia wywalczyła remisy. W nowym rozdaniu Hebda będzie asystentem trenera Damiana Jarzembowskiego.

Nowa kadra piłkarzy

Jak już wspomnieliśmy, na pierwszych zajęciach pojawiła się grupa 18 zawodników. Warto podkreślić, że wielu z nich miało kontrakty obowiązujące do 30 czerwca 2025 roku, więc od 1 lipca mogą szukać nowych pracodawców. Ważne umowy posiadają jedynie młodzieżowcy, m.in. Damian Czapliński i Kacper Sikora, obaj związani z klubem do 30 czerwca 2026 roku, a także Marcin Czernis, który przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Wiadomo już, że w bramce Olimpii nie zobaczymy Andrzeja Witana, zawodnika niezwykle cenionego i lubianego, ostoi drużyny, który niejednokrotnie ratował żółto-biało-niebieską skórę. Z klubem pożegnał się również drugi bramkarz Alessio Vallion. O jego transferze Olimpia poinformowała 8 lutego. Podpisał wówczas umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia, jednak żadna ze stron nie skorzystała z przysługującej możliwości.

Tym samym powstały wyrwy, przede wszystkim między słupkami. Olimpia jednak nie pozostawała bierna i nowym golkiperem został Maksymilian Manikowski, młody zawodnik z bogatym doświadczeniem na poziomie młodzieżowym i rezerwowym, który nieustannie szuka swojej szansy w seniorskiej piłce. Urodzony w 2003 roku w Pile, wychowanek Sparty Złotów, swoje umiejętności szlifował także w akademiach Błękitnych Wronki oraz Lecha Poznań. Już jako 16-latek został włączony do kadry drugoligowych rezerw Lecha, gdzie jednak nie zadebiutował. W Centralnej Lidze Juniorów U-18 rozegrał solidny sezon, a latem 2023 roku podpisał trzyletni kontrakt z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W debiutanckim sezonie zaliczył 16 meczów i 5 czystych kont w rezerwach występujących w IV lidze, a zimą uczestniczył w zgrupowaniu pierwszej drużyny. Niestety, w seniorskiej I lidze nie zagrał, a wiosną 2024 roku trafił do Elbląga, gdzie reprezentował barwy Concordii. Po powrocie do Podbeskidzia pozostawał rezerwowym, nie notując występów w Betclic II lidze. Jego dorobek uzupełniają liczne występy w IV lidze oraz sporadyczne w klasie okręgowej.

Innymi zawodnikami, którzy związali się z Olimpią są Jakub Pek oraz Eryk Jarzębski. Pierwszy z nich to wszechstronny zawodnik urodzony 31 października 2000 roku w Gdyni, który potrafi grać zarówno jako środkowy obrońca, jak i defensywny pomocnik. Wychowanek Arki Gdynia, przez lata zdobywał doświadczenie w kilku klubach Pomorza, m.in. w AS Pomorze, Huzarze Choczewo i Pogoni Lębork, by następnie wrócić do macierzystej Arki. Występował w Centralnej Lidze Juniorów oraz 4. lidze. W kolejnych sezonach Pek reprezentował takie kluby jak Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Pogoń Siedlce czy KP Starogard Gdański. W ostatnim okresie Pek występował w Chełmiance Chełm, jednak 11 czerwca 2025 roku klub poinformował o nieprzedłużeniu kontraktu. W minionym sezonie dzielił szatnię z Łukaszem Sarnowskim, byłym zawodnikiem i wychowankiem Olimpii, który niedawno podpisał nową umowę z Chełmianką.

Z kolei Eryk Jarzębski to 21-letni lewy pomocnik z Łodzi. Swoje piłkarskie szlify zdobywał w takich klubach jak Stal Głowno, Broń Radom, Olimpia Zambrów, Lechia Tomaszów Mazowiecki oraz Concordia Elbląg. W ostatnim sezonie rozegrał 34 mecze w III lidze, zdobywając 7 goli i notując 2 asysty, co świadczy o jego znaczącym wkładzie w grę zespołu. Jarzębski regularnie występował w podstawowym składzie Broni Radom.

Rozmowy trwają

Olimpia szuka, testuje, rozmawia, przekonuje i kombinuje. W Elblągu nie ma w tej chwili Dominika Kozery, który przebywa na testach w pierwszoligowym Chrobrym Głogów, gdzie zagrał już w dwóch sparingach: z Wisłą Płock i ostatnio z Lechem Poznań. W naszym mieście przebywa jednak Adrian Szantyr. Młody zawodnik swoją piłkarską drogę zaczynał w Jezioraku Iława i GKS-ie Wikielec, następnie trafił do Akademii Olimpii Elbląg. Tam stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce, zdobywając doświadczenie na poziomie czwartej ligi oraz będąc w szerokiej kadrze pierwszej drużyny, choć nie doczekał się debiutu w II lidze. Przed sezonem 2023/24 Adrian powrócił do Jezioraka, gdzie szybko stał się ważnym ogniwem, rozgrywając 24 spotkania i zdobywając pięć bramek. Niestety, jego rozwój na jakiś czas zahamowała kontuzja. W maju br. powrócił do treningów.

Sezon w III lidze zbliża się wielkimi krokami, a trener Damian Jarzembowski intensywnie buduje zespół, opierając się m.in. na młodzieży z Akademii. Klub prowadzi rozmowy z zawodnikami, a jednocześnie skupia się na stabilizacji finansowej, która ma być fundamentem przyszłego powrotu na szczebel centralny.

