Olimpia wraca do gry

W ciężkich i nieprzewidywalnych czasach należy szukać każdej odskoczni i przyjemności. Sport wydaje się idealnym lekiem na całe zło, a w połączeniu z długo oczekiwanym powrotem Olimpii Elbląg wręcz potrzebą skrojoną na miarę. W pierwszym meczu roku 2022 żółto-biało-niebiescy zagrają w Siedlcach z Pogonią.

Był czas na odpoczynek, był czas na wzmożoną pracę. Było sześć meczów sparingowych, były zwycięstwa, remisy, porażki. Było wymuszone przedefiniowanie składu, bo zostało wyciągnięte niezwykle ważne ogniwo. Transferów do klubu nie było, ale zacięta i sportowa walka o uznanie w oczach trenera Grzegorczyka została zrealizowana.

- Wykonaliśmy 100 procent nakreślonych założeń. Warunki, jakie zapewnił klub, były bardzo dobre. Korzystaliśmy z nowo powstałej siłowni w budynku klubowym, z opieki medycznej, zagraliśmy m.in. z liderem Ekstraklasy, były profesjonalne badania motoryczne, suplementacja, a boiska przygotowywano na każdy trening - poinformował kapitan elbląskiej drużyny Kamil Wenger.

Olimpia do ligowego grania wróci po 84 dniach. Przypomnijmy, że miniony rok zakończył się w znakomitych humorach, żółto-biało-niebiescy wygrali dwa ostatnie spotkania i to zdecydowanie. W ostatniej kolejce było 4:1, wcześniej 3:0. Aspekt strzelonych bramek jest niezwykle ważny, tym bardziej że wielokrotnie analizowano skuteczność i generalnie doświadczała krytyki. W sześciu meczach sparingowych Olimpia strzeliła 10 bramek, zatem wydaje się, że jest całkiem poprawnie, ale daleko idących wniosków wyciągać nie można. Próby sparingowe to czas szukania i doskonalenia innych kwestii.

- Odliczamy każdą godzinę, każdy dzień do meczu. Jesteśmy mocno naładowani i zmotywowani, żeby wrócić na boiska drugoligowe. Sparingi mają charakter bardziej testowy, musieliśmy troszkę przerotować składem, ale mecz o stawkę to inny wymiar. Po chłopakach widać, że są bardzo zmotywowani, pozytywnie nakręceni. Czasu było wystarczająco, żeby się przygotować, dużo pracowaliśmy nad aspektem motorycznym - zauważył trener Grzegorczyk w wywiadzie dla klubowej telewizji.

Czy Olimpia jest mocniejszym zespołem niż podczas ostatniego spotkania ligowego? - Nie chcę oceniać takimi kategoriami. Podsumowanie pozostawiam kibicom, na podstawie naszej gry wystawią opinię. My poprzez treningi i sparingi rozwijaliśmy się jako zespół, ale również indywidualnie - zauważa Kamil Wenger.

Meczem inauguracyjnym w nowym roku będzie spotkanie z Pogonią w Siedlcach. W rundzie jesiennej wygrała Olimpia 2:1 (bramki - Kurbiel i Wenger). Pogoń zajmuje 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów, traci osiem oczek do piątej Olimpii. Obie drużyny spotkały się również w trwającej edycji Pucharu Polski. Historia wielowątkowa i ostatecznie, po weryfikacji, zakończona walkowerem na korzyść Pogoni. Na boisku lepsza była Olimpia, wygrała 0:3 (Sienkiewicz, Guilherme, Kurbiel).

- Od dwóch tygodni pracujemy już konkretnie pod przeciwnika. Analizujemy, treningi są ukierunkowane na aspekty, które chcemy zaprezentować w Siedlcach. Nie chcę zdradzać naszego szczegółowego planu, ale fakt, że graliśmy ze sobą już dwukrotnie w tym sezonie, pozwala stwierdzić, że znamy się bardzo dobrze - dodaje Kamil Wenger.

Pogoń nie próżnowała w zimowym okienku transferowym, klub pozyskał ośmiu zawodników m.in. obrońcę Nikodema Fiedosewicza (Warta Poznań), pożegnała również ośmiu. Rozegrała pięć meczów sparingowych. Wygrała 1:0 z Podlasiem Biała Podlaska (III liga) i 3:1 z Pilicą Białobrzegi (III liga), zremisowała 0:0 z Podlasiem Sokołów Podlaski 0:0 (IV liga) oraz 2:2 z Polonią Warszawa (III liga), przegrała 0:1 z rezerwami Widzewa Łódź (IV liga). Okres przygotowawczy wyszedł zatem blado, ale należy pamiętać, że sparingi to wykładnia formy, ale nie wyrocznia.

- Nakreśliliśmy plan na tę rundę. Jesteśmy ambitnymi ludźmi, świadomymi zawodnikami. Osobiście posiadam marzenia związane z Olimpią i mam nadzieję, że w tym sezonie staną się rzeczywistością - enigmatycznie zakończył Kamil Wenger

Mecze sparingowe Olimpii Elbląg (zima 2022):

- vs Arka Gdynia 1:2

- vs Bałtyk Gdynia 1:0

- vs Stolem Gniewino 4:2

- vs Pogoń Szczecin 2:7

- vs Olimpia Grudziądz 0:0

- vs GKS Przodkowo 2:2

Bilans konfrontacji z Pogonią Siedlce:

13 meczów ligowych, 8 zwycięstw Olimpii, 4 remisy, 1 wygrana Pogoni

22:9 dla Olimpii

1 spotkanie PP, 1 wygrana Pogoni (3:0 dla Pogoni po walkowerze)

27.06.1976 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kierno, Szafrański)

11.07.1976 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:4 (Kierno x4)

28.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kolosov x2)

13.04.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:0

21.09.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:3 (Ichim, Kopycki, samobój)

30.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:2 (Graczyk, Kopycki)

04.08.2018 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Bojas)

24.11.2018 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:1 (Kuczałek)

05.10.2019 r - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Miller)

01.07.2020 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:0 (Bucio)

04.11.2020 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 4:3 (Jabłoński, Surdykowski, Zyska)

28.04.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 0:0

04.08.2021 r. (Puchar Polski) - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 3:0 (wo). Wynik z boiska 0:3 (Sienkiewicz, Guilherme, Kurbiel)

18.08.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:1 (Kurbiel, Wenger)

Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg w sobotę, 26 lutego, godz. 14.. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

