On ma utrzymać Olimpię

Karol Szweda ma w swoim cv występy jako piłkarz w barwach Olimpii Elbląg. Dziś (12 grudnia) elbląski klub poinformował, że to właśnie były Olimpijczyk poprowadzi żółto-biało-niebieskich w rundzie wiosennej.

Karola Szwedę kibice Olimpii mogą kojarzyć jeszcze z piłkarskich występów w elbląskim klubie w latach 2003 - 05. To nie były najlepsze czasy dla elbląskiego zespołu - w sezonie 2003/04 elblążanie spadli do IV ligi.

Dziś (12 grudnia) klub poinformował, że to on poprowadzi swój były klub do utrzymania w II lidze. Trener posiada licencję UEFA PRO. „W roli pierwszego szkoleniowca prowadził drużyny trzecioligowe, takie jak Błękitni Raciąż, Sokół Ostróda i Kotwica Kołobrzeg. Pracował również w sztabach Stali Rzeszów, Widzewa Łódź i Ruchu Chorzów, gdzie zdobywał cenne doświadczenie, także w Ekstraklasie u boku Janusza Niedźwiedzia.“ - możemy przeczytać w mediach społecznościowych Olimpii.

Przed trenerem trudne zadanie - po rundzie jesiennej Olimpia zajmuje ostatnie miejsce w II lidze z dorobkiem 11 punktów. Ma do rozegrania jeszcze zaległy mecz z GKS Jastrzębie.