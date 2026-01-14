Olimpia w fazie korekt

lblążanie nadal korygują skład. Klub reaguje na bieżącą sytuację kadrową, jednak zmiany nie dotyczą wyłącznie zawodników. Obejmują również sztab szkoleniowy, co pokazuje, że po letnich roszadach rozpoczął się kolejny etap porządkowania projektu.

W tym tygodniu ogłoszono, że do pierwszej drużyny dołączyli zawodnicy z Akademii. Szansę otrzymali Bartosz Roszkowski z rocznika 2010, Klaudiusz Osowski z rocznika 2009 oraz Igor Wilczek urodzony w 2008 roku. Cała trójka była wcześniej obserwowana w ramach projektu Future Player oraz w drugim zespole. Powołania mają charakter sprawdzianu i wpisują się w poszukiwanie rozwiązań wewnątrz klubu.

Takie decyzje są naturalnym elementem funkcjonowania drużyny z zapleczem dużej akademii. Dla młodych zawodników otwiera się okazja do zebrania doświadczeń treningowych, dla sztabu możliwość oceny potencjału w warunkach seniorskiej piłki. Na tym etapie jednak trudno mówić o deklaracjach na przyszłość.

Równolegle Olimpia żegna się z zawodnikami, którzy nie wpisali się w dalsze plany zespołu. Klub już wcześniej poinformował o odejściu Dominika Pawłowskiego. Pomocnik rozegrał dwanaście spotkań w żółto-biało-niebieskich, zdobył jedną bramkę w meczu z Widzewem II Łódź. Z klubem rozstał się również Fryderyk Misztal, który w bieżącym sezonie zanotował czternaście występów ligowych oraz jeden mecz w Pucharze Polski. Jak słyszymy, lista pożegnań może się wkrótce wydłużyć. Klub przygotowuje kolejne ruchy, które mają uporządkować kadrę przed dalszą częścią rozgrywek.

W Olimpii niewątpliwie trwa etap przejściowy. Najbliższe tygodnie pokażą jednak, czy obecne zmiany przełożą się na stopniowy rozwój. W sobotę 17 stycznia zaplanowany jest drugi mecz kontrolny. Na stadionie przy Skrzydlatej Olimpia zagra z Cartusią Kartuzy. Początek spotkania o godz. 14:00. Wstęp wolny.